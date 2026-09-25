Michael Klooster habla del regreso de Smash Mouth y su nuevo vocalista Zach Goode

"Fue como el comienzo de Smash Mouth 2.0", recordó Michael Klooster, tecladista de la banda, sobre el primer concierto de Zach Goode como vocalista, una presentación que ocurrió en México en el Corona Capital Guadalajara 2022. Para el músico, aquella noche terminó convirtiéndose en un punto de partida para la agrupación que en octubre regresa a México para presentar un nuevo disco.

Goode llegó a la banda en ese mismo año, después de que Steve Harwell, vocalista y uno de los fundadores de Smash Mouth, dejara los escenarios en 2021 debido a problemas de salud. Harwell murió en septiembre de 2023, a los 56 años, por insuficiencia hepática. Desde entonces, Goode dejó de ser simplemente el cantante que sustituyó a Harwell: lleva cinco años trabajando con los integrantes que permanecen en el grupo y ahora comparte con ellos la nueva etapa discográfica con Mercury Comet.

Fue muy divertido ver toda la emoción en su rostro y también verlo asustado, pero lo hizo muy bien. Fue como el comienzo de Smash Mouth 2.0. Definitivamente siempre será un recuerdo muy especial", contó Klooster.

El paso siguiente fue convertir esa nueva dinámica en un álbum. Durante los últimos cinco años, Smash Mouth había publicado alrededor de 15 canciones, mientras su agenda de conciertos dejaba poco espacio para concentrarse en un disco completo. Algunas composiciones, sin embargo, permanecían guardadas hasta que los integrantes decidieron recuperarlas.

Hemos estado trabajando juntos con Zach, pero no estábamos listos para hacer un disco completo. Hasta que finalmente vimos que teníamos algunas canciones guardadas que considerábamos con esa identidad de Smash Mouth; sólo estábamos esperando el momento adecuado, y fue este", explicó.

Así nació Mercury Comet, un disco que encuentra a Smash Mouth con una formación distinta a la que protagonizó sus mayores éxitos, pero sin la intención de borrar lo que la banda construyó desde los años noventa.

El grupo presenta a su nuevo vocalista. CINDY HAYES

La agrupación recuperó incluso elementos de su raíz ska-punk, mientras sus integrantes buscan que las canciones respondan a quienes son actualmente y no a quienes eran cuando All Star se convirtió en un fenómeno mundial.

La longevidad de Smash Mouth le ha permitido entender que puede cambiar sin tener que demostrarlo.

Realmente intentamos explorar nuevos territorios, pero también mantener una conexión con la idea original de la banda. Al final del día sigues escribiendo una canción. Se trata de ser creativo, trabajar y hacer lo mejor que puedas para escribir grandes temas", señaló.

La diferencia también está en la propia manera en que los integrantes entienden ahora a la agrupación. Klooster reconoció que los años los han transformado personalmente, pero siente a la banda muy cercana a sus orígenes.

Todos nos hemos convertido en personas diferentes a medida que hemos crecido y envejecido. Pero creo que tenemos suerte porque, para Smash Mouth, existe mucha libertad para hacer música en diferentes estilos. Podemos hacer lo que nos gusta", afirmó.

El nuevo álbum ya está disponible bajo el nombre Mercury comet. CINDY HAYES

Cuando Smash Mouth apareció en California en 1994, la música todavía se encontraba en plena transición hacia la era digital; hoy sus canciones conviven con millones de lanzamientos que pueden llegar al público desde cualquier plataforma.

Para Klooster, la transformación del negocio es evidente, pero no ha cambiado la razón por la que continúan haciendo música.

Es diferente a como solía ser. Es interesante haber estado haciendo esto durante tanto tiempo y ver todos los cambios que ha experimentado la industria. Definitivamente es un mundo diferente, pero al final del día simplemente estás haciendo música y la estás lanzando de la manera en que tienes que hacerlo", dijo.

La nueva formación regresará a México el 9 de octubre para presentarse en el Ska Fest 2026, en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México. El concierto tendrá un significado particular para Klooster: será otro encuentro con el país donde, años atrás, vio a Goode enfrentarse por primera vez a uno de los escenarios más grandes que había pisado.

Después de México, Smash Mouth mantendrá una agenda de conciertos prácticamente hasta Navidad y ya tiene otros festivales confirmados. El siguiente movimiento podría volver a ser el estudio.

La Skapara también estará en un nuevo show para sus fans de CDMX Zepeda Bros.

"Quizá empecemos a trabajar en un nuevo disco. Ese probablemente sea el plan", adelantó Klooster.