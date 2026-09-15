¿Qué beneficios tendrá ver Avengers: Endgame Encore en formato IMAX e Infinity Vision?

El regreso de los Vengadores a la pantalla grande exige la mejor experiencia visual posible. Marvel Studios prepara el terreno para el estreno de Avengers: Doomsday con un relanzamiento estratégico. Avengers: Endgame Encore llega a los cines de México el próximo 24 de septiembre con escenas inéditas. Los verdaderos fanáticos de la franquicia encontrarán beneficios exclusivos al elegir los formatos premium.

Las pantallas regulares ofrecerán una función de 183 minutos, superando por dos minutos el corte original de 2019. Las salas IMAX e Infinity Vision proyectarán una versión extendida de 186 minutos. Esta diferencia de tres minutos adicionales representa la principal ventaja para quienes inviertan en los boletos de formato gigante. Los datos oficiales de la British Board of Film Classification avalan esta disparidad de metraje.

Tony Stark en Avengers: Endgame. Foto: Marvel Studios / Disney

El contenido exacto de estos tres minutos adicionales permanece bajo estricto secreto por parte de los productores. La industria del entretenimiento especula sobre la aparición de secuencias exclusivas o pistas ocultas sobre el futuro villano. Los espectadores de salas tradicionales corren el riesgo de perderse detalles narrativos fundamentales para el futuro del universo cinematográfico.

La ventaja de elegir pantallas IMAX e Infinity Vision

El beneficio de los formatos de gran escala trasciende la simple suma de metraje extra. Las pantallas IMAX brindan un campo visual expansivo que permite apreciar los elementos creados específicamente para esta nueva edición. La tecnología Infinity Vision ofrece niveles de contraste y brillo superiores, ideales para revivir la espectacular batalla final.

Optar por la proyección de Avengers: Endgame Encore en estas salas especializadas asegura una inmersión total. La nitidez de la imagen y la profundidad del sonido envolvente justifican el pago extra en taquilla. Los asistentes gozarán de un asiento en primera fila para presenciar el renacer visual de la película de superhéroes más exitosa de la década pasada.

Avengers Endgame Encore tendrá material inédito. Foto: Marvel Studios

El diseño sonoro de estas versiones premium también maximiza el impacto de los efectos especiales. Marvel diseñó esta experiencia inmersiva para reconectar a la audiencia con la majestuosidad de sus producciones de gran presupuesto. Los cines convencionales comprimen tanto la imagen como el audio, restando fuerza a las nuevas incorporaciones del montaje.

El puente narrativo hacia el estreno de Doomsday

Los directores de la cinta insisten en la necesidad de repasar la historia antes del próximo gran evento. Joe Russo platicó con Fandango sobre la progresión natural desde el final de Endgame hasta los eventos de Doomsday. El cineasta señaló que la nueva versión integra líneas argumentales desarrolladas recientemente por el estudio.

Último poster promocional de Avengers: Endgame Encore. Foto: Marvel Studios

Russo justificó el regreso a las butacas con dos motivos principales para la audiencia global. El director garantizó altos niveles de diversión y calificó como imprescindible la cinta para entender la trama del próximo estreno invernal. Las declaraciones del realizador confirman la estrategia del estudio: construir un puente obligatorio entre ambas películas.

Avengers: Doomsday aterrizará en la cartelera mundial el 17 de diciembre de este mismo año. El calendario marca una ventana de apenas tres meses entre el reestreno extendido y la nueva entrega de la saga. Los seguidores más fieles necesitarán absorber cada cuadro de información adicional para llegar preparados al cierre del año.