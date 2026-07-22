¿‘Corrieron’ a Alejandra Jaramillo? Así se burló de la Selección Mexicana y así terminó todo

Alejandra Jaramillo, conductora ecuatoriana integrante del elenco del programa ‘Siéntese quien pueda’, desató gran polémica luego de que arremetió en contra de la Selección Mexicana tras su eliminación en el Mundial 2026.

Fue tras el partido de cuartos de final entre México e Inglaterra, en el que perdió la Selección Mexicana, cuando se originó toda la controversia que hoy rodea a Alejandra Jaramillo.

Luego de la eliminación del TRI, la conductora ecuatoriana publicó mensajes en Instagram celebrando la derrota mexicana.

CHAO. BYE BYE. SAYONARA. ARRIVEDERCHI”. Posteriormente, agradeció a los goleadores ingleses con tono irónico y comentó: “Gracias, Kane. Gracias, Bellingham. Me dicen que tienen raíces esmeraldeñas”.

Los comentarios de Jaramillo fueron interpretados por usuarios de redes sociales como una burla a la Selección Mexicana por lo que se hizo tendencia su nombre con el hashtag #BoycottUnivision, en donde pedía la salida de la conductora de la televisora.

La disculpa de la conductora tras burlas a la Selección Mexicana

Alejandra Jaramillo, conductora ecuatoriana. Especial

Luego de toda la controversia que causó tras los comentarios por la derrota de México ante Inglaterra, Alejandra salió a dar la cara y ofreció una disculpa pública:

De todo corazón pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el Mundial”.

En tanto, expresó su respeto a México y aseguró que sus mensajes “se pudieron malinterpretar”, pero insistió en que no tuvo intención de ofender a nadie.

Sin embargo, pese a la disculpa, gran parte del público consideró insuficiente su explicación y continuó pidiendo su salida, puesto que la mayoría especuló que la televisora la había obligado a hacerlo por toda la polémica generada.

¿‘Corrieron’ a Alejandra Jaramillo?

Alejandra Jaramillo, conductora ecuatoriana Especial

El anuncio de la salida de Jaramillo del programa Siéntese quien pueda, se realizó este miércoles durante la transmisión en vivo, por parte del conductor Jorge Bernal.

Bernal agradeció públicamente la labor de la comunicadora y reconoció su entrega y talento ante la audiencia.

Queremos compartir con ustedes que Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de ¡Siéntese quien pueda! Le agradecemos su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y sobre todo con ustedes, nuestro público”.

Así fue como Bernal confirmó la salida de Jaramillo del programa, sin embargo, no detalló la razón de su salida ni si esta decidió renunciar o se trató de un despido.

De hecho, en las emisiones previas, la ausencia de Jaramillo había generado especulaciones entre la audiencia. El panel incorporó a nuevas integrantes, como Jessica Rodríguez y Kerly Ruiz, sin mencionar la situación de la ecuatoriana.

Ecuatoriana confirma salida de ‘Siéntese quien pueda’

Tras el anuncio en el programa del que formaba parte, la ecuatoriana subió un video en su cuenta de Instagram y confirmó su salida.

Estoy tranquila con mi actuar y estoy tranquila con mis disculpas. Disculpas que generaron muchas dudas, muchos cuestionamientos y hoy que puedo hablar yo les puedo decir que esas disculpas públicas nadie me obligó a darlas, esas disculpas públicas me nacieron del corazón”, dijo en el video.

Jaramillo reconoció que no han sido días fáciles y que tuvo que guardar silencio hasta que se hiciera el anuncio oficial.

Asimismo, expresó que está aplicando el ejercicio de la gratitud y tratando de manejar sus sentimientos internos y subrayó que sus comentarios respondieron a la algarabía y pasión propias del futbol.

Sostengo con carácter, con firmeza y con amor cada acción que he tenido, porque el futbol es eso, es algarabía, es emoción, son pasiones. Si eso no se puede entender, el problema nunca fue el futbol”, enfatizó.

La ecuatoriana dijo enfrentar esta etapa con fe y optimismo, y se definió como una representante de las comunidades latinas trabajadoras y de las madres jóvenes valientes que luchan por sus sueños.

Además, durante el video leyó un fragmento del libro ‘El amor no se ruega, se riega’, de Daniel Habif, enfatizando la frase “No me rindo” y su compromiso de seguir adelante.

Por otra parte, pidió a sus seguidores no responder al odio con más odio, sino con palabras de amor y respeto, o simplemente “no parar bola”, una expresión ecuatoriana para ignorar las críticas.