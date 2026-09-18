¿Quién era Duncan Sheik, cantante de Barely Breathing que murió a los 56 años?

Duncan Sheik murió a los 56 años, dejando una carrera que comenzó frente al público con uno de los éxitos pop más recordados de los años 90, pero que encontró una segunda etapa lejos de las listas musicales y dentro de los teatros de Broadway.

El cantautor falleció el 17 de septiembre de 2026 en Nueva York. Su madre, Suzanne Sheik, informó a The New York Times que murió tras sufrir un fallo orgánico.

¿Quién era Duncan Sheik?

Duncan Sheik nació el 18 de noviembre de 1969 en Montclair, Nueva Jersey, y fue cantante, compositor y músico estadounidense.

Estudió en la Universidad Brown y comenzó su carrera profesional durante la década de los 90. Antes de publicar su propia música, trabajó como guitarrista para otros artistas.

Su primer álbum, llamado simplemente Duncan Sheik, apareció en 1996. Entre sus canciones estaba Barely Breathing, el sencillo que terminó llevando su nombre a las listas de popularidad.

La canción tuvo una permanencia poco habitual para un debutante. Barely Breathing estuvo 55 semanas en el Billboard Hot 100 y alcanzó el puesto número 16.

El tema también le dio una nominación al Grammy a Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina en 1998.

Aunque nunca volvió a tener un sencillo con el mismo impacto comercial, Sheik continuó grabando discos y terminó construyendo una carrera que fue mucho más allá de aquella canción.

Duncan Sheik desarrolló una carrera entre la música pop y los escenarios de Broadway. IG theduncansheik

Barely Breathing llevó a Duncan Sheik a la fama

Barely Breathing se convirtió en la canción con la que gran parte del público identificó a Duncan Sheik durante años.

El tema formaba parte de su álbum debut y consiguió mantenerse más de un año dentro del Billboard Hot 100, además de tener presencia constante en la radio estadounidense durante la segunda mitad de los años 90.

Su primer disco también incluía canciones como She Runs Away y Reasons for Living.

Después llegaron álbumes como Humming, Phantom Moon, Daylight y White Limousine. A lo largo de su trayectoria publicó nueve discos de estudio y varios proyectos adicionales.

Sheik participó en música para diferentes producciones y una de ellas fue Grandes Esperanzas, película de 1998 dirigida por Alfonso Cuarón y protagonizada por Ethan Hawke y Gwyneth Paltrow.

Sin embargo, mientras su carrera discográfica continuaba, comenzó a desarrollar otro camino que terminaría dándole los premios más importantes de su trayectoria.

Duncan Sheik alcanzó el éxito en la música antes de consolidar su carrera como compositor de Broadway. IG theduncansheik

¿Qué hizo Duncan Sheik en Broadway?

A finales de los años 90, Duncan Sheik comenzó a trabajar junto al dramaturgo y letrista Steven Sater en una adaptación musical de Spring Awakening, obra escrita por Frank Wedekind.

Spring Awakening se estrenó en Broadway en 2006 y utilizó música rock contemporánea dentro de una historia ambientada en la Alemania del siglo XIX.

La producción tuvo como parte de su elenco original a actores que después desarrollarían carreras conocidas en cine y televisión, entre ellos Lea Michele, Jonathan Groff y John Gallagher Jr.

El musical se convirtió en uno de los títulos destacados de aquella temporada y recibió 11 nominaciones a los premios Tony de 2007.

¿Qué premios ganó Duncan Sheik por Spring Awakening?

El trabajo de Sheik en Spring Awakening le permitió sumar reconocimientos que no había conseguido durante su primera etapa como cantante.

En los Tony de 2007, ganó los premios a Mejor Música Original y Mejores Orquestaciones por Spring Awakening. La producción también recibió el premio a Mejor Musical.

El álbum del elenco de Spring Awakening ganó el Grammy a Mejor Álbum de Teatro Musical en 2008, convirtiéndose en la primera victoria de Duncan Sheik en estos premios.

Habían pasado aproximadamente diez años desde su nominación por Barely Breathing.

De esta forma, la canción que lo hizo conocido y el musical que marcó su segunda etapa profesional terminaron representando dos partes muy distintas de su carrera.

Duncan Sheik ganó reconocimiento en la música y Broadway durante una carrera de tres décadas. IG theduncansheik

Duncan Sheik continuó trabajando después de Spring Awakening

El éxito de Spring Awakening no hizo que Sheik dejara la música ni fue su único proyecto dentro del teatro.

El compositor volvió a Broadway con American Psycho, adaptación musical de la novela de Bret Easton Ellis que llegó a Nueva York en 2016 después de estrenarse previamente en Londres.

También trabajó en producciones como Alice by Heart y The Secret Life of Bees, además de continuar escribiendo y publicando música propia.

Spring Awakening, por su parte, tuvo una nueva etapa en Broadway en 2015 con una producción de Deaf West Theatre que incorporaba lengua de señas estadounidense junto con las interpretaciones habladas y cantadas.

Sheik también siguió lanzando discos. Su último álbum de estudio publicado en vida fue Claptrap, presentado en 2022.

Duncan Sheik destacó como cantautor y compositor de musicales como Spring Awakening. IG theduncansheik

¿De qué murió Duncan Sheik?

La familia del compositor informó el 16 de septiembre de 2026 que Duncan Sheik se encontraba hospitalizado y recibía atención médica.

En ese momento se dio a conocer que estaba en condición crítica, pero estable. No se revelaron detalles sobre el padecimiento que había provocado su hospitalización.

Sheik murió al día siguiente en un hospital de Manhattan.

Su madre, Suzanne Sheik, informó a The New York Times que el músico falleció por un fallo orgánico. Tenía 56 años.

Hasta sus últimos meses continuaba relacionado con nuevos proyectos teatrales. Entre ellos se encontraba Memoirs of Amorous Gentlemen y también estaba previsto un nuevo montaje de Spring Awakening.