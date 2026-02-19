Jessica Alba deberá pagar tres millones de dólares a su ex tras el divorcio

Tras casi dos décadas de relación y una de las historias más sólidas de Hollywood, Jessica Alba y Cash Warren han puesto punto final legal a su matrimonio. El divorcio, que se había anunciado en 2024, quedó oficialmente formalizado este mes con un acuerdo que ha llamado especialmente la atención: la actriz deberá pagar a su exesposo tres millones de dólares.

¿Por qué Jessica Alba deberá pagarle su ex?

Según documentos legales difundidos por el medio estadounidense TMZ, la expareja llegó a un consenso sin disputas públicas ni mediaciones conflictivas. El acuerdo establece tres pilares principales que regirán su nueva etapa como familia separada: custodia compartida de sus tres hijos, renuncia mutua a la pensión conyugal y un pago compensatorio de Alba a Warren para equilibrar la división de bienes.

La actriz pagará 3 millones de dólares a su ex para equilibrar la división de bienes. IG jessicaalba

La cifra de tres millones de dólares responde a la legislación de propiedad comunitaria de California, ya que la pareja no contaba con un acuerdo prenupcial. Entre los activos que debían repartirse figura su lujosa residencia en Beverly Hills, valuada en alrededor de 10 millones de dólares.

Como parte de la resolución, la actriz realizará el pago en dos partes libres de impuestos: 1.5 millones de dólares de manera inmediata y el resto en febrero de 2027.

¿Cómo es el acuerdo de divorcio de Jessica Alba?

Más allá del aspecto financiero, el acuerdo también deja claro que la prioridad de ambos seguirá siendo la estabilidad de sus hijos. Alba y Warren compartirán la custodia legal y física de Honor, Haven y Hayes, lo que implica responsabilidades y derechos iguales en decisiones importantes sobre su crianza, educación y bienestar.

El acuerdo incluye custodia compartida de sus tres hijos: Honor, Haven y Hayes. IG jessicaalba

En un gesto que refuerza el carácter cordial de la ruptura, ambos renunciaron formalmente a cualquier tipo de manutención conyugal, por lo que ninguno recibirá apoyo económico mensual del otro.

¿Cuál es la historia de Jessica Alba y Cash Warren?

La historia de la pareja comenzó en 2004 durante el rodaje de Los Cuatro Fantásticos, donde Alba interpretaba a Sue Storm y Warren trabajaba como asistente de dirección. El romance avanzó rápidamente: en 2007 anunciaron que esperaban a su primer hijo y, ese mismo año, se comprometieron.

Se casaron el 19 de mayo de 2008 en una ceremonia íntima en un juzgado de Beverly Hills. Apenas semanas después nació Honor Marie, su primogénita. La familia creció en 2011 con la llegada de Haven Garner y, años más tarde, en 2017, con el nacimiento de Hayes, su único hijo varón.

El matrimonio duró casi 20 años y fue considerado uno de los más estables de Hollywood. IG jessicaalba

Durante todo ese tiempo, la pareja mantuvo un perfil relativamente discreto, aunque solían aparecer juntos en alfombras rojas y eventos. Su relación era considerada una de las más estables de la industria.

Sin embargo, en 2025 Alba solicitó oficialmente el divorcio alegando “diferencias irreconciliables”. En aquel momento, la actriz explicó que ambos estaban listos para “embarcarse en un nuevo capítulo de crecimiento y evolución como individuos”.

El proceso legal fue llevado por la reconocida abogada de celebridades Laura Wasser, conocida por representar a figuras como Kim Kardashian y Angelina Jolie.

¿Quién es el novio de Jessica Alba?

Con la firma definitiva del divorcio, Alba también ha solicitado recuperar legalmente su apellido de soltera, marcando simbólicamente el cierre de esta etapa. En lo personal, la actriz ha seguido adelante con su vida sentimental y actualmente mantiene una relación con el actor Danny Ramírez.

Jessica Alba recuperará legalmente su apellido de soltera tras el divorcio. IG jessicaalba

Mientras que Warren ha sido vinculado con la modelo Hana Sun Doerr. Aun así, quienes los conocen coinciden en que han logrado algo poco común en separaciones de alto perfil: mantener una dinámica familiar armoniosa tras la ruptura.