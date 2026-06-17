¿Quién es la nueva voz de Shrek? Alfonso Obregón rompe el silencio tras el tráiler de la película

El actor de doblaje Alfonso Obregón, quien es reconocido por la voz de Shrek, rompió el silencio luego de que se reveló el primer tráiler oficial de la quinta entrega de la saga, por DreamWorks y Universal.

La polémica inició después de que se dieron a conocer las imágenes y, por supuesto, los fanáticos se dieron cuenta de la ausencia de la voz de Obregón en el personaje de Shrek en el doblaje latino.

El cambio en la voz hizo estallar la controversia entre los seguidores de la saga, quienes cuestionaron por qué no había sido tomado en cuenta en esta nueva entrega y si esta era una decisión definitiva.

Alfonso Obregón habla sobre la ausencia de su voz en el tráiler de Shrek 5

Alfonso Obregón, actor reconocido por la voz de Shrek. Especial

En medio de todo el ruido por el tráiler de Shrek 5, Alfonso Obregón rompió el silencio y, a través de sus redes sociales, dejó ver su opinión al respecto.

El actor de doblaje compartió con sus seguidores que ya vio el avance de la película, pero que mejor se reservaba su opinión.

Por supuesto que ya vi el tráiler de la peli y sin comentarios. Me reservo mi opinión. Gracias por todos, TODOS, sus mensajes de apoyo”, escribió Obregón.

Asimismo, externó que no pasaba nada y que no era lo único que hacía en la vida:

No pasa nada, en serio. No es lo único que hago en la vida, ero de nuevo, GRACIAS, por su apoyo, su cariño, su amor”.

Además de su mensaje, Alfronso Obregón compartió un gif en donde se ve a Shrek y fijó un comentario que recuerda al actor de doblaje Héctor Ireata, que dice:

Ah, yo creí que sabían quién era. No gracias, tons no”.

Ese comentario se debe a que Ireata protagonizó en mayo pasado una escena viral durante la primera edición de la convención RhinoCon en Querétaro. El actor de doblaje se negó a dar una entrevista a un creador de contenido por preguntarle su nombre.

En aquella ocasión Ireata argumentó que a la hora de entrevistar a una persona debía tener conocimiento de su nombre. Usuarios calificaron ese comportamiento como ‘soberbio’.

Campaña #MiOgroFavorito

Shrek 5. Especial

La campaña #MiOgroFavorito fue un movimiento impulsado por el actor de doblaje mexicano Alfonso Obregón Inclán para pedir apoyo de los fans y buscar regresar como la voz de Shrek en la quinta película de la saga.

El hashtag surgió en febrero de 2026, cuando el actor comenzó a expresar públicamente su deseo de volver a interpretar al ogro verde después de haberlo doblado en las cuatro películas anteriores en español latino.

Obregón publicó mensajes en redes sociales donde dejó ver que no tenía asegurado su regreso y pidió a sus seguidores que utilizaran el hashtag #MiOgroFavorito para hacer visible el apoyo del público hacia su interpretación del personaje.

Cabe destacar que, con la campaña, Obregón buscaba ciertas condiciones profesionales para volver al papel, como:

Dirigir el doblaje de la película.

Tener reconocimiento y créditos por su trabajo desde la promoción y la cinta.

Recibir una compensación económica que considerara justa.

La campaña logró que el tema se volviera viral y colocó el debate sobre el reconocimiento de los actores de doblaje en el centro de la conversación. Sin embargo, posteriormente el avance en español latino de Shrek 5 confirmó el regreso de Eugenio Derbez como Burro y de Dulce Guerrero como Fiona, mientras que la ausencia de Alfonso Obregón como Shrek generó polémica entre los fans.