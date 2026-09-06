¿De qué trata 'Buddy', la película del aterrador unicornio que sorprende en la taquilla de EU?

Un enorme unicornio naranja, canciones pegajosas y un colorido programa infantil parecen ingredientes poco probables para una película de terror; sin embargo, esa combinación está detrás de Buddy, una cinta independiente que se ha convertido en una de las sorpresas recientes de la taquilla de Estados Unidos.

Dirigida por Casper Kelly, la película llegó a los cines estadounidenses el 28 de agosto y, lejos de perder fuerza después de su estreno, consiguió algo poco habitual: recaudó más durante su segundo fin de semana que durante el primero.

Entre el 4 y el 6 de septiembre obtuvo alrededor de 5.7 millones de dólares, un aumento cercano al 5 por ciento respecto a su debut, y elevó su acumulado en Norteamérica a aproximadamente 14.3 millones de dólares, según estimaciones de taquilla. El dato resulta todavía más llamativo porque la producción habría costado apenas 3 millones de dólares.

¿De qué trata Buddy?

La historia juega deliberadamente con la nostalgia por los programas infantiles de los años 90.

Dentro del universo de It's Buddy!, varios niños pasan sus días cantando, bailando y aprendiendo lecciones acompañados por Buddy, un gigantesco y aparentemente adorable unicornio naranja que funciona como conductor del programa.

Todo luce artificialmente perfecto hasta que uno de los niños se niega a seguir las reglas. Buddy no se lo toma precisamente bien y, poco a poco, comienzan a aparecer grietas en ese alegre mundo televisivo.

La película transforma así la estética de programas infantiles al estilo de “Barney & Friends” o “Blue's Clues” en un escenario de terror, donde los colores brillantes, los muñecos, las canciones y las sonrisas permanentes dejan de transmitir tranquilidad.

Buddy juega con los programas infantiles de los 90 Especial

Su director, Casper Kelly, explicó que parte de la idea surgió precisamente de preguntarse qué podría esconderse detrás de esos mundos infantiles excesivamente perfectos, en los que todos los niños parecen comportarse correctamente todo el tiempo.

Y aunque la apariencia de Buddy podría hacer pensar lo contrario, no se trata de una película para niños: en Estados Unidos recibió clasificación R por violencia sangrienta, lenguaje y otros contenidos relacionados con menores.

¿Quién está detrás del aterrador unicornio?

Buddy marca el debut de Casper Kelly como director de un largometraje estrenado comercialmente en cines, aunque el realizador ya era conocido por convertir formatos aparentemente inocentes en experiencias surrealistas.

Kelly fue el creador de Too Many Cooks, el cortometraje de Adult Swim que se volvió viral en 2014 al comenzar como la presentación de una antigua sitcom antes de transformarse en algo cada vez más extraño y perturbador.

El elenco de “Buddy” también reúne varios nombres conocidos. Keegan-Michael Key presta su voz al unicornio protagonista, mientras que Cristin Milioti, Topher Grace, Michael Shannon, Patton Oswalt y Delaney Quinn forman parte del reparto.

Buddy, el unicornio que causa sensación en Estados Unidos IMBD

La cinta tuvo su estreno mundial en enero dentro de la sección Midnight del Festival de Sundance 2026, dedicada tradicionalmente a propuestas de terror y producciones poco convencionales.

¿Por qué Buddy está sorprendiendo en Estados Unidos?

Además de superar las expectativas económicas de su estreno, la película ha conseguido algo especialmente difícil para el género de terror: crecer gracias al boca a boca.

Tras debutar con alrededor de 5.4 millones de dólares, su distribución se amplió de cerca de mil 277 salas a más de 1,700 cines, mientras que su segundo fin de semana alcanzó los 5.7 millones.

La recepción de la crítica también ha acompañado al fenómeno. Hasta este 6 de septiembre, “Buddy” registra 89 por ciento de aprobación en Rotten Tomatoes, donde el consenso destaca la manera en que utiliza las convenciones de los programas infantiles para construir una historia extraña, cómica y perturbadora.

Por ahora, “Buddy” continúa su recorrido en los cines de Estados Unidos mientras convierte una de las figuras más amigables de la fantasía —un unicornio— en algo que probablemente más de uno preferiría no encontrarse al encender la televisión.

bgpa