Victoria de George Russell en Austria; Pesadilla y doble abandono de Cadillac

El británico George Russell regresó a la victoria y, con ello, retomó el segundo puesto del campeonato de pilotos tras ganar con autoridad el Gran Premio de Austria 2026. El piloto de Mercedes firmó el séptimo triunfo de su trayectoria tras una largada impecable desde la pole position, controlando una carrera donde fue acompañado en el podio por Max Verstappen (Red Bull) y del líder del mundial, Kimi Antonelli (Mercedes).

Russell controló el ritmo durante gran parte de las 71 vueltas en Spielberg. Sin embargo, tras las paradas en boxes, Verstappen logró recortar la distancia tras librar tensas batallas rueda a rueda con Lewis Hamilton. En la parte final, Russell selló un triunfo que, en los tiempos, lució más cerrado de lo que realmente fue al controlar el ritmo.

Verstappen, quien tras el choque de ayer logró mantenerse en la quinta posición de la parrilla, jugó con una estrategia que lo puso por delante de Antonelli para finalizar segundo. El italiano tuvo una arrancada complicando cayendo fuera de los cinco primeros hasta cruzar la meta a 0.375s de Verstappen, extendiendo su ventaja en el liderato general por 40 unidades.

Detrás del trío de honor, Oscar Piastri colocó a su McLaren en la cuarta posición, superando al Ferrari de Hamilton y al Red Bull de Isack Hadjar. Lando Norris (McLaren) rescató la séptima plaza, por delante de Charles Leclerc, quien cerró un domingo decepcionante para la Scuderia en el octavo puesto. El Top 10 fue completado por la sólida cosecha de Racing Bulls gracias a Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Fracaso absoluto para Cadillac en las primeras vueltas de Spielberg

Cadillac experimentó una auténtica pesadilla técnica bajo el sofocante calor austriaco, decretando un doble abandono durante los primeros giros de la competencia.

El calvario comenzó de inmediato para Valtteri Bottas, quien se vio obligado a retirar su monoplaza en el carril de pits debido a un crítico fallo térmico en los frenos. Pocas vueltas después, el panorama se tornó devastador cuando el mexicano Sergio 'Checo' Pérez emuló el destino de su compañero, abandonando la carrera por un grave sobrecalentamiento en el sistema de frenos.