Alejandro Fernández defiende a Argentina luego de conductor que dijo detestar a los mexicanos

Tras los comentarios de un conductor argentino que habló mal de los mexicanos, el cantante Alejandro Fernández salió en defensa de Argentina por medio de una publicación en la que dejó clara su postura.

Fue el periodista argentino Eduardo Guillermo Feinmann, de 67 años, quien se volvió viral por sus lamentables declaraciones en contra de México y de sus habitantes.

Lo que más causó revuelo de sus comentarios fue el hecho de asegurar que los mexicanos querían ser como los argentinos, pero que no daban la talla.

Conductor argentino dice que detesta a los mexicanos

Alejandro Fernández reacciona a comentarios de conductor argentino. Especial

Sin pensar en las consecuencias, Eduardo Feinmann menospreció abiertamente a México y con palabras claras enfatizó que detesta a los mexicanos.

Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma (...). Detestables esos tipos. La envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solamente en el fútbol, en todo, en todo. Nos envidian, quieren ser como nosotros y no les da y menos en el fútbol”.

Dicho comentario le valió para hacerse viral y ser objeto de burlas y críticas, sobre todo después de que gran parte de las naciones latinoamericanas manifestaron su respaldo a México tras su enfrentamiento con Inglaterra, en donde el tricolor quedó eliminado.

Alejandro Fernández defiende a Argentina tras comentarios de periodista

Los comentarios de Feinmann sobre los mexicanos por supuesto que han resonado en el país, tanto que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arremetió en contra del periodista y calificó sus declaraciones como indignantes.

El asunto es minimizar a la Selección Nacional y su gran triunfo frente a Ecuador y hablar mal de los mexicanos. Ahora, esa es la derecha, la derecha mexicana y la derecha extranjera o de otros países. Y lo voy a poner lo que dijo, porque es indignante. Pero nada más para que vean un presunto periodista, vamos a llamarle así, un pseudoperiodista, lo que dice de las y los mexicanos y este es el aliado de la derecha mexicana”, expresó.

En tanto, el cantante Alejandro Fernández se sumó a las reacciones por los comentarios de Feinmann, pero, lejos de darle mayor visibilidad a lo que dijo, defendió que el periodista no representa a Argentina ni a toda la gente que vive en ese país.

Qué lamentable. Totalmente de acuerdo contigo, hermano. No podemos tomar a un p*nd*jo como este y hacerlo el reflejo de todo un país. Él no representa a Argentina ni a la gente tan chingona que he tenido la suerte de conocer”.

‘El Potrillo’ además expuso que es una lástima que algunas personas conviertan un tema deportivo en un discurso de odio entre países que deberían verse como hermanos.

Además, el hijo del fallecido Vicente Fernández pidió respeto para México:

A México se le respeta”.

Alejandro Fernández reacciona a comentarios de conductor argentino. Especial

¿Quién es Eduardo Feinmann?

Eduardo Feinmann es un periodista, abogado, analista político y conductor de radio y televisión argentino, considerado una de las figuras más conocidas y polémicas del periodismo de ese país. Nació el 31 de octubre de 1958 en Buenos Aires y comenzó su carrera en los medios a finales de la década de 1980, tras haberse graduado como abogado en la Universidad de Buenos Aires.

Actualmente conduce El Noticiero en el canal argentino A24 y el programa radial Alguien Tiene Que Decirlo en Radio Mitre. En su trayectoria también ha trabajado en canales como C5N y La Nación+, además de emisoras como Radio 10 y Radio Rivadavia. Regresó a A24 en 2025, luego de haber pasado varios años en La Nación+.

Feinmann es conocido por su estilo confrontativo y por emitir opiniones muy firmes sobre política, seguridad, economía y temas de actualidad. Él mismo se ha definido como de centroderecha y suele sostener posturas conservadoras en asuntos como el aborto, las drogas y la seguridad pública.

A lo largo de su carrera ha protagonizado diversas controversias. Ha recibido críticas por declaraciones consideradas ofensivas o provocadoras y también ha enfrentado demandas judiciales por algunos de sus dichos.