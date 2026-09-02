¿Quién era Ana Paula? Esposa embarazada del tecladista de Camilo Séptimo que también fue asesinada

Ana Paula, esposa de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, quien estaba embarazada, también fue asesinada junto al músico al interior de un departamento en el fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México (Edomex).

Las otras víctimas del ataque fueron la hija de la pareja, de tres años de edad; además de la trabajadora doméstica que se encontraba en el lugar el día de los hechos. La mascota de la familia también fue ultimada en el sitio. El único sobreviviente fue un niño de 6 años, de acuerdo con las autoridades.

Ana Paula, de 35 años, se encontraba entre el cuarto y quinto mes de gestación. Pese a su condición, los responsables le quitaron la vida.

¿Quién era Ana Paula? Esposa del tecladista de Camilo Séptimo asesinado

Asesinato de tecladista de Camilo Séptimo y su familia. @honasmelendez

Aunque Ana Paula mantenía un perfil discreto y hay poca información pública acerca de ella debido a que se mantenía alejada de los reflectores, tanto su perfil como el de su pareja Jonathan Meléndez en Instagram dejan ver algunos datos.

Ana Paula fue identificada en redes sociales como @anapaugb, tenía 35 años y, según los reportes, estaba embarazada.

Era madre de una niña pequeña de 3 años que también fue ultimada en el departamento ubicado en Atizapán.

Jonathan Meléndez solía llamarla de cariño Paulita, tal como se puede ver en publicaciones realizadas por el músico en sus redes sociales.

En el perfil del tecladista de Camilo Séptimo, se puede ver que fueron juntos en 2019 a un viaje a Paris.

Pese a la fama de su esposo, ella optaba por la discreción en su vida, por lo que incluso mantenía restringido el acceso a sus perfiles en plataformas digitales, como en Instagram, en donde tenía apenas 131 seguidores y 730 publicaciones.

En la foto de su perfil, aparecía Ana Paula con un traje de baño, sentada, viendo hacia al mar. La descripción en esa imagen solo tenía algunos emojis de una luna, un corazón y un ojo turco.

Hasta ahora, es la única información que se puede encontrar de Ana Paula Barragan, pues no existen otros datos públicos sobre su vida.

¿Por qué asesinaron a Jonathan “Honas” Meléndez?

Asesinato de tecladista de Camilo Séptimo y su familia. @honasmelendez

El asesinato del músico y de su familia causó gran conmoción en redes sociales. Seguidores de Camilo Séptimo han mostrado su tristeza por el crimen que tomó pro sorpresa a todos, puesto que, pese a la fama de Jonathan, también conocido como “Honas”, su familia llevaba una vida reservada.

Meléndez era el único que estaba en el ojo mediático por su presencia en la banda mexicana Camilo Séptimo, pero también optaba por reservar su vida privada.

Lo anterior se puede ver en su cuenta de Instagram, en donde solía compartir pocos detalles de su vida y los principales contenidos trataban sobre las presentaciones de la banda de la que fue fundador.

Lo que se sabe del crimen es que uno de los detenidos, identificado como Diego Sebastián “N”, era socio de Jonathan y, de acuerdo con las autoridades, habría utilizado la relación de confianza que mantenía con el músico para ingresar al domicilio sin necesidad de forzar las entradas. El segundo detenido fue identificado como Gerardo “N”, quien también es investigado por su presunta participación en los hechos.

De acuerdo con lo informado por Omar García Harfuch, tras los asesinatos, autoridades lograron ubicar a los presuntos responsables y detenerlos en menos de 12 horas.

Sin embargo, el funcionario no confirmó hasta ahora cuál fue el móvil del crimen. Aunque se han mencionado posibles conflictos económicos, problemas entre Jonathan y su socio o incluso un robo, estas versiones forman parte de las líneas de investigación y todavía no pueden darse como la causa confirmada del asesinato.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue precisamente la relación entre Jonathan y Diego Sebastián “N”, ya que esta habría permitido al detenido entrar a la vivienda con la confianza de que no levantaría sospechas. Además, antes de reunirse con su socio, Jonathan habría pedido a un amigo que alertara a las autoridades si dejaba de tener comunicación con él.

¿Quién es Camilo Séptimo?

Camilo Séptimo es una banda mexicana de rock alternativo e indie pop originaria de la Ciudad de México. El grupo comenzó su trayectoria en 2013 y con el paso de los años se convirtió en uno de los proyectos más reconocidos de la escena independiente del país. Su música combina elementos de rock, synthpop y sonidos electrónicos, con letras centradas principalmente en el amor, la nostalgia, las relaciones y las emociones.

A lo largo de su carrera, la agrupación ha conseguido una importante base de seguidores gracias a canciones como “No confíes en mí”, “Miénteme”, “Contacto”, “Vicio”, “Inevitable” y “Galáctica”. Su crecimiento los llevó de presentarse en pequeños foros a escenarios de mayor capacidad, además de realizar presentaciones en distintas ciudades de México y otros países.

Respecto a su peculiar nombre, Camilo Séptimo surgió prácticamente como una broma. Manuel “Coe” Mendoza, vocalista y bajista de la banda, ha contado que durante una etapa anterior de su carrera un amigo le sugirió hacer música al estilo de Camilo Sesto. En tono de juego, Coe respondió que entonces él se llamaría “Camilo Séptimo”. La frase terminó gustándoles tanto que decidieron conservarla como el nombre del nuevo proyecto.

Por ello, aunque el nombre puede hacer pensar en el reconocido cantante español Camilo Sesto, la banda no tiene una relación directa con él. El nombre nació simplemente de aquella ocurrencia y terminó convirtiéndose en una de las señas de identidad del grupo.

Integrantes de la banda mexicana

La formación oficial y fundadora de Camilo Séptimo está integrada por tres músicos:

Manuel “Coe” Mendoza — voz y bajo.

Jonathan “Honas” Meléndez — teclados y sintetizadores.

Erik Vázquez — guitarra.

Además, la banda ha contado con músicos de apoyo para sus presentaciones en vivo, entre ellos César Cardiel y Marco Alarcón, en la batería, así como Claudio Cruz, en las percusiones.

Jonathan Meléndez era uno de los tres integrantes originales y fundadores, por lo que su papel dentro de la agrupación iba más allá de ser únicamente el tecladista.