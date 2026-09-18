¿Aleks Syntek se va de México? Esto dijo el cantante en redes

Aleks Syntek vuelve a estar en el centro de la conversación luego de las recientes reacciones que han generado algunas de sus presentaciones ante el público. Una de ellas ocurrió durante la celebración del Grito de Independencia, donde el cantante protagonizó un momento que provocó opiniones divididas entre sus seguidores.

Ahora, el intérprete de “Duele el amor” sorprendió al compartir un mensaje en redes sociales en el que habla de una posible salida de México.

Aleks Syntek se va de México

A través de sus stories de Instagram, Aleks Syntek compartió un mensaje en el que señaló que próximamente dejaría el país, aunque no especificó cuándo ocurriría ni por cuánto tiempo permanecería fuera.

“México, pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa salvación mental y espiritual”, escribió el cantante.

El mensaje fue publicado junto a una fotografía en la que aparece acompañado de su teclado. Hasta el momento, Aleks Syntek no ha dado a conocer una fecha para su salida ni ha confirmado si se trata de una decisión definitiva o de una estancia temporal.

La publicación llega después de las reacciones que han generado algunos de sus recientes encuentros con el público, por lo que sus palabras rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

Aleks Syntek : ¿Qué pasó en el Grito de Independencia?

El pasado 15 de septiembre, Aleks Syntek protagonizó otro momento que generó comentarios en redes sociales durante una de sus presentaciones por las celebraciones patrias.

Durante el concierto, uno de los asistentes le pidió que interpretara una canción de Juan Gabriel o de Marco Antonio Solís. Ante la petición, el cantante respondió que el público debía solicitar únicamente canciones de su repertorio.

La situación provocó opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales, quienes comentaron la manera en que el intérprete respondió a la petición del asistente.

Aleks Syntek como invitado en el concierto Hombres G, en el Estadio GNP. Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Gira de Aleks Syntek

Aleks Syntek continúa con su agenda musical como parte de la celebración por sus 35 años de trayectoria y de su gira “Total Syntek Europa Tour”.

Entre las fechas que todavía tiene programadas se encuentra una presentación en Alemania el próximo 22 de octubre, donde el cantante continuará con su recorrido por Europa.

Aleks Syntek en conferencia de prensa de su nueva producción discográfica titulada "Romántico Desliz". Foto: Cuartoscuro.com / Moisés Pablo Nava

Por ahora, se desconoce cuándo saldrá Aleks Syntek de México o si su mensaje se refiere a una salida temporal del país. Lo que sí ha quedado claro es que el cantante contempla alejarse después de las recientes controversias que han rodeado algunas de sus presentaciones y su interacción con el público.