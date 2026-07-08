¿Qué dijo Pedro Sola sobre las mascotas? Así fue la disculpa que ofreció en Ventaneando

Luego de la polémica que generaron sus comentarios sobre las mascotas y el aumento de los espacios pet friendly, Pedro Sola ofreció una disculpa pública durante la transmisión de Ventaneando.

El conductor reconoció que sus palabras fueron desafortunadas y aseguró que esta experiencia lo llevó a reflexionar sobre la importancia que tienen actualmente los animales de compañía dentro de las familias.

Pedro Sola pide disculpas tras la polémica

Durante la emisión del programa del 8 de julio, Pedro Sola admitió que se equivocó al expresar su opinión y señaló que sus declaraciones no reflejan el respeto y la empatía que ahora considera necesarios.

El conductor explicó que no había dimensionado el papel que las mascotas ocupan en la vida de muchas personas y ofreció una disculpa a quienes se sintieron ofendidos.

“Lamento mucho haber dicho ese comentario. Reconozco que los tiempos han cambiado, y que ahora las mascotas ocupan un lugar muy importante en las familias y es cierto, tal vez antes no o sí; yo no me di cuenta porque nunca tuve, y es verdad que, al ser miembro de la familia, necesitan inclusión estas mascotas. Hasta el día de ayer no había sido consciente de eso y lo siento, de verdad”.

Pedro Sola asegura que cambiará su forma de pensar

Pedro Sola reconoció que sus palabras evidenciaron una falta de empatía y afirmó que esta situación le dejó una importante lección.

Señaló que, en ocasiones, las personas pueden hacer comentarios sin medir el impacto que tienen, por lo que aseguró que este episodio lo hizo reflexionar y reconsiderar su postura respecto a las mascotas y su lugar en la sociedad.

“Lo siento de verdad, desde el fondo de mi corazón siento una vergüenza horrible por lo que pasó y por lo que provoqué, y yo les ruego a todos ustedes que me disculpen. También es la edad, es la época en que yo viví y la época que estamos viviendo ahora; hoy es diferente. Aprendí algo de manera dura para mí, pero ya lo aprendí y yo les aseguro que de hoy en adelante, todo va a cambiar en mi mentalidad y también en mi actitud”.

¿Qué dijo Pedro Sola sobre los lugares pet friendly?

La controversia comenzó cuando, durante una emisión de Ventaneando, el conductor expresó su desacuerdo con el incremento de establecimientos pet friendly. En ese momento comentó:

"Ahorita Castañeda me va a odiar, pero yo no tolero a los perros en la tienda, en el súper, cagando en el restaurante, ¿qué es eso?, ¿se volvieron locos o qué?, con ganas de aventarles una carne envenenada".

Reacciones a las declaraciones de Pedro Sola

Tras la difusión del video, usuarios de redes sociales reprobaron los comentarios del conductor y señalaron que podían interpretarse como un mensaje que fomenta la violencia hacia los animales.

Asimismo, diversas organizaciones dedicadas a la protección animal manifestaron su preocupación y reiteraron la importancia de promover el respeto, el cuidado y la convivencia responsable con las mascotas.

¿Qué dijo Pedro Sola sobre las mascotas? Así fue la disculpa que ofreció en Ventaneando Foto: @tiopedritosola

Después de la controversia, Pedro Sola aseguró que esta experiencia le permitió reflexionar y afirmó que, a partir de ahora, buscará ser más respetuoso y empático al expresar su opinión sobre los animales de compañía.