Justin Bieber se suma al medio tiempo del Mundial 2026 con BTS, Shakira y Madonna

Justin Bieber será uno de los grandes protagonistas de la final del Mundial 2026, luego de que la FIFA y Global Citizen confirmaran que el cantante canadiense se integró al espectáculo de medio tiempo que se realizará el próximo 19 de julio. Se trata de la primera ocasión en que la final del torneo contará con una presentación musical de este tipo.

El artista expresó su emoción por formar parte de este evento y destacó que, además del espectáculo, tendrá un impacto positivo para miles de niños alrededor del mundo gracias a la iniciativa que acompaña al show.

Justin Bieber Especial

Justin Bieber compartirá escenario con BTS, Shakira y Madonna

Con la incorporación de Bieber, el cartel principal del espectáculo queda integrado por BTS, Shakira, Madonna y el cantante canadiense. La selección de los artistas fue realizada por Chris Martin, líder de Coldplay.

A ellos también se sumarán Burna Boy, Gustavo Dudamel y el Coro PS22, conformado por alumnos de una escuela primaria pública de Staten Island, Nueva York, quienes participarán durante la presentación.

El medio tiempo del Mundial también apoyará una causa benéfica

Además de hacer historia dentro del torneo, el espectáculo tendrá un objetivo solidario. La FIFA explicó que el evento respaldará el Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, cuyo propósito es recaudar recursos para que más niños tengan acceso tanto a la educación como al futbol.

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“Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, el espectáculo del medio tiempo apoya al Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, una iniciativa emblemática que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo”.

El organismo también informó que parte de la venta de boletos contribuirá a este proyecto.

“Durante todo el torneo, se donará 1 dólar de cada entrada vendida para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al Fondo”.

La final se disputará en el MetLife Stadium, también conocido como New York New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, y el partido comenzará a las 3:00 de la tarde, tiempo del Este.

Justin Bieber también ha mostrado su apoyo durante el Mundial

Mientras continúa su participación en distintos proyectos musicales, Justin Bieber también ha seguido de cerca el Mundial 2026. En días recientes publicó un mensaje en Instagram para apoyar a la selección de Canadá durante su encuentro frente a Marruecos.

"Envíen su amor y oraciones al equipo de Canadá. Jugando ahora #fifaworldcup2026".

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Además, la semana pasada sorprendió a sus seguidores al anunciar la transmisión en vivo de su presentación en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 a través de YouTube. Ese mismo día lanzó el álbum SWAG LIVE FROM COACHELLA (WEEKEND 2) y promocionó el estreno con un mensaje en sus historias de Instagram.

Posteriormente compartió varios videos donde mostró la transmisión reproduciéndose en el televisor de su casa.