¿Quién es Hudson Williams? Del anonimato a ícono queer con ‘Heated Rivalry’

¿Quién es Hudson Williams? El actor que pasó del anonimato a ícono de la gen Z debido a una serie de romance gay entre jugadores de hockey: Heated Rivalry. A sus 25 años, se ha convertido en una de las figuras emergentes más influyentes en la cultura pop actual, junto a su co-estrella, Connor Storrie.

El actor de origen canadiense ha logrado trascender fronteras gracias a su papel como Shane Hollander, en un fenómeno que no solo redefine la narrativa queer en la pantalla, sino que también ha catapultado a Williams al estrellato internacional, incluso siendo portador de la antorcha olímpica para los Juegos de Invierno 2026.

Lo que hace tan llamativa la historia de Hudson es su evolución: pasó de ser un joven actor prácticamente desconocido, con pequeños trabajos en televisión y cortometrajes, a convertirse en un referente para la Generación Z alrededor del mundo.

¿Quién es Hudson Williams? Instagram @hudsonwilliamsofficial

Hudson Williams: sus primeros años

Hudson Williams nació el 13 de febrero de 2001 en Canadá y pasó su infancia en Kamloops, Columbia Británica. Proveniente de una familia multicultural —madre de origen coreano y padre con ascendencia británica y neerlandesa—, Williams creció en un entorno que fomentó tanto la disciplina como la expresión artística.

Desde pequeño, mostró interés por diversas actividades: jugó baloncesto, practicó artes marciales mixtas y participó en programas escolares de artes, música y teatro. Estas experiencias no solo contribuyeron a su formación física y emocional, sino que también sembraron las semillas de su futura carrera artística.

Su madre, quien trabajó en el sector creativo como diseñadora de interiores y luego en coordinación de transporte para producciones audiovisuales, influyó directamente en su vínculo con el arte y el entretenimiento.

Después de completar sus estudios en actuación, Williams enfrentó el desafío que muchos jóvenes talentos experimentan al tratar de ingresar a la industria: audiciones, trabajos esporádicos y papeles menores. Sus primeros créditos incluyeron participaciones en series como Allegiance y Tracker; durante ese período, también trabajó como mesero en New Westminster mientras asistía a castings.

¿Quién es Hudson Williams? Instagram @hudsonwilliamsofficial

Hudson Williams: el salto a la fama con Heated Rivalry

Heated Rivalry es una serie televisiva de romance deportivo inspirada en la serie de novelas Game Changers de Rachel Reid. La historia sigue a dos jugadores de hockey profesional que, a pesar de ser rivales en la pista, mantienen una relación amorosa secreta que evoluciona con el paso de los años.

Producida originalmente por Crave y distribuida internacionalmente a través de HBO Max, la serie se estrenó en noviembre de 2025 y rápidamente se convirtió en un tema viral en redes sociales, especialmente en TikTok.

Más que un simple drama deportivo, Heated Rivalry se ha destacado por su cuidadosa representación de personajes queer, su narrativa emocional y la química entre los protagonistas, aspectos que han resonado particularmente con la generación Z.

Hudson Williams interpreta a Shane Hollander, un talentoso pero emocionalmente complejo jugador de hockey. La forma en que Williams aborda este personaje ha sido clave para la acogida de la serie, destacando no solo su atractivo físico, sino también su habilidad para transmitir matices emocionales sutiles que conectan profundamente con el público.

Tras su estreno, Heated Rivalry se popularizó rápidamente en plataformas digitales, acumulando millones de visualizaciones y comentarios virales en redes sociales. Este fenómeno catapultó a Hudson Williams a la fama internacional, llevando su nombre y su trabajo a audiencias que trascendieron los límites.

¿Quién es Hudson Williams? Instagram @hudsonwilliamsofficial

Hudson Williams: el nuevo ícono de la gen Z

Desde el auge de su fama, Hudson Williams se ha convertido en un ícono de la generación Z, pero también en el nuevo “it boy” de las marcas. Participó en la Semana de la Moda de Milán desfilando para Dsquared2, y ha sido parte de campañas de moda de importantes.

Recientemente, Balenciaga lo nombró su nuevo embajador, consolidando su imagen como un referente no solo de actuación, sino también de estilo y cultura pop.

También co-presentó eventos culturales clave, como celebraciones del Año Nuevo Lunar en Nueva York, lo que evidencia su creciente influencia fuera de la pantalla televisiva. Y con 3.5 millones de seguidores en Instagram, no parece acabar pronto.

Además de regresar en la segunda temporada de Heated Rivalry, Hudson protagonizará nuevas producciones como Yaga, una serie de misterio en producción que contará con un reparto destacado.

También ha explorado la escritura: Hudson está trabajando en un manuscrito semi-autobiográfico que mezcla experiencias reales con elementos de ficción, mostrando una faceta más íntima de su creatividad artística.

Hudson Williams es un ejemplo contemporáneo de cómo el talento, la autenticidad y los proyectos adecuados pueden transformar la vida de una celebridad, hasta convertirlo en una figura influyente de la cultura Gen Z. ¡Y eso que su historia apenas comienza!