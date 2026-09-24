Macklemore anuncia gira "Palestina libre" tras polémica con Ed Sheeran

Macklemore anunció una nueva gira internacional que lleva por nombre “Free Palestine Tour”, con la que llevará a distintos escenarios su postura de apoyo al pueblo palestino.

El anuncio ocurre pocas semanas después de que el rapero fuera retirado de varias presentaciones de la gira estadounidense de Ed Sheeran, luego de protagonizar momentos de protesta a favor de Palestina durante algunos de los conciertos.

Gira “Palestina libre” de Macklemore

Macklemore anuncia gira "Palestina libre". @macklemore

El rapero estadounidense Macklemore, cuyo nombre real es Benjamin Hammond Haggerty, confirmó inicialmente tres fechas en Europa:

26 de octubre en Dublín, Irlanda

29 de octubre en París, Francia

30 de octubre en Londres, Inglaterra

También adelantó que habrá conciertos en Estados Unidos, aunque por el momento no se han dado a conocer las ciudades ni los recintos que formarán parte de esta etapa.

De acuerdo con la información difundida sobre el anuncio, los ingresos de los conciertos serán destinados a organizaciones que brindan ayuda humanitaria y apoyo al pueblo palestino. Entre las organizaciones mencionadas se encuentran Anera, Gaza Soup Kitchen, HEAL Palestine, Medical Aid for Palestinians, Palestine Children’s Relief Fund, UNRWA USA y otras agrupaciones dedicadas a labores médicas, educativas y comunitarias.

¿Por qué Macklemore salió de la gira de Ed Sheeran?

Macklemore anuncia gira "Palestina libre". @macklemore

La nueva gira llega después de la controversia que protagonizó Macklemore durante su participación como invitado en el “Loop Tour” de Ed Sheeran en Estados Unidos.

Durante una presentación en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el rapero gritó “Free Palestine” frente al público y posteriormente interpretó “Hind’s Hall”, una canción que lanzó en 2024 inspirada en las protestas estudiantiles y en la situación que se vive en Gaza. En las pantallas del escenario también aparecieron imágenes relacionadas con Palestina.

Macklemore volvió a expresar su postura durante otra presentación y sus intervenciones provocaron reacciones divididas entre los asistentes. Poco después dejó de formar parte de las siguientes fechas estadounidenses de la gira de Sheeran.

El propio Macklemore aseguró que su salida estuvo relacionada con presiones de los propietarios de algunos de los recintos donde estaban programados los conciertos. En particular, mencionó a Robert Kraft, propietario de los New England Patriots y del Gillette Stadium, aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas por Sheeran ni por Kraft en los mismos términos.

Ed Sheeran explicó por qué Macklemore dejó la gira

Ante la polémica, Ed Sheeran aclaró públicamente que la decisión de retirar a Macklemore no había sido tomada directamente por él. Según explicó el cantante, algunos de los recintos involucrados habían comunicado que no permitirían que los conciertos se realizaran si Macklemore continuaba formando parte del espectáculo.

La situación también generó reacciones entre otros artistas que participaban en la gira. Algunos músicos decidieron abandonar las presentaciones de Sheeran después de la salida de Macklemore, en un contexto marcado por el debate sobre Palestina y el papel de los artistas frente a conflictos internacionales.

La controversia también alcanzó a Sheeran, quien recibió críticas de quienes consideraron que debía defender públicamente a Macklemore, mientras que otros respaldaron su explicación sobre las condiciones impuestas por los recintos.

Macklemore ya había hablado sobre Palestina

Macklemore anuncia gira "Palestina libre". @macklemore

Aunque el anuncio de la nueva gira está directamente relacionado con la reciente controversia, la postura de Macklemore sobre Palestina no es nueva.

En 2024, el rapero lanzó “Hind’s Hall”, canción en la que expresó su respaldo a las protestas estudiantiles en Estados Unidos y criticó la situación humanitaria en Gaza. El tema también estuvo acompañado de acciones para recaudar fondos destinados a iniciativas de ayuda.

Por ello, la interpretación de la canción durante sus presentaciones con Ed Sheeran volvió a colocar sus declaraciones sobre Palestina en el centro de la conversación.

Con la gira “Free Palestine”, Macklemore llevará su postura política a distintos escenarios.

El anuncio también llega en un momento en el que el debate sobre la libertad de expresión de los artistas y las consecuencias profesionales de sus posturas políticas ha cobrado fuerza en la industria musical.