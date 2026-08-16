Susana Zabaleta y Ricardo Pérez reaccionan a rumor de supuesta separación; "tremenda proyectada"

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se encuentran en medio de rumores sobre una posible separación luego de que Ese Pérez asegurara en La Casa de los Famosos México 2026 que la pareja había terminado. Ante estas versiones, la cantante compartió un video del comediante en Instagram, publicación que muchos interpretaron como una respuesta indirecta.

La especulación comenzó durante una conversación en la transmisión 24/7 del reality show. Frente a Yahir, quien pareció sorprenderse con la noticia, Ese Pérez declaró:

susana zabaleta y ricardo perez

“Ricardo Pérez y Susana Zabaleta ya no están juntos”.

Aunque la afirmación no tardó en llegar a las redes sociales, el participante no ofreció más información sobre la supuesta ruptura. Tampoco reveló cuándo habría ocurrido ni explicó las posibles razones del distanciamiento.

Susana Zabaleta comparte un video de Ricardo Pérez

Mientras crecían los comentarios sobre el presunto final de su noviazgo, Susana Zabaleta publicó el sábado 15 de agosto una historia de Instagram relacionada con Ricardo Pérez.

En la grabación aparece el comediante durante una entrevista realizada en la alfombra roja de la película Loco México Mágico. La artista no añadió ningún mensaje para aclarar si continúan juntos, pero el hecho de mostrarlo nuevamente en su perfil llamó la atención debido al momento en el que lo hizo.

Captura de pantalla

Para algunos seguidores, esta publicación podría ser una manera discreta de desmentir los rumores. Sin embargo, el video no confirma por sí solo cuál es la situación actual entre ambos.

Otro detalle que puso en duda la supuesta ruptura es que Ricardo Pérez acudió una semana antes a uno de los conciertos de Susana Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional. En X circularon imágenes del evento con las que algunos usuarios señalaron que la pareja todavía se mostraba unida y cercana.

Ricardo Pérez

Hasta el momento, ni la actriz ni el comediante han anunciado públicamente el final de su relación. Por ello, la versión difundida por Ese Pérez continúa siendo el único señalamiento directo acerca de una separación.

Ricardo Pérez también reacciona al rumor

Fiel a su estilo, Ricardo Pérez no dudó en reaccionar al rumor que asegura él y Susana Zabaleta terminaron su romance.

El influencer acudió a X, antes Twitter, para compartir un mensaje, en el que aunque no confirmó una separación, sí habló sobre el rumor del fin de su noviazgo.

"Tremenda proyectada que se dio mucha gente con la nota de que según ya terminé".

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez celebraron dos años juntos

La historia de amor entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez surgió después de que coincidieron en el programa Divina comida México en 2023. Más adelante hicieron público su romance, el cual generó numerosos comentarios debido a la diferencia de edad entre ellos.

Con motivo de su segundo aniversario, celebrado el pasado 27 de abril, Ricardo Pérez publicó varias fotografías junto a la cantante y le dedicó un mensaje romántico:

Susana Zabaleta

“Otro año que pasa en un abrir y cerrar de ojos. Gracias @susanazabaleta por seguirme haciendo sentir el hombre más afortunado del mundo. Me haces la vida más bonita. Perdón por llegar tan tarde, pero qué bueno que no nos lo perdimos. TE AMO”.

Incluso habían considerado la posibilidad de compartir una casa. Susana Zabaleta reconoció que este plan le causaba algunas dudas, principalmente por lo que podría suceder con la vivienda si su relación llegaba a terminar.

A lo largo de su noviazgo también han enfrentado diferentes controversias, entre ellas el encuentro que tuvieron con reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las críticas posteriores hacia la reacción del comediante.