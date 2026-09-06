¿Robert Pattinson podría ganar el Oscar por ‘Primetime’? Recibe ovación en Venecia

Hay trayectorias en Hollywood que parecen sacadas de un guión y tal parece que es el caso de Robert Pattinson, quien parece encaminado a ganar el Oscar por Primetime, su nueva película. ¿Por qué? Recibió una gran ovación en Venecia y los primeros críticos ya señalan una nominación para el actor.

Si a principios de la década de 2010 le hubieras dicho al público que el joven pálido que interpretaba a Edward Cullen en la saga Crepúsculo se convertiría en uno de los actores más arriesgados, camaleónicos y respetados del cine contemporáneo, muchos habrían esbozado una sonrisa escéptica.

Sin embargo, película tras película y de la mano de los directores más vanguardistas del circuito independiente, el británico ha demostrado que su ambición interpretativa no conoce límites ni zonas de confort.

En la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia se presenció el estreno mundial de Primetime, la nueva producción del sello A24. El evento reafirmó el estatus de ícono de Pattinson y encendió de inmediato las alarmas de la temporada de premios.

¿Robert Pattinson podría ganar el Oscar por ‘Primetime’? A24

¿Robert Pattinson podría ganar el Oscar por Primetime? Esto dicen los críticos

La respuesta de la crítica profesional tras la proyección en Venecia de Primetime ha colocado a Robert Pattinson como un fuerte contendiente para la próxima temporada de premios.

En Venecia, se destacó que la cinta se apoya casi por completo en los hombros de Pattinson, quien entrega una actuación magnética, incómoda y profundamente matizada.

El actor logra capturar con precisión quirúrgica la mezcla de egocentrismo, obsesión y moralidad ambigua que exige el papel de Chris Hansen, su personaje. Además, se alabó el estilo visual del director y la atmósfera asfixiante del filme.

En Rotten Tomatoes, Primetime debutó con un 92% de calificación y, aunque en internet se señala también un favoritismo por el filme, las reseñas más moderadas concuerdan en que el trabajo de Pattinson es el pilar más sólido de la cinta.

Pattinson y Primetime reciben ovación en Venecia

La presentación de Primetime superó las expectativas en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Tanto Pattinson como Lance Oppenheim, el director de la película, recibieron una ovación de casi nueve minutos ininterrumpidos después de la proyección.

Los aplausos y vítores resonaron en el recinto y quienes estuvieron en la sala reconocieron que gran parte de la euforia fue dirigida al también actor de La Odisea, debido a su interpretación física y psicológica de alto impacto.

¿Robert Pattinson podría ganar el Oscar por ‘Primetime’? A24

¿De qué trata Primetime, la nueva película de Robert Pattinson?

Primetime se inspira en el fenómeno televisivo norteamericano de mediados de los años 2000, tomando como referencia conceptual el programa To Catch a Predator, conducido por el periodista Chris Hansen.

La trama sigue a un ambicioso y carismático conductor periodístico (interpretado por Pattinson) que decide revolucionar el periodismo de investigación nocturno. Su estrategia consiste en organizar emboscadas televisadas en tiempo real para desenmascarar y capturar a presuntos depredadores que operan en internet.

Lo que inicia como una supuesta cruzada de justicia pública se transforma rápidamente en un circo mediático impulsado por los altos índices de audiencia, el dinero y la búsqueda insaciable de fama.

La cinta analiza las zonas grises entre la justicia, la paranoia moral y la explotación del morbo para el entretenimiento masivo.

¿Cuándo se estrena Primetime en cines?

Primetime llegará a cines en Estados Unidos el 25 de septiembre de 2026; sin embargo, A24 no ha revelado fecha para México.