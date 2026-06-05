“Ya quedó en el pasado”: David Zepeda descarta denunciar con Ley Olimpia su video filtrado

Más de una década después de uno de los momentos más complicados de su vida personal, David Zepeda aseguró que no tiene interés en emprender acciones legales por la filtración de un video íntimo que se viralizó en internet sin su consentimiento.

El actor fue cuestionado recientemente sobre la posibilidad de recurrir a la Ley Olimpia, el marco legal que sanciona la difusión de contenido sexual privado sin autorización.

Sin embargo, dejó claro que no tiene intención de reabrir un episodio que considera cerrado.

¿Por qué David Zepeda rechaza aplicar la Ley Olimpia tras la filtración de su video íntimo? IG davidzepeda1

¿Qué dijo David Zepeda sobre la Ley Olimpia?

Al ser interrogado sobre si consideraría apoyarse en la Ley Olimpia, el protagonista de numerosas telenovelas respondió de manera directa.

“Ya quedó en el pasado, mi amor. Mi energía está en el presente, en lo que viene, en mis proyectos, en mi trabajo, en lo que amo”, comentó ante las cámaras.

La respuesta llamó la atención porque actualmente la Ley Olimpia ofrece herramientas legales para las personas que son víctimas de la difusión no autorizada de imágenes, videos o audios de carácter íntimo.

Aun así, Zepeda considera que ese capítulo forma parte de otra etapa de su vida y prefiere enfocarse en lo que viene para su carrera.

¿Por qué David Zepeda rechaza aplicar la Ley Olimpia tras la filtración de su video íntimo? IG davidzepeda1

El caso que puso a David Zepeda en el centro de la conversación

La filtración ocurrió en 2015, cuando comenzó a circular en redes sociales un video personal del actor.

Las imágenes mostraban contenido íntimo que, según explicó posteriormente el propio Zepeda, había sido grabado años atrás y enviado de manera privada a una expareja.

La difusión del material provocó una enorme atención mediática en aquel momento y convirtió al actor en uno de los nombres más comentados dentro del entretenimiento mexicano.

Lejos de negar la autenticidad del video, David Zepeda decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido.

En entrevistas concedidas después de la filtración, explicó que había sido víctima de una traición y señaló que el material llegó a internet luego de negarse a una presunta extorsión.

“Es un video viejo, de algunos años atrás y no accedí a esta extorsión y salió a la luz pública. Me siento absolutamente traicionado y no hay nada qué hacer más que dar la cara”, declaró entonces.

¿Por qué David Zepeda rechaza aplicar la Ley Olimpia tras la filtración de su video íntimo? IG davidzepeda1

¿Qué es la Ley Olimpia?

En los últimos años, varias víctimas de difusión de contenido íntimo han recurrido a la Ley Olimpia para denunciar este tipo de actos.

La legislación, vigente en México, contempla sanciones para quienes compartan fotografías, videos o audios privados de carácter sexual sin el consentimiento de la persona involucrada.

Dependiendo del caso, las penas pueden incluir multas económicas y años de prisión para los responsables.