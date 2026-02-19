Premios Lo Nuestro 2026: Lista de GANADORES
Checa la lista oficial de todos los artistas que triunfaron en Premio Lo Nuestro
¡La espera terminó y los favoritos del público ya tienen su estatuilla! En una noche llena de estrellas, Bad Bunny se consolidó como el líder indiscutible al arrasar en las categorías generales, llevándose a casa los premios a Álbum y Canción del Año. Pero el "Conejo Malo" no estuvo solo; la ceremonia destacó por reconocer una amplia variedad de talentos, desde la consagración de Karol G en el urbano hasta el emotivo reconocimiento a Daddy Yankee en la categoría de Música Cristiana con ‘Sonríele’.
El poder femenino también fue el hilo conductor de la gala, con Cazzu imponiéndose como la reina del Pop y Yuridia brillando en la música mexicana con la Mejor Canción Mariachi/Ranchera. Desde las nuevas revelaciones como Camila Fernández hasta colaboraciones internacionales como la de Aitana, esta edición dejó claro que la música latina está en su mejor momento.
Te dejamos la lista COMPLETA de ganadores de premios Lo Nuestro
Artista Premio Lo Nuestro Del Año
- Bad Bunny
- Beéle
- Carín León
- Fuerza Regida
- Karol G
- Maluma
- Marc Anthony
- Rauw Alejandro
- Romeo Santos
- Shakira
Canción Del Año
- ‘Desde Hoy’ - Natti Natasha
- ‘DTMF’ - Bad Bunny - GANADORA
- ‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León
- ‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo
- ‘Khé?’ - Rauw Alejandro & Romeo Santos
- ‘Latina Foreva’ - Karol G
- ‘Me Jalo’ - Fuerza Regida & Grupo Frontera
- ‘No Me Sé Rajar’ - Alejandro Fernández
- ‘Otra Noche (Feat. Darell)’ - Myke Towers & Darell
- ‘Soltera’ - Shakira
Álbum Del Año
- ‘¿Y Ahora Qué +?’ - Alejandro Sanz
- ‘111XPANTIA’ - Fuerza Regida
- ‘Babylon Club’ - Danny Ocean
- ‘Cosa Nuestra’ - Rauw Alejandro
- ‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny - GANADOR
- ‘Eterno’ - Prince Royce
- ‘Island Boyz’ - Myke Towers
- ‘La Ciudad’ - Alleh & Yorghaki
- ‘Palabra de To’s (Seca)’ - Carín León
- ‘Tropicoqueta’ - Karol G
Mejor Combinación Femenina
- ‘Amiga Date Cuenta’ - Ha*Ash & Thalia
- ‘Blackout’ - Emilia, Tini & Nicki Nicole
- ‘Brujería’ - Yuridia & Majo Aguilar - GANADORA
- ‘De Maravisha’ - Tokischa & Nathy Peluso
- ‘En 4’ - Kenia Os & Anitta
- ‘En Tu Marea’ - Goyo & Greeicy
- ‘FKN Movie’ - Karol G & Mariah Angeliq
- ‘Maldita Billetera’ - Alicia Villarreal & Lila Downs
- ‘Maldita Primavera’ - Yuri & Ángela Aguilar
- ‘Pa’ Qué Volviste?’ - Elena Rose & Maria Becerra
Colaboración “Crossover” Del Año
- ‘Ba Ba Bad Remix’ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
- ‘I Adore You’ - Hugel, J Balvin, Ellie Goulding ft. Topic, Arash & Daecolm
- ‘Lost In Translation’ - Carín León & Kacey Musgraves
- ‘No Hay Break’ - Myke Towers ft. Omah Lay
- ‘Now Or Never’ - Bon Jovi & Pitbull
- ‘São Paulo’ - The Weeknd & Anitta
La Mezcla Perfecta Del Año
- ‘Carteras Chinas’ - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
- ‘Coleccionando Heridas’ - Karol G & Marco Antonio Solís
- ‘El Vino de Tu Boca’ - Alejandro Sanz & Carín León
- ‘Khé?’ - Rauw Alejandro & Romeo Santos
- ‘Misterio’ - J Balvin & Gilberto Santa Rosa
- ‘Que Me Quiera Ma’ - Marc Anthony & Wisin
- ‘Sabes Qué Hora Es’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Luis Fonsi
- ‘Sin Ti’ - Morat & Jay Wheeler
- ‘Súfrale’ - Grupo Firme & Gloria Trevi
- ‘Weltita’ - Bad Bunny & Chuwi
Tour Del Año
- ‘Cosa Nuestra World Tour’ - Rauw Alejandro
- ‘De Rey a Rey’ - Alejandro Fernández
- ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ - Shakira
- ‘Más Cerca de Ti Tour’ - Marco Antonio Solís
- ‘No Me Quiero Ir de Aquí Residencia’ - Bad Bunny
- ‘Vivir Sin Aire Tour’ - Maná
Artista Revelación Del Año Masculino
