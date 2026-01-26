Connor Storrie y Hudson Williams llevan la antorcha olímpica en Italia

Los actores Connor Storrie y Hudson Williams, protagonistas de la serie Heated Rivalry, participaron como portadores de la antorcha olímpica en el periodo previo a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, que se celebrarán en Italia. Su aparición formó parte del relevo oficial que antecede a la inauguración del evento deportivo.

El relevo de la antorcha rumbo a Milano-Cortina 2026

La participación de Storrie y Williams ocurrió durante las actividades previas a los Juegos Olímpicos de Invierno, cuya sede será compartida entre Milán y Cortina d’Ampezzo. El relevo de la antorcha es uno de los actos simbólicos más reconocibles del movimiento olímpico y reúne a figuras del deporte, la cultura y el entretenimiento.

La presencia de los actores fue difundida por la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos, que compartió imágenes del momento acompañadas por el mensaje:

“Llama Olímpica + Hudson Williams y Connor Storrie como portadores de la antorcha = CINE ABSOLUTO”.

El impacto de Heated Rivalry en redes y plataformas

La publicación rápidamente generó interacción entre seguidores de la serie y usuarios interesados en el evento deportivo.

Connor Storrie y Hudson Williams se han convertido en figuras de alto reconocimiento digital tras protagonizar Heated Rivalry, una producción original de Crave que ha logrado ampliar su alcance internacional gracias a su distribución en HBO Max en Estados Unidos.

La serie fue creada por Jacob Tierney y está basada en la saga de novelas escritas por Rachel Reid. Desde su estreno, Heated Rivalry ha generado conversación en redes sociales, especialmente por su representación de personajes y dinámicas poco habituales en producciones deportivas televisivas.

Una historia de rivalidad dentro y fuera del hielo

En Heated Rivalry, Storrie y Williams interpretan a Shane Hollander e Ilya Grigoryevich Rozanov, dos jugadores profesionales de hockey que mantienen una rivalidad deportiva constante sobre la pista de hielo. Sin embargo, fuera de los partidos, los personajes desarrollan una relación sentimental que permanece oculta.

La narrativa combina el entorno competitivo del hockey profesional con una historia personal que se desarrolla en paralelo, un enfoque que ha sido clave para conectar con audiencias tanto aficionadas al deporte como al drama televisivo.

Este contexto ha hecho que la presencia de ambos actores en un evento ligado directamente al deporte de invierno resulte especialmente significativa para los seguidores de la serie.

El vínculo entre entretenimiento y los Juegos Olímpicos

La participación de figuras del entretenimiento en eventos olímpicos no es un fenómeno nuevo. En ediciones recientes, el Comité Olímpico ha integrado a artistas, actores y músicos como parte de sus ceremonias y actos simbólicos, con el objetivo de ampliar el alcance cultural del evento.

En el caso de Milano-Cortina 2026, la elección de Storrie y Williams como portadores de la antorcha se suma a una estrategia que busca conectar el espíritu olímpico con fenómenos culturales contemporáneos, incluyendo producciones audiovisuales que han ganado popularidad internacional.

Dónde y cómo ver los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 ya tiene canales de transmisión confirmados. En Europa, el evento se transmitirá a través de HBO Max, mientras que en Estados Unidos la cobertura estará a cargo de NBC, con transmisión en vivo mediante Peacock.

En cuanto a la Ceremonia Inaugural, NBC tiene programada su transmisión para el viernes 6 de febrero a las 2:00 p. m., hora del este. Posteriormente, la cobertura en horario estelar comenzará a las 8:00 p. m., tanto en la costa este como en la costa del Pacífico, a través de NBC y Peacock.

Artistas invitados a la Ceremonia Inaugural

La ceremonia contará con la participación de figuras internacionales del entretenimiento y la música. Entre los artistas confirmados se encuentran:

Mariah Carey , quien ofrecerá una actuación musical

, quien ofrecerá una actuación musical El tenor italiano Andrea Bocelli

La actriz Sabrina Impacciatore , conocida por su participación en The White Lotus

, conocida por su participación en El pianista Lang Lang

La inclusión de estos artistas forma parte del programa cultural que acompañará el inicio oficial de la justa deportiva.

