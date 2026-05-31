Hudson Williams gana mejor actor por Heated Rivalry y dedica emotivo mensaje a Connor Storrie

Hudson Williams vivió una de las noches más importantes de su carrera tras ganar el premio a mejor actor principal por Heated Rivalry en los Canadian Screen Awards, donde la serie hizo historia al conseguir 16 galardones, incluido el de mejor drama. Pero más allá del récord, uno de los momentos que más emocionó a los fans fue el gesto del actor hacia su compañero de reparto, Connor Storrie.

Williams, nacido en Columbia Británica, fue reconocido por su interpretación de Shane Hollander, un reservado jugador profesional de hockey que vive una intensa historia de amor con su rival deportivo, Ilya Rozanov, interpretado por Storrie.

Aunque el premio fue entregado únicamente a Hudson, el actor dejó claro que su trabajo en pantalla no puede entenderse sin la química, entrega y complicidad que construyó junto a Connor. Durante la ceremonia, Williams dijo que le gustaría poder compartir el reconocimiento en partes iguales con su compañero de reparto, a quien incluso llamó un “canadiense honorario”.

El comentario provocó una fuerte reacción entre los seguidores de Heated Rivalry, quienes han convertido la relación en pantalla entre Shane e Ilya en uno de los fenómenos televisivos más comentados del año.

Hudson Williams se lleva el premio a mejor actor

La victoria de Hudson Williams llegó después de una temporada marcada por el impacto internacional de Heated Rivalry. La serie, producida por Crave, se convirtió en uno de los títulos más comentados por su mezcla de romance deportivo, drama queer y una historia centrada en dos jugadores de hockey que ocultan su relación durante años.

Hudson Williams, protagonista de Heated Rivarly REUTERS

Williams interpreta a Shane Hollander, una estrella del hockey marcada por la disciplina, el silencio y el peso de las expectativas. Su personaje se mueve entre la presión pública, el deseo de mantener el control y una relación secreta que modifica su manera de entender el amor, la carrera y la identidad.

El papel exigía una interpretación contenida, donde muchas emociones no podían decirse abiertamente. Esa construcción fue uno de los elementos que más destacaron los fans: la forma en que Hudson logró transmitir vulnerabilidad sin romper por completo la coraza de Shane.

El gesto hacia Connor Storrie que emocionó a los fans

Uno de los detalles más comentados de la noche fue que Hudson Williams no recibió el premio como un logro individual aislado. Al hablar de Connor Storrie, el actor reconoció la importancia de su compañero dentro del resultado de la serie.

Hudson Williams REUTERS

Storrie, quien interpreta a Ilya Rozanov, no podía competir en los Canadian Screen Awards porque es estadounidense. Esa regla dejó fuera de la categoría a uno de los rostros más importantes de Heated Rivalry, a pesar de que su actuación fue clave para que la historia funcionara.

Por eso, el comentario de Williams tuvo tanto peso entre los fans. Al decir que le gustaría compartir el premio con Connor y llamarlo “canadiense honorario”, el actor convirtió su triunfo en un reconocimiento simbólico para ambos.

Heated Rivalry rompe récord en los Screen Awards

La noche también fue histórica para Heated Rivalry como producción. La serie consiguió 16 premios en un solo año, una cifra récord en los Canadian Screen Awards. Con ese resultado superó la marca que tenía BlackBerry, que había ganado 13 galardones en 2024.

Entre los premios más importantes estuvieron:

Mejor serie dramática

Premio del público

Mejor actor principal para Hudson Williams

Mejor dirección en drama

Mejor guion en drama

Mejor actriz de reparto para Sophie Nélisse

El dominio de la serie no se limitó a la ceremonia principal. Antes de la gala televisada, Heated Rivalry ya había ganado varios premios técnicos y creativos en una ceremonia dedicada a televisión con guion.