Spoilers de Avengers Endgame Encore: Revelan las escenas inéditas que conectan con Doomsday

¡Alerta de spoiler! La siguiente nota revela los detalles exactos de las escenas inéditas de Avengers: Endgame Encore. Lee bajo tu propio riesgo antes del gran estreno de la película, programado para el jueves 24 de septiembre de 2026 en todas las salas de cine de México.

Usuarios de redes sociales filtraron cuatro secuencias adicionales de la esperada cinta Avengers: Endgame Encore. Esta versión ajustada del éxito taquillero de 2019 modifica el desenlace conocido por los millones de fanáticos de Marvel Studios.

Avengers Endgame Encore tendrá material inédito. Foto: Marvel Studios

Las grabaciones funcionan como un puente directo hacia la futura entrega de la franquicia, titulada Avengers: Doomsday. El material audiovisual también confirma la participación de múltiples personajes que los productores mantuvieron en total secreto durante los últimos años.

Las empresas Disney y Marvel Studios lanzaron una cacería digital para eliminar los videos mediante múltiples reclamos por derechos de autor. Las veloces acciones corporativas no lograron frenar la viralización masiva de estos determinantes momentos narrativos.

Un nuevo final para Steve Rogers y el regreso de Loki

La primera escena inédita altera directamente el cierre original de la película. Steve Rogers y Peggy Carter comparten su romántico baile en el pasado cuando un fuerte golpe en la puerta interrumpe la tranquilidad de la mítica pareja.

Al abrir la entrada, aparece una variante de Loki previa a su transformación divina y reclutado por la TVA (Autoridad de Variación Temporal). Este momento justifica los rumores recientes sobre el famoso Dios de las Mentiras.

Steve Rogers será visitado por Loki. Foto: Marvel Studios

Las filtraciones sugieren que el asgardiano reubicará al Capitán América, a Peggy y a su hijo en otra rama del multiverso. Esta acción protegerá a la familia entera antes de los devastadores eventos principales de Doomsday.

Doctor Doom va tras los pasos de Bruce Banner

Las secuencias de mitad de créditos trasladan la acción a un búnker subterráneo de alta seguridad. En este lugar, Bruce Banner graba un informe detallado sobre un nuevo suero estabilizador para tratar su inestable condición física.

La escena transcurre tras los eventos destructivos que el público vio en Spider-Man: Un Nuevo Día. La transmisión de Banner termina abruptamente con la irrupción del temible Doctor Doom, interpretado por el actor Robert Downey Jr.

Spider-Man frente a frente con Hulk. Foto: Marvel Studios

El villano avisa fuera de cámara que llegó exclusivamente para reclutar al científico, provocando que Banner inicie su violenta transformación en Hulk. Ambos desaparecen misteriosamente y dejan un portal con brillo verde sobre el suelo del complejo.

La TVA detecta un inminente colapso multiversal

Otra de las escenas confirma el esperado regreso de los agentes de la TVA que no aparecían en la pantalla grande desde 2023. El equipo de vigilancia temporal incluye a Mobius, Casey, Ouroboros y la inteligencia artificial Miss Minutes.

La TVA presenciará las incursiones entre tierras de otros universos. Foto: Marvel Studios

Dentro de las instalaciones de la organización, los especialistas entran en pánico absoluto. Las inmensas pantallas muestran cómo dos Tierras, pertenecientes a universos totalmente distintos, avanzan rápidamente para colisionar de frente.

Los monitores indican que una de estas realidades corresponde al Universo-1005, la línea temporal de los X-Men de la antigua cadena Fox. Las alarmas de la base revelan que miles de realidades más enfrentan un riesgo inminente de destrucción por incurisones masivas.

El oscuro guiño al origen cinematográfico de Iron Man

La última secuencia sorpresa arranca justo al terminar el rodaje de los créditos finales. La pantalla oscura muestra a Doctor Doom mientras forja su característica máscara de metal a base de fuertes martillazos.

Doctor Doom en el nuevo póster de Avengers: Doomsday. Foto: Marvel Studios

Este siniestro momento utiliza exactamente los mismos efectos de sonido de martillado que cerraron el corte original de Avengers: Endgame. El poderoso detalle sonoro funciona como una referencia directa al nacimiento del primer traje de Iron Man construido en 2008.