"Parece que vivimos en un reality", Ricky Martin y Gael García Bernal presentan Hombre al Agua 

VENECIA.- El mexicano Gael García Bernal se pone de nuevo detrás de la cámara en Hombre al agua, presentada ayer en Venecia, donde retrata la manipulación y la falsedad de las clases más poderosas, y comparte planos con Ricky Martin.

Para su tercera película como director, García Bernal se pone en la piel de un socorrista cubano, responsable y soñador, que salva a un rico empresario mexicano a punto de ahogarse. El magnate le propone un buen puesto de trabajo en su fábrica de Yucatán, donde acabará casándose con la hija e instalándose en una lujosa mansión. Pero con el tiempo se dará cuenta de que quizás no todo fue tan casual como pensaba y que la influyente familia tiene otros planes.

En esta peculiar fábula pronto aparece el que será uno de los temas principales: la manipulación de los más poderosos, una estrategia para aprovecharse de los más desfavorecidos.

Estamos viviendo un momento donde todo es cooptado para ser capitalizado”, dice García Bernal en una entrevista junto a la estrella puertorriqueña Ricky Martin, que actúa en la película.

Uno se pregunta cómo es que llegamos a este momento donde todo tiene que tener una función de provecho, de capitalización, de cooptación electoral también, como si estuviésemos viviendo constantemente un reality de popularidad”, añade el actor de 47 años.

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Podemos romperla

Algunas escenas de la película, programada en la sección Spotlight fuera de competición, también recuerdan a ciertos gobernantes sin escrúpulos que manipulan sus mensajes para ganar votos.

Sin citar dirigentes ni países concretos, el intérprete de Amores perros defiende el arte para frenar el avance de este tipo de ideologías.

Estos movimientos temen tanto “a las expresiones artísticas y culturales porque inmediatamente difuminan, rompen, desactivan aquello que ellos están construyendo con alfileres sobre la base del miedo”, advierte.

Hombre al agua también es un reflejo de la diversidad latinoamericana, con personajes brasileños, argentinos, mexicanos, cubanos y puertorriqueños en la historia. Con ello, el cineasta mexicano ha querido plasmar la riqueza de América Latina, una región que comparte problemáticas y sueños.

En Latinoamérica es donde está “la batalla de la humanidad”, dice. “Estamos definiendo muchísimas cosas muy interesantes y si nos ponemos las pilas podemos hacerlo muy bien y podemos generar un lugar muchísimo más justo, más hermoso”.

Ricky Martin

Para Ricky Martin, con varios premios Grammy y millones de discos vendidos, estar en la Mostra de Venecia presentando una película con Gael García Bernal es “una página muy importante de mi historia”.

Estar en Venecia “no es cualquier cosa; a lo mejor (Gael) está acostumbrado, pero yo no. Esto es maravilloso”, reconoce el intérprete de Livin’ la vida loca.

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Yo he estado frente a las cámaras desde que tengo 12 años, pero a mis 54 años decir que es la primera vez que estoy trabajando, siendo parte del elenco de una película en el Festival de Venecia, es muy importante para mí”, añade.

Para mí, para mis hijos y para un legado, porque siempre estaré agradecido por este macho (García Bernal) que me ha traído a este tsunami”, insiste.

El cantante ha incursionado en muchas series y películas a lo largo de su carrera. Recientemente trabajó en la serie estadunidense Palm Royale, pero hacía tiempo que no participaba en una producción en español.

Ricky Martin, que también figura como productor de la cinta, tiene un pequeño papel: interpreta a un actor que participa en el filme que está rodando la mujer de Camilo.

“Mi parte fue muy corta, pero me sigue dando. Ya vi la película una vez y me sigue dando”, dice el cantante.

“Es una película inteligente, con un ojo hermoso. El escenario fue espectacular... Yo tenía que ser parte de esto”, recuerda con una sonrisa.

Ricky Martin explica que no dudó un segundo en aceptar la colaboración: “Cuando te llama él, tú estás. No lo piensas dos veces, tú estás”, rememora. “Dime a qué hora y cuándo, y yo llego”.

Diego Luna, Ricky Martin, Esmeralda Pimentel, Gael Garcia Bernal, Jorge Salinas, Debora Nascimento y Manuel Garcia Rulfo AFP

Siempre admiro su trabajo, creo que es brillante en todo lo que hace”, dice sobre Gael.

Es la tercera vez que García Bernal, con una larguísima filmografía como actor, se pone detrás de la cámara, después de Déficit (2007) y Chicuarotes (2019).

En Hombre al agua, proyectada en la sección paralela Spotlight, el cineasta mexicano presenta una fábula donde retrata la manipulación y la falsedad de las clases más poderosas. Sobre su papel de productor, Ricky Martin cuenta que en cuanto García Bernal se lo propuso, aceptó también esta faceta.

Aquí hacemos lo que sea necesario. Aquí todo el mundo trabaja en todo, aquí no hay roles”, explica.

Cabe destacar que la dupla estuvo acompañada de Diego Luna (guionista en el filme), Jorge Salinas, Esmeralda Pimentel, Manuel García Rulfo y la brasileña Debora Nascimento, quienes también asistieron al famoso photocall previo a la conferencia de prensa del certamen.