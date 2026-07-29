De Guatemala para el mundo: Sebas Bárcenas transforma la esencia de su barrio en su álbum debut

La Zona 5 de la ciudad de Guatemala es un espacio urbano e histórico de 5.39 kilómetros cuadrados, que abarca desde el sector de La Chácara hasta el Campo de Marte, con el código postal 01005, y es justo ahí donde Sebas Bárcenas creció.

El guatemalteco pasó gran parte de su vida en este lugar y donde cada una de las experiencias que vivió de niño, adolescente y adulto, se sumaron para darle forma a De la Zona 5 para el mundo, su disco debut.

Yo soy de la Zona 5. Es una zona de Guatemala muy peculiar, ¿sabes?, de hecho, es un barrio, digámoslo así. Tuve la oportunidad de crecer con varios amigos de ahí, toda mi familia es de ahí y le decidí poner el nombre al álbum De la Zona 5 para el mundo porque realmente detrás de la música también está el poder representar a la cultura y a mi gente.

“No sólo es mostrar el lado hermoso de Guatemala, digamos, sino también el lado de los que trabajamos duro por lo que queremos, y eso es la zona 5”, compartió Sebas en entrevista con Excélsior.

Ahí, Sebas agarró por primera vez una batería… a los cuatro años; después, a los 12, empezó a escribir sus primeras canciones y a los 18 lanzó la primera, Bésame. Todo con la inspiración del barrió que lo vio crecer.

Ahora, a sus 23 años, está listo para presentarse al mundo con esas historias que lo formaron como persona y que, de alguna forma, alimentaron su amor por la música.

Sí, todas las canciones son historias personales, y detrás de cada una hay una anécdota larguísima. Cada tema tiene un trasfondo muy especial y por lo mismo hasta el nombre quise que fuera lo más real posible”, explicó.

Sebas ha presentado cinco sencillos de esta producción, y el más reciente es, por obvias razones, una anécdota más de su vida, la cual llamó Cuántas veces no y que desde su lanzamiento, el pasado 25 de junio, tiene casi 90 mil reproducciones en Spotify.

Sebas Bárcenas Cortesía

“Cuántas veces no es un tema que justo abarca el tema de las relaciones y como hoy en día ya es bien importante en una relación que te presuman a las redes sociales. Antes tal vez era una carta o una foto que te regalaban para el refri, ahora es subir un post o subir una historia en Instagram.

“Justo de eso habla, de cómo a veces en las relaciones puede que todo esté funcionando perfecto, pero ese mínimo detalle puede llegar a lastimarnos mucho sin que los sepamos. Esa fue parte de las experiencias que me hicieron decir: ‘ok, creo que quiero desahogar esto un poco’ y de manera inconsciente conectó con mucha gente”, señaló.

El músico ha crecido acompañado de música y era imposible que aquello que ha escuchado en su vida no se haya filtrado un poco en las letras y en la forma en la que va desarrollando las emociones de sus canciones.

En este álbum en específico, primeramente, diría que Mac Miller es mi influencia más grande en la vida, es el artista que me acompañó toda mi infancia. Podría decir, tal vez no musicalmente, pero líricamente Canserbero fue alguien que me formó mucho a como yo escribo. Obviamente yo no escribo así de crudo y de la vida tan directamente, pero es cierto, me falta vivir.

“También tengo influencias de Cultura Profética y John Mayer, creo que todos los artistas que me acompañaron durante mi vida han sido parte fundamental de este proceso”, agregó.

De la Zona 5 para el mundo llegará al alcance de todo el público en agosto y junto con la salida del disco Sebas prepara regresar a México para presentarlo a sus fans.

Voy a venir a la Ciudad de México, vamos a dar algunos shows, aún no puedo dar fechas, pero si está entre los planes; luego del álbum ya se venga una girita. Se viene un show con banda, se vienen un show que no sólo va a ser un una experiencia musical, sino también visual.

“Mi intención con estas presentaciones es dar un show a la talla de los mejores, como debe ser. Entonces se viene en formato acústico con banda, a lo mejor y saco par de pasos ahí… qué te digo”, concluyó.

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