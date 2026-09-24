Plaza Sésamo tendrá nueva película en Netflix; Elmo y sus amigos preparan más aventuras en streaming

Netflix prepara una nueva película de Plaza Sésamo, y ampliará su presencia dentro del famoso vecindario infantil con más temporadas de la serie, nuevos episodios y la llegada de otros contenidos protagonizados por Elmo, el Monstruo Comegalletas y Abby Cadabby.

La plataforma confirmó este 24 de septiembre que desarrolla la cinta junto con Sesame Workshop y la productora Rideback. Por ahora, el proyecto se encuentra en sus primeras etapas y no se han anunciado trama, director, elenco ni una fecha prevista de estreno.

El anuncio forma parte de una expansión más amplia del acuerdo entre Netflix y Sesame Workshop. La compañía confirmó que continuará recibiendo nuevas temporadas de Sesame Street hasta la temporada 62, mientras mantiene también parte del extenso catálogo histórico del programa disponible para sus suscriptores.

¿Qué sabemos de la nueva pelicula de Plaza Sésamo?

Netflix únicamente confirmó que la nueva película de Plaza Sésamo se encuentra en desarrollo y será realizada junto con Rideback y Sesame Workshop.

Rideback es la productora encabezada por Dan Lin que ha participado en películas como las versiones de acción real de Aladdin y Lilo & Stitch; sin embargo, todavía no se conoce qué tipo de historia llevará a personajes como Elmo, Big Bird o el Monstruo Comegalletas a esta nueva aventura cinematográfica.

Monstrio Comegalletas de Plaza Sésamo. (Especial)

La producción tampoco tiene actualmente un elenco confirmado, por lo que se desconoce si combinará personajes humanos con los tradicionales Muppets o si recurrirá a algún actor reconocido como protagonista.

El proyecto representa un nuevo intento por llevar Plaza Sésamo al cine después de varios planes que no lograron concretarse durante los últimos años. Warner Bros. había mantenido durante aproximadamente una década los derechos para desarrollar una nueva película, pero el proyecto nunca llegó a realizarse.

Una de aquellas versiones llegó a tener vinculada a Anne Hathaway y pasó por distintas fechas tentativas de estreno antes de quedar estancada. La película que ahora desarrolla Netflix corresponde a una nueva etapa de la franquicia.

Netflix tendrá más temporadas de Plaza Sésamo

La película no será el único contenido nuevo. Netflix y Sesame Workshop ampliaron su acuerdo para garantizar la llegada de nuevas entregas de la serie hasta la temporada 62.

La plataforma comenzó a reforzar su relación con Plaza Sésamo después de que Max decidiera dejar de estrenar nuevos capítulos del programa. En 2025, Netflix anunció que recibiría los nuevos episodios, además de parte del catálogo histórico de la serie.

En junio de 2026, Netflix estrenó además una colección oficial de Plaza Sésamo integrada por más de 100 episodios y especiales de temporadas anteriores, permitiendo que nuevas generaciones tengan acceso a distintas etapas del programa.

Diego Luna y Gael García con Beto y Enrique de Plaza Sésamo/YT @OfficialSesameStreetFan

La temporada 57 continuará creciendo este año. El volumen 4 llegará a Netflix el 23 de noviembre, mientras que los volúmenes 5 y 6 serán estrenados durante 2027.

Sesame Street seguirá disponible también en PBS Kids

El acuerdo con Netflix no significa que Sesame Street (como se le conoce en inglés a Plaza Sésamo) abandone completamente la televisión pública estadounidense.

Sesame Workshop mantiene su compromiso de que los episodios nuevos estén disponibles simultáneamente en PBS y PBS Kids en Estados Unidos, una relación que busca preservar el acceso gratuito al contenido educativo que ha caracterizado al programa durante más de cinco décadas.

Netflix conserva los derechos de estreno global mediante su plataforma, mientras que PBS continúa ofreciendo los nuevos capítulos gratuitamente al público estadounidense.

La estrategia intenta combinar el alcance internacional del streaming con el propósito educativo de Sesame Workshop, organización sin fines de lucro responsable de la franquicia.

Mecha Builders también llegará a Netflix

La expansión incluirá además Sesame Street Mecha Builders, serie animada en CGI que transforma a algunos de los personajes más conocidos del programa en versiones robóticas.

La producción presenta a Mecha Elmo, Mecha Abby y Mecha Cookie Monster, quienes utilizan herramientas y habilidades tecnológicas para resolver diferentes problemas mediante conceptos relacionados con ciencia, ingeniería y matemáticas.

La serie estará disponible en Netflix a partir del 26 de octubre y también llegará a YouTube, de acuerdo con Sesame Workshop.

Meka Builders Courtesy of Prime Video

Entre sus habilidades aparecen el generador de hologramas de Abby, las herramientas incorporadas de Elmo y la llamada “visión googly” del Monstruo Comegalletas, elementos utilizados para enseñar a los niños a planear, probar soluciones y resolver problemas.

¿Por qué Netflix apuesta por Plaza Sésamo?

La expansión ocurre mientras Netflix incrementa sus inversiones en contenidos dirigidos a familias y niños.

La plataforma asegura que durante la primera mitad de 2026 cerca del 15% de todas sus visualizaciones correspondieron a programación infantil y familiar. Desde comienzos de 2023, este tipo de contenidos ha acumulado alrededor de 106 mil millones de horas vistas dentro del servicio.

Dentro de esa estrategia aparecen franquicias como Gabby's Dollhouse, Peppa Pig y Sesame Street, además de producciones educativas y juegos dirigidos a públicos infantiles.