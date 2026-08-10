¿Una granja en casa? Los mejores momentos del cumpleaños de León, el hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez están viviendo uno de sus momentos más especiales. Mientras la pareja se prepara para recibir a su segundo bebé, una niña a quien han decidido llamar María, también celebraron por todo lo alto los 3 años de su hijo León, quien se convirtió en el gran protagonista de una fiesta inspirada en una granja.

Así fue la fiesta temática de León, hijo de Carlos Rivera

Aunque la pareja suele mantener los detalles de su vida familiar lejos de los reflectores, Cynthia compartió en redes sociales un vistazo a la celebración que prepararon para su pequeño en el exclusivo hotel boutique Casa Huamantla, del que es dueño el cantante.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez sorprendieron a su hijo León con una celebración inspirada en una granja. IG

La celebración tuvo como concepto central una granja, una temática que el cumpleañero había elegido especialmente para su gran día. Desde la entrada, los invitados fueron recibidos por una decoración protagonizada por globos en tonos rojo, blanco, verde olivo y dorado, además de elementos de madera que recreaban la estética de un pequeño rancho.

Entre los detalles destacaron pacas de heno, girasoles y figuras de animales como pollitos, vacas, ovejas y caballos. El número tres y el nombre de León formaron parte de distintos espacios de la decoración, haciendo que la celebración tuviera un toque completamente personalizado.

El pequeño León tuvo el cumpleaños de sus sueños con una granja llena de juegos y actividades. IG

Para la ocasión, el pequeño cumpleañero lució un overol, un atuendo que combinó perfectamente con la ambientación campirana de la fiesta.

Los detalles de la espectacular fiesta de cumpleaños de León

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la cantidad de estaciones temáticas que se instalaron para los pequeños invitados.

El festejo de León tuvo una decoración campirana con animales, pacas de heno y colores inspirados en un rancho. IG

Entre ellas estuvo “La Dulcería de León”, además de un “Puestito de Dulces” y una particular “Tiendita del Rancho”, donde los niños pudieron disfrutar de distintos detalles inspirados en la vida de campo.

También se creó un pequeño mercadito con verduras como zanahorias, lechugas y apio, además de diferentes juegos y actividades. La fiesta contó incluso con un inflable en forma de establo, pensado para que los niños pudieran divertirse durante la celebración.

Cynthia Rodríguez compartió algunos de los momentos más especiales del tercer cumpleaños de su hijo León. IG

El menú también fue pensado para consentir a chicos y grandes. Los niños disfrutaron de pizza y boneless, mientras que los adultos tuvieron opciones como taquitos, jicaletas y bebidas preparadas.

El increíble pastel del hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

La mesa principal tuvo como protagonista un espectacular pastel de varios pisos decorado con elementos de granja. Pequeñas figuras de tractores, gallinas, vacas y ovejas completaron el diseño, mientras que el nombre de León apareció en letras rojas.

La fiesta de León estuvo llena de detalles personalizados, desde el pastel hasta las estaciones de dulces. IG

La decoración continuó con galletas en forma de animales, papelería personalizada y manteles de cuadros rojos y blancos, reforzando la estética de un tradicional rancho.

Cynthia también compartió que el festejo superó sus expectativas y agradeció al equipo encargado de convertir en realidad el deseo de su hijo.

Fue el mejor día de mi vida”, habría expresado León al terminar la celebración, una frase que resumió la emoción de la familia.

La familia Rivera Rodríguez crece

La fiesta llega en un momento particularmente emotivo para los Rivera Rodríguez, pues la familia se encuentra esperando la llegada de María. Así, el tercer cumpleaños de León no solo celebró una nueva vuelta al sol para el pequeño, sino también una etapa de cambios y nuevas ilusiones para sus padres.

Papá, mamá y María te amamos con todo nuestro corazón. Siempre juntos”, escribió Cynthia al compartir las imágenes.

Con una decoración digna de un pequeño rancho, León disfrutó de un cumpleaños hecho completamente a su medida. Una celebración que, más allá de sus detalles espectaculares, dejó claro que para Carlos y Cynthia lo más importante era regalarle a su hijo un día que pudiera recordar con una sonrisa.