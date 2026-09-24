¡El juego continúa! 'SAW' tendrá nueva película y ya tiene director; así anunciaron el regreso

Hay juegos que simplemente no terminan. La saga de 'SAW' volverá a la pantalla grande con una nueva película y ya tiene director: Mike P. Nelson, quien estará al frente de la que será la undécima entrega de la franquicia de terror.

El anuncio llegó de una manera muy acorde con la saga. Un breve video publicado en redes sociales mostró al conocido muñeco de Jigsaw sobre su triciclo mientras aparece el guion de la nueva cinta. Por ahora, la película todavía no tiene título oficial, pero el mensaje fue suficiente para confirmar que el juego continúa.

La nueva producción estará a cargo de Lionsgate y contará con la participación de Blumhouse y Atomic Monster, la compañía de James Wan, quien creó la saga y dirigió la primera película de SAW en 2004.

¿Quién dirigirá la nueva película de SAW?

El encargado de continuar la historia será Mike P. Nelson, director especializado en el cine de terror. Entre sus trabajos recientes se encuentra Silent Night, Deadly Night, una nueva versión de la película de 1984.

Nelson también ha dirigido títulos como Summer of 84, The Domestics y Wrong Turn, por lo que su llegada a la franquicia lo coloca ahora frente a una de las sagas de terror más reconocidas de los últimos años.

El guion estará escrito por Gregory Weidman y Geoff Tock, mientras que James Wan y Jason Blum participarán como productores junto con Leigh Whannell, quien también estuvo involucrado en los primeros años de la franquicia.

‘SAW’ regresa con nueva película: SAW

Aunque el anuncio ya se hizo oficial, todavía hay varios detalles que permanecen bajo llave. No se ha revelado el título definitivo, la trama ni quiénes integrarán el elenco.

'SAW' llegará a su película número 11

La noticia sorprende también por la cantidad de películas que ha conseguido reunir la franquicia. Lo que comenzó en 2004 con una cinta de bajo presupuesto protagonizada por Cary Elwes y Leigh Whannell terminó convirtiéndose en una saga con millones de seguidores.

Durante años, Jigsaw y sus trampas parecían tener los días contados. En 2010 llegó Saw 3D, que fue presentada como el cierre de la historia, pero la franquicia regresó siete años después con ‘Jigsaw’, estrenada en 2017.

Después llegaron Spiral: From the Book of Saw, protagonizada por Chris Rock y Samuel L. Jackson, y ‘Saw X’, que volvió a poner a John Kramer en el centro de la historia.

Precisamente Saw X consiguió una respuesta importante en taquilla y recuperó el interés por la saga. La película regresó a los orígenes del personaje de Jigsaw y se ubicó cronológicamente entre la primera y la segunda cinta.

Ahora, la historia tendrá una nueva oportunidad con Mike P. Nelson detrás de las cámaras.

¿De qué tratará la nueva película de SAW?

Por el momento, Lionsgate no ha revelado la trama de la nueva película de ‘SAW’. Tampoco se sabe si la historia continuará directamente los acontecimientos de Saw X o si presentará una nueva situación relacionada con el universo de Jigsaw.

Lo que sí está confirmado es que el proyecto ya avanza y que el anuncio utilizó precisamente la imagen del famoso muñeco para dejar claro que la franquicia sigue viva.

‘SAW’ regresa con nueva película: SAW

Para los seguidores de SAW, todavía quedan muchas preguntas: qué tipo de juego tendrá preparado Jigsaw, quiénes serán las nuevas víctimas y, sobre todo, si Tobin Bell volverá a aparecer como John Kramer.