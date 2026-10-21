¿Por qué Sebastián Rulli habría demandado a Cecilia Galliano? Esto es lo que se sabe del caso

Sebastián Rulli habría demandado a su exesposa Cecilia Galliano, por la pensión alimenticia de Santiago, el hijo de ambos de 16 años.

La polémica comenzó después de que el comunicador Gabriel “Gabo” Cuevas dio a conocer que el actor presentó una demanda para solicitar que se reduzca el porcentaje de sus ingresos destinado a la manutención del adolescente.

Lo anterior, aunque sin una confirmación oficial de Rulli o de Galliano, generó gran atención mediática principalmente porque son artistas que han tratado de mantener su vida privada alejada de los reflectores.

Sebastían Rulli habría revelado el motivo de su demanda contra Cecilia Galliano

Cecilia Galliano y Sebastián Rulli. @ceci_galliano / @sebastianrulli

Después de que salió a la luz el presunto conflicto legal con Galliano, Sebastián Rulli habría revelado el motivo en una entrevista concedida para Televisa Espectáculos.

Aunque el medio no presentó de viva voz lo dicho presuntamente por Rulli, presentó un video en el que dieron a conocer las explicaciones que les dio el actor sobre la demanda en contra de su exesposa.

De acuerdo a lo expuesto por la fuente, el actor explicó que desde su separación y divorcio de Cecilia Galliano se ha hecho cargo de los gastos de su hijo en común, Santiago.

Rulli declaró que el pago de manutención se hace de manera mensual y siempre puntual:

Desde su separación y posterior divorcio (Sebastián Rulli) se ha hecho cargo de los gastos de su hijo tras la firma de un convenio en la que se estableció una cantidad de dinero mensual destinada a cubrir absolutamente todas las necesidades. La cantidad se ha pagado de manera puntual", se escucha en el clip.

Sin embargo, ahora, Sebastián busca un ajuste en el convenio ya que actualmente su hijo, Santiago, está viviendo y estudiando en Estados Unidos, motivo por el que realiza "doble pago.

La demanda contra Cecilia Galliano, según Rulli, no tiene como objetivo dejar de cumplir con sus obligaciones económicas con su hijo, sino lo que busca es que se haga un ajuste en el convenio que se había conseguido por ambas partes.

Desde que Santiago se fue a Estados Unidos la situación cambión considerablemente, ya que además del pago que hace en México, Rulli cubre por completo todos sus gastos en Estados Unidos; es decir, se paga por duplicado. Sebastián Rulli reveló que la demanda no tiene como objetivo dejar de cumplir con sus obligaciones si no ajustar las condiciones económicas del convenio que se firmó en circunstancias distintas a las actuales", refieren en el video.

Presunto conflicto Rulli-Galliano

Sin un documento oficial ni declaraciones de los involucrados, Gabo Cuevas aseguró que Galliano recibió una notificación en su domicilio aproximadamente tres semanas antes de que trascendiera el asunto. Cuevas afirmó que consultó información en el portal de un tribunal, aunque no presentó públicamente el expediente.

Según su versión, el convenio de manutención establecido después del divorcio contempla que Rulli aporte el 30% de sus ingresos para Santiago, quien estudia en una escuela privada en el extranjero y practica basquetbol.

Ese porcentaje es el que él quiere reducir para no tener tantos gastos”, comentó Cuevas. El periodista añadió que la solicitud estaría dirigida a Galliano porque ella administra los recursos destinados a su hijo.

El reportero también dijo que Rulli figura entre los actores mejor pagados de la televisión mexicana. No obstante, los ingresos exactos del actor, el monto de la pensión y la cifra que supuestamente pretende reducir siguen sin acreditarse mediante documentos públicos.

¿Cuándo se divorciaron Cecilia Galliano y Sebastián Rulli?

Cecilia Galliano y Sebastián Rulli. @ceci_galliano / @sebastianrulli

Cecilia Galliano y Sebastián Rulli se casaron el 31 de diciembre de 2008 y tuvieron un hijo juntos, Santiago, nacido en enero de 2010. Sin embargo, su relación comenzó a deteriorarse y se separaron en abril de 2011. Finalmente, su divorcio quedó formalizado legalmente el 1 de diciembre de ese mismo año, después de poco más de dos años de matrimonio.

Entre las principales razones de su separación estuvieron sus diferencias de carácter, la falta de compatibilidad y las dificultades para equilibrar sus compromisos laborales con su vida en pareja. Cecilia comentó que el trabajo les dejaba poco tiempo para disfrutar juntos, mientras que Sebastián reconoció que ambos tenían personalidades fuertes y que, con el tiempo, comprendieron que no funcionaban bien como pareja. Además, atravesaron experiencias emocionalmente difíciles, como la pérdida de un embarazo, que también afectaron su relación.

A pesar de la ruptura, ambos continuaron vinculados por la crianza de su hijo. Aunque después del divorcio enfrentaron algunos conflictos legales y personales, con los años han buscado mantener una relación cordial como padres.