- Alleh
- Clave Especial
- Esaú Ortiz
- Juan Duque
- Hamilton
- La Cruz
- Macario Martínez
- Roa
- Santos Bravos
- Yorghaki
Artista Revelación Del Año Femenino
- Aria Bela
- Camila Fernández - GANADORA
- Delilah
- Estevie
- Mar
- Paloma Morphy
- Yailín La Más Viral
- Yeri Mua
- Ysa C
- Zoe Gotusso
Mejor Canción de Música Cristiana
- ‘Alabaré’ - Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
- ‘La Respuesta’ - Gocho
- ‘Ponte Bonita (Remix)’ - Yaronk Rouse & Rosalina
- ‘Si Volviera Jesús’ - Víctor Manuelle
- ‘Sonríele’ - Daddy Yankee - GANADORA
- ‘Todo Va Estar Bien’ - Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez
AfroBeat Del Año
- ‘Bien Pedos’ - Xavi & Kapo
- ‘Cosita Linda’ - Elena Rose & Justin Quiles
- ‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- ‘Me Pasa (Piscis)’ - Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
- ‘Mi Reina’ - Hamilton & Nanpa Básico
- ‘San Blas’ - Boza
- ‘Sanka’ - Ryan Castro & Dongo
- ‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo - GANADOR
Artista Masculino Del Año - Urbano
- Arcángel
- Bad Bunny
- Beéle
- Eladio Carrión
- Feid
- J Balvin
- Myke Towers
- Rauw Alejandro
- Wisin
- Yandel
Artista Femenina Del Año - Urbano
- Anitta
- Bad Gyal
- Fariana
- Karol G - GANADORA
- Natti Natasha
- Rainao
- Tokischa
- Yailín La Más Viral
- Yeri Mua
- Young Miko
Canción Del Año - Urbano
- ‘Ba Ba Bad Remix’ - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
- ‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol.0/66’ - Bizarrap & Daddy Yankee
- ‘Hablame Claro’ - Yandel & Feid
- ‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- ‘Latina Foreva’ - Karol G
- ‘Lo Caro Y Lo Bueno’ - Chencho Corleone
- ‘Qué Pasaría…’ - Rauw Alejandro & Bad Bunny
- ‘Rio’ - J Balvin
- ‘Romeo’ - Anitta
- ‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo
Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano
- ‘Bum Bum’ - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
- ‘Cuando No Era Cantante’ - El Bogueto & Yung Beef
- ‘Duro Ma’ - Bryant Myers, Dei V & Saiko
- ‘En La City’ - Trueno & Young Miko
- ‘Flash Foto’ - Arcángel & Neutro Shorty
- ‘Love’ - Clarent
- ‘Nueva Era’ - Duki & Myke Towers
- ‘Primer Lugar’ - Eladio Carrión & Omar Courtz
- ‘Tokischa RMX’ - J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa
- ‘Yogurcito Remix’ - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa
Colaboración Del Año - Urbano
- ‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
- ‘AMG’ - Eladio Carrión & Young Miko
- ‘Doblexxó’ - J Balvin & Feid
- ‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- ‘Luna’ - Wisin & Kapo
- ‘Otra Noche’ (Feat. Darell)’ - Myke Towers & Darell
- ‘Perfumito Nuevo’ - Bad Bunny & Rainao
- ‘Pórtate Bonito’ - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums
- ‘Wells Fargo’ - Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto
- ‘Woahh’ - Rvssian, Young Miko, Omar Courtz ft. Clarent
Mejor Canción Dembow
Álbum Del Año - Urbano
Artista Pop Masculino Del Año
Artista Pop Femenina Del Año
Grupo o Dúo Del Año - Pop/Rock
Canción Del Año - Pop
Colaboración Del Año - Pop
Canción Del Año - Pop/Balada
Álbum Del Año - Pop
Colaboración Del Año - Pop/Urbano
Canción Del Año - Pop/Urbano
Canción Del Año - Pop/Rock
Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano
Artista Del Año - Tropical
Canción Del Año - Tropical
Colaboración Del Año - Tropical
Álbum Del Año - Tropical
Artista Masculino Del Año - Música Mexicana
Artista Femenina Del Año - Música Mexicana
Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana
Canción Del Año - Música Mexicana
Colaboración Del Año - Música Mexicana
Canción Banda Del Año
Canción Mariachi/Ranchera Del Año
Canción Norteña Del Año
Fusión Música Mexicana Del Año
Mejor Electro Corrido - Música Mexicana
Álbum Del Año - Música Mexicana