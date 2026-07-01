"El más perrón": Naruto sorprende con mensaje para la 'Hormiga' González previo al partido de México

La fiebre por el Mundial 2026 sigue dejando momentos que van más allá del futbol. En esta ocasión, el protagonista fue Armando "La Hormiga" González, quien recibió un mensaje que rápidamente emocionó tanto a los aficionados del anime como a los seguidores de la Selección Mexicana.

La actriz de doblaje Isabel Martiñón, reconocida por dar voz a Naruto Uzumaki en Latinoamérica, compartió un video dedicado al delantero mexicano, quien nunca ha ocultado su pasión por la animación japonesa.

El emotivo mensaje de Isabel Martiñón para Armando "La Hormiga" González

En el mensaje, Naruto apareció para encomendarle una misión muy importante antes del siguiente compromiso del Tricolor.

¡Hola, Armando González! Digo... ¡La Hormiga González! Soy Naruto Uzumaki y te mando abrazos con mucho chakra porque tú tienes una misión de rango S muy importante, y esa es llevar la Copa del Mundo a México, porque tú... ¡Tú eres el jugador más perrón, amigo! ¡De veras!

El video no tardó en viralizarse y generó miles de reacciones entre los aficionados, quienes celebraron la combinación entre dos de las grandes pasiones del atacante con el futbol y el anime.

La respuesta del delantero también emocionó a los fans

La "Hormiga" González no dejó pasar el gesto y respondió con una sola palabra que bastó para que los seguidores de Naruto entendieran la referencia.

"Deveras", escribió el futbolista.

Aunque parece una respuesta sencilla, se trata de una de las expresiones más características de Naruto en su versión latinoamericana, por lo que muchos aficionados interpretaron el comentario como un guiño directo al personaje que ha acompañado al delantero desde hace años.

Armando 'Hormiga' González Mexsport

La pasión de la "Hormiga" González por el anime

Quienes siguen la carrera del atacante de Chivas saben que su gusto por el anime no es algo reciente.

En distintas entrevistas ha contado cuáles son sus series favoritas e incluso suele celebrar algunos de sus goles imitando movimientos y poses inspiradas en personajes muy populares.

Su ranking personal está encabezado por Fullmetal Alchemist, producción que considera su anime favorito.

Después aparece Blue Lock, una historia centrada en delanteros de futbol que ha servido de inspiración para algunos de sus festejos. En varias ocasiones ha recreado celebraciones de personajes como Isagi o Lavinho.

El tercer lugar lo ocupa Naruto, una serie que lo ha acompañado desde hace años. De hecho, uno de sus festejos más recordados fue cuando imitó el famoso jutsu de bola de fuego de Sasuke Uchiha.

Otros animes que forman parte de su colección

Además de esas tres series, el atacante mexicano también ha recomendado otros títulos que disfruta con frecuencia.

Entre ellos está Jujutsu Kaisen, cuya influencia quedó reflejada cuando celebró un gol recreando la expansión de dominio de Satoru Gojo.

También ha confesado que creció viendo Dragon Ball, por lo que en algunas ocasiones ha realizado la clásica pose de la teletransportación de Goku.

Otra de sus recomendaciones es Haikyū!!, anime deportivo que suele sugerir a quienes quieren comenzar a ver este tipo de producciones.

Megumi Fushiguro de Jujutsu Kaisen MAPPA

Incluso ha revelado que uno de sus personajes favoritos de todo el anime es Chifuyu Matsuno, de Tokyo Revengers, principalmente por su personalidad y estilo.

Su participación con México en el Mundial 2026

Hasta ahora, la participación de Armando "La Hormiga" González en la Copa del Mundo ha sido breve.

El delantero disputó su primer encuentro durante el debut de México frente a Sudáfrica. Ingresó de cambio al minuto 76 y permaneció poco más de 20 minutos sobre el terreno de juego.

Desde entonces, el atacante de Chivas espera una nueva oportunidad dentro del equipo dirigido por Javier Aguirre, especialmente ahora que el torneo entra en su etapa de eliminación directa.La afición espera verlo ante Inglaterra

El próximo compromiso de la Selección Mexicana será frente a Inglaterra, un partido que ha generado mucha expectativa entre los aficionados.

Armando 'Hormiga' González jugando con la Selección Mexicana. Mexsport

En redes sociales, varios seguidores han pedido que la "Hormiga" González tenga minutos, convencidos de que puede aportar velocidad y desequilibrio en el ataque.

Después del mensaje enviado por Naruto, muchos incluso comenzaron a bromear con que el delantero ya tiene una "misión de rango S" por cumplir al ayudar a que México siga avanzando en el Mundial y mantener vivo el sueño de conquistar la Copa del Mundo.

Por ahora, la decisión final dependerá del cuerpo técnico, pero el respaldo de la afición no le ha faltado. Y tras recibir el aliento de uno de los personajes más queridos del anime, la expectativa por volver a verlo en la cancha es todavía mayor.