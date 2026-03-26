Fox McCloud: el personaje de Super Nintendo que llega a Super Mario Galaxy

El universo de Nintendo está a punto de expandirse como nunca antes… y lo hará a lo grande. La confirmación de que Fox McCloud formará parte de The Super Mario Galaxy Movie ha encendido la emoción entre fans de los videojuegos y el cine, marcando un posible antes y después en la forma en que la compañía construye sus historias en pantalla.

Super Mario Galaxy anuncia nuevo personaje

La noticia no tardó en convertirse en tendencia. Tras meses de teorías y pistas ocultas, finalmente se confirmó que el icónico piloto de la saga Star Fox aparecerá en la próxima película de Mario, cuyo estreno está programado para el 1 de abril de 2026.

El personaje es uno de los íconos de Star Fox. IG supermariomovie

Lo que parecía un simple rumor terminó por consolidarse con el lanzamiento de un póster oficial dedicado exclusivamente al personaje, una estrategia que rara vez se utiliza para apariciones menores. Esto sugiere que Fox no será solo un cameo, sino una pieza importante dentro de la narrativa.

¿Quién es Fox McCloud?

Para quienes no crecieron con los clásicos de Nintendo, Fox McCloud es uno de los personajes más emblemáticos de la era de Super Nintendo Entertainment System. Debutó en 1993 como el líder del equipo Star Fox, un grupo de pilotos espaciales que combate amenazas intergalácticas a bordo de naves Arwing.

Su aparición fue confirmada con un póster oficial. IG supermariomovie

Su popularidad creció aún más con Star Fox 64, título que revolucionó el género con su jugabilidad y frases memorables como el famoso “Do a barrel roll!”. Con el tiempo, Fox también se convirtió en un personaje recurrente dentro de Super Smash Bros, lo que facilitó su conexión con otros universos de la compañía.

¿Cuál es la trama de Super Mario Galaxy?

La llegada de Fox McCloud al mundo de Mario no es tan descabellada como podría parecer. A diferencia de otras entregas del fontanero, Super Mario Galaxy se desarrolla en el espacio, lo que abre la puerta a una narrativa más amplia y diversa.

En este contexto, la presencia de una flota estelar liderada por Fox encaja de forma natural. Todo apunta a que podría cruzarse con Mario y Rosalina en medio de una amenaza intergaláctica, elevando el nivel de la historia a una escala mucho más ambiciosa.

La película podría abrir paso a más crossovers de Nintendo. IG supermariomovie

¿Super Mario Galaxy tendrá un universo cinematográfico?

Más allá del impacto inmediato, esta incorporación ha desatado una ola de especulaciones. Muchos fans consideran que Nintendo, en colaboración con Universal Pictures, podría estar construyendo un universo cinematográfico interconectado al estilo de las grandes franquicias de Hollywood.

La aparición de Fox McCloud sería el primer paso hacia un posible crossover masivo que, eventualmente, podría reunir a personajes de distintas sagas en una misma historia, algo similar a lo que ya ocurre en Super Smash Bros. Incluso han surgido teorías sobre futuras apariciones de personajes como Samus o Kirby, lo que ampliaría aún más el alcance de este proyecto.

El estreno está programado para abril de 2026. Europa Press

La noticia también ha reavivado el interés por la franquicia Star Fox, que ha permanecido relativamente inactiva desde el lanzamiento de Star Fox Zero. Para muchos, esta aparición podría ser una pista de que Nintendo prepara un nuevo juego protagonizado por el carismático piloto.

Aunque no hay confirmación oficial, la estrategia parece clara: reintroducir al personaje a nuevas generaciones a través del cine, generando expectativa para futuros proyectos en videojuegos. A pocos días de su estreno, The Super Mario Galaxy Movie ya se perfila como uno de los eventos más importantes del año para los fans del entretenimiento.