Salma Hayek es vista en Veracruz; así la captaron en una famosa cafetería

Salma Hayek estuvo de visita este sábado 7 de febrero en Veracruz, donde sorprendió a propios y extraños al acudir al conocido Café de La Parroquia, ubicado en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines de Boca del Río. La actriz y productora originaria de Coatzacoalcos permaneció en el lugar durante aproximadamente una hora.

Durante su estancia, varios comensales aprovecharon para acercarse, aunque la presencia de un equipo de seguridad privado impidió el contacto directo. Algunos lograron tomar fotografías a distancia, y al salir del establecimiento, la actriz fue ovacionada por quienes se encontraban presentes. Aunque no dio declaraciones, se mostró accesible desde lejos y saludó con una sonrisa.

La última vez que la estrella de Hollywood estuvo en el mismo café fue en julio de 2025, en una visita que dio mucho de qué hablar. En esa ocasión, llegó acompañada de la actriz Angelina Jolie y ambas fueron transportadas en un helicóptero del gobierno del estado desde un hotel en la zona conurbada hacia distintos puntos turísticos, incluyendo Chachalacas, Catemaco y nuevamente Boca del Río.

Días atrás, la artista se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien destacó su labor como figura destacada del cine en el extranjero y promotora del talento mexicano.

Estas acciones se suman al trabajo reciente de Salma Hayek en distintas regiones veracruzanas, donde se le ha visto junto a su equipo de filmación. Además, mantiene su participación como embajadora del Mundial de Futbol 2026, reforzando su presencia en proyectos de alcance global.

Apariciones recientes de Salma Hayek en Veracruz

Durante enero fue vista en varias localidades del estado. El 9 de enero, se le vio en Roca Partida, un lugar reconocido por su belleza natural frente al Golfo de México. Posteriormente, el 14 de enero, llegó hasta Jalcomulco, destino famoso por sus actividades de rafting.

Ya para el 19 y 20 de enero, Salma Hayek estuvo en Catemaco, dentro de la región de Los Tuxtlas, donde su equipo llevó a cabo un casting abierto en el parque principal. El objetivo era seleccionar pobladores locales para participar como extras en una producción cinematográfica.

PJG