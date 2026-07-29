'Presidente Curtis': La sátira política que no busca competir con la realidad

El universo de Rick and Morty se sigue expandiendo a petición de los fans, quienes han demostrado que la irreverencia, los mundos paralelos y las situaciones lúdicas con tintes de ciencia ficción son un buen entretenimiento. Así que no es de extrañar que los creadores Dan Harmon y James Siciliano quieran seguir haciendo de las suyas con Presidente Curtis, spin-off de Rick and Morty que se centra en el carismático y profundamente disfuncional presidente Andre Curtis, a quien da voz Keith David.

Curtis siempre estuvo pensado para ser un personaje recurrente y por eso no explota ni muere la primera vez que aparece. Yo quería que él pudiera regresar constantemente y en varias conversaciones solía decir: “Un día tendrá su propio spin-off’, pero reconozco que suelo decir eso de muchas cosas, así que era sólo megalomanía mía”, contó Dan Harmon en entrevista exclusiva con Excélsior.

“Con el tiempo creo que se pudo ver muy claramente la intención de hacer el spin-off en el episodio del Pavo de Acción de Gracias, ya sabes, cuando Rick intenta obtener un perdón presidencial convertido en pavo. Hay una conversación que Rick y Curtis tienen en el garaje donde intercambian sus puntos de vista sobre el rol del otro. Rick es muy despectivo y dice que todos los políticos son parásitos, a lo que Curtis responde acusando a Rick de ser una especie de niño mimado, arrogante y provocador tendencioso. Así que si tienes que gobernar Estados Unidos o vivir en él, no te puedes dar el lujo del nihilismo”, apuntó.

Presidente Curtis Cortesía HBO Max

Dan Harmon, quien es cocreador junto a Justin Roiland de Rick and Morty, convocó al ganador de tres premios Emmy Keith David, quien es considerado uno de los actores de grandes tonos de voz, para que le ayudara a expandir el universo de sus creaciones. Así que David, a quien el público conoció en Rick and Morty a partir de la segunda temporada de nueve, no dudó ni un instante en ponerse de nueva cuenta los zapatos del presidente Curtis, ahora ya con su propio programa.

“Ha sido un viaje maravilloso. ¿¡Quién lo hubiera pensado!? Cuando aceptas un trabajo no estás pensando: ‘Oh, me van a dar mi propia serie’. Jamás piensas eso y para mí esto es simplemente el resultado del cariño con el que la gente ha recibido la serie original. El presidente Curtis siempre ha gozado de mucha popularidad entre los fanáticos de Rick and Morty, así que el hecho de que esto haya despegado me tiene emocionado. Estoy muy feliz de estar aquí y de tener esta conversación”, apuntó Keith David.

En Presidente Curtis, ya disponible en HBO Max, el público se adentrará aún más en la vida del primer mandatario Andre Curtis, así como en su excéntrico gabinete de trabajo. A todos ellos se les verá enfrentar crisis paranormales y conflictos de diplomacia interdimensional que fueron causados por Rick Sánchez y su nieto Morty. Todos estos escenarios serán fieles a la esencia, el humor y la irreverencia que han caracterizado a la serie original.

Presidente Curtis es simplemente más diversión. Ahora puedo revelar cosas que antes me guardaba para mí mismo, en mi propia imaginación, aportando lo que creía adecuado para el momento. Ahora puedo explorar esas posibilidades y ustedes las van viendo a medida que se revelan. Así que sí, el viaje ha sido aún más divertido”, contó Keith David, actor de 70 años a quien se le escuchará como una especie de narrador en Spider-Man. Un nuevo día.

Presidente Curtis Cortesía HBO Max

Más allá de la fama que ha adquirido entre las nuevas generaciones gracias a su trabajo en Rick and Morty y ahora a Presidente Curtis, se le preguntó de manera lúdica a Keith David, con más de 40 años se carrera actoral, si alguna vez se ha aprovechado de la voz del presidente Curtis para librarse de una multa de tránsito.

“Ojalá fuera tan fácil”, respondió entre risas. “Por desgracia, no funciona así. De vez en cuando alguien se me acerca y me dice: ‘¿Usted no es tal o cual ?’, pero nunca me ha servido para quitarme una multa. Tampoco es que me den muchas. Lo que sí ha hecho mi trabajo es conseguirme una comida gratis de vez en cuando, o que alguien quiera invitarme un trago y estoy muy agradecido por todo eso’, relató con una sonrisa el actor que ha prestado su voz a la saga de Halo.

Ficción vs. realidad

Al ambientar la serie en el mundo del presidente de Estados Unidos, Dan Harmon y James Siciliano hablaron de cómo fue que abordaron la sátira política en la serie, justo cuando a nivel mundial se ven situaciones y decisiones políticas que superan a la ficción.

No podemos competir con eso. La anécdota a la que siempre regreso es cuando pensé que sería una gran idea que el presidente Curtis quisiera rediseñar la bandera estadunidense para hacer espacio a más estrellas porque él quería que otras naciones se unieran activamente al país, pero luego ese concepto se contaminó por la política real. Ese rasgo del personaje tuvo que extraerse y descartarse, ya que necesitamos que la audiencia entienda a este presidente como alguien con un sistema de valores claro que nosotros construimos como narradores, para que el público decida si le gustan sus decisiones o no, sin cargar con la basura del día a día”, contó Harmon.

“Así que no, no podemos competir. La política real lleva diez años superando a los dibujos animados y nuestro trabajo no es evitarla ni pacificarla. Me gusta pensar que somos un escape, una pausa. La televisión da lo mejor de sí cuando te ofrece una familia que sientes real el tiempo suficiente como para desconectarte y reconfortarte”, apuntó.

Presidente Curtis Cortesía HBO Max

Ante la pregunta de qué les han dicho los fans de Rick and Morty al enterarse de que el primer spin-off de la misma sería Presidente Curtis, tanto Harmon como Siciliano fueron muy contundentes con sus respuestas.

Por órdenes de mi terapeuta tengo prohibido saber qué piensan los fans de Rick and Morty o cualquier ser humano fuera de mi casa. Así soy yo a mis 53 años. Hay gente que me avisa si hay un hilo en Reddit donde dicen algo bueno y a veces me lo enseñan, pero prefiero no mirar”, contó entre risas Harmon y le dio la palabra a Siciliano.

“No por mandato terapéutico, pero sí por decisión propia, tras hacer varias temporadas de Rick and Morty, prefiero no ponerme a buscar, aunque creo que la verdadera retroalimentación vendrá una vez que la serie ya sea vista durante la semana de estreno. Hasta entonces, todo es especulación y rumores, pero espero que la gente esté emocionada. Curtis es un personaje increíble de Rick and Morty y Keith David es un icono que lo eleva muchísimo. Ojalá la gente lo disfrute cuando salga. Ahí es cuando recibiremos comentarios”, remató Siciliano, ganador de un Emmy por Rick and Morty

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