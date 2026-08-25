Omar Courtz en México: este es el precio de los boletos de sus conciertos 

Omar Courtz llegará a México con su gira Por Si Mañana No Estoy Tour 2026 y los precios de los boletos ya fueron revelados. El cantante puertorriqueño ofrecerá tres conciertos en el país, con conciertos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Los seguidores del artista podrán elegir entre entradas que van desde los mil 140.75 pesos hasta los 4 mil 99.45 pesos, dependiendo de la ciudad y la zona seleccionada. A continuación, te contamos cuánto costarán los accesos y cuándo comenzará la venta.

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¿Cuánto cuestan los boletos para Omar Courtz en México?

Cada recinto manejará diferentes precios y localidades para los conciertos de Omar Courtz. La entrada más económica estará disponible en Monterrey, mientras que el boleto de mayor costo también corresponde a esta ciudad.

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Precios de los boletos para Omar Courtz en CDMX

La presentación en la Ciudad de México se realizará el 28 de octubre a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes.

Estos son los precios disponibles:

Pista: 2 mil 46 pesos

Nivel B: 3 mil 75.25 pesos

Nivel C: 2 mil 643.70 pesos

Nivel D: mil 190.50 pesos

Nivel E: mil 391.30 pesos

Precios de los boletos para Omar Courtz en Guadalajara

Para Guadalajara, el concierto está programado el 31 de octubre a las 20:30 horas en la Arena VFG.

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Los costos por zona son los siguientes:

General A: 2 mil 219.50 pesos

Grada Preferente B: 3 mil 72.70 pesos

Grada Preferente C: 2 mil 451.50 pesos

Planta Baja: 2 mil 120.40 pesos

Planta Alta: mil 944.30 pesos

S300: mil 711.25 pesos

Precios de los boletos para Omar Courtz en Monterrey

La última presentación del cantante en México tendrá lugar el 6 de noviembre a las 21:00 horas en el Auditorio Banamex de Monterrey.

Para este concierto se anunciaron los siguientes precios:

Beyond: 2 mil 219.50 pesos

Platinum: 4 mil 99.45 pesos

Platinum B: 2 mil 46 pesos

Perfiles: 2 mil 38.55 pesos

Perfiles B: mil 463.25 pesos

Perfiles C: mil 140.75 pesos

¿Cuándo es la preventa de boletos para Omar Courtz?

Antes de que los accesos estén disponibles para todo el público, se realizará una Preventa Banamex el miércoles 26 de agosto a partir de las 11:00 horas.

Quienes no participen en esta etapa podrán comprar sus entradas durante la venta general, que comenzará el viernes 28 de agosto a las 11:00 horas por medio de Ticketmaster.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Omar Courtz en México?

El recorrido del puertorriqueño por el país contempla tres fechas:

28 de octubre: Palacio de los Deportes, Ciudad de México, a las 20:00 horas

31 de octubre: Arena VFG, Guadalajara, a las 20:30 horas

6 de noviembre: Auditorio Banamex, Monterrey, a las 21:00 horas

Omar Courtz llegará con Por Si Mañana No Estoy Tour 2026

El nombre de la gira está inspirado en Por Si Mañana No Estoy, la producción más reciente del cantante. Los conciertos se anunciaron en medio del crecimiento internacional que ha experimentado durante los últimos años.

Dentro de su trayectoria, Omar Courtz ha trabajado con artistas como Bad Bunny, Anuel AA, Ñengo Flow y Rauw Alejandro.