"Vi Beetlejuice, el musical, y lo odié": Así empezó Abulón a montar 'Abominablez, el musical' 

El mundo lo conoció a principios de los años 90 cuando su voz en Víctimas del Doctor Cerebro se convirtió en un activo persistente en la escena del rock nacional. Abulón es una fuente creativa que lo ha llevado a expandirse por diferentes áreas de las artes sonoras y visuales. Su más reciente aventura se llama Abominablez: El musical, el cual realiza junto a su otro proyecto musical, Abominablez, y surge de la necesidad de ver algo en el escenario teatral que a él le guste y disfrute.

Había visto Beetlejuice, el musical, y lo odié. Dije: ‘No, pues creo que puedo hacer algo que me guste más a mí’. Bueno, pues va, voy a intentarlo. Y nada, no lo dejé en pensamientos ni en promesas, ya lo estoy haciendo.

“Justo pensé que tenía que ser un lugar que tuviera esta tradición de artes y teatral, así llegué al Polyforum Siqueiros, y aparte conseguí el Auditorio Juvenil que está superchido porque es de 360 grados. Entonces toda la obra la gente la va a ver por todos y cada uno de los recovecos del lugar, porque es un escenario circular, es como una arena chiquita. Todo esto le da más dificultad a la operación y al montaje, pero justo también lo hace más interesante”, compartió Abulón en entrevista con Excélsior.

Abominablez: El musical está inspirado en las películas de ciencia ficción de los setenta. Hay dos personajes, una capitana y su robota, que viven varias aventuras en el universo abominable, el cual está poblado por mercenarios, robots, monstruos y seres de otro planeta, y dominado por una policía intergaláctica severa.

“Estas dos personitas, que son rebeldes y transgresoras, cuentan su historia, sus aventuras y sus andanzas en la galaxia abominable. Cada que sucede algo importante en la historia, Abominablez toca canciones de las más emblemáticas de la banda”, dijo Abulón.

El cantante también señaló que este proyecto tendrá una presentación única el próximo 31 de julio, pero espera que, al igual que ha sucedido con sus otros trabajos, logre tener una vida propia.

“Ahora sí que mi idea es que, como todos los demás proyectos, vaya teniendo vida propia y también vaya intentando sus espacios. Pero por lo pronto ahorita por eso lo suscribo, y muy pronto en Monterrey”, agregó.

Abominablez

Abulón tiene una mente maestra detrás de él: Ricardo Flores. Él es el origen de todo lo que Abu ha hecho, porque es en su cabeza donde se gestan todas esas ideas locochonas que proyecta Abulón. Y si bien la música es una de sus pasiones, contar historias es lo que más le gusta.

Adam Ataud es el primer cómic que hace. Por supuesto, la historia es completamente suya y es un proyecto que también lo tiene ocupado ya que, igual que lo hizo con la música, le gusta picar piedra en el medio e ir ganando poco a poco el respeto de los más experimentados.

“Ya lo estoy vendiendo. No lo he vendido en plataformas ni en tiendas porque quiero hacer primero, ahora sí que como dicen, quiero picar piedra en el mundo del cómic. Me he sorprendido de que hay muchísimos artistas mexicanos de cómic y que hay mucha gente que está intentando salir adelante con proyectos de cómic mexicano.

“Justo lo que estoy tratando es de darle cimientos de credibilidad al cómic, yendo a festivales y a lugares donde se hacen eventos para los cómics mexicanos para después ya meterlo en tiendas y hacer el rollo ya más formal. Pero en realidad mi idea es que agarre carretera, que agarre forma y que tenga su credibilidad”, explicó.

Pero la cosa no queda ahí: Abulón lleva cuatro años haciendo una película, la cual ya se terminó de filmar y se encuentra en posproducción actualmente, por lo que el proyecto podría llegar a las pantallas en 2027.

“Es una peli donde hay 20 minutos de actores y actrices y todo lo demás son títeres y gente disfrazada; o sea, no hay ningún humano, digamos. Es una historia que sucede en unos años 70 alternativos, en ningún lugar, podría ser España, la Ciudad de México o Estados Unidos. Es ciencia ficción justamente, donde en un satélite habitado por humanos hay un accidente y mandan varias misiones de rescate que nunca regresan.

“Como no regresaron las misiones de rescate, ya no se quieren arriesgar a mandar equipos humanos y mandan un equipo de robots, de androides prototipo que son ya muy viejos, para ver qué sucede. La historia habla de la travesía y de las aventuras de los androides buscando en el espacio a estos humanos perdidos”, señaló Abulón.