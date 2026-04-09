Qué son las líneas de Nazca: ¿obra humana o creación extraterrestre?

¿Qué son las líneas de Nazca? ¿Son en verdad una obra humana o una creación extraterrestre? Ubicadas en medio del árido desierto del sur de Perú se encuentra uno de los misterios arqueológicos más fascinantes del mundo.

Las líneas de Nazca son unas enormes figuras dibujadas sobre la tierra que han desconcertado a investigadores, arqueólogos y viajeros durante décadas. Desde el aire pueden verse formas gigantes que representan animales, plantas y figuras geométricas, algunas de ellas con más de 100 metros de longitud.

Su tamaño y precisión han provocado preguntas inevitables: ¿cómo pudieron crearlas las antiguas civilizaciones sin tecnología moderna? ¿Qué propósito tenían?

Así como existen historias de OVNIS que visitan diferentes lugares del mundo, las líneas de Nazca tienen sus propias teorías de creación relacionadas con la vida extraterrestre. ¿Qué tan cierto es esto?

Las líneas se ubican en la región de Nazca y Palpa, en el departamento de Ica, al sur de Lima. Aunque hoy son uno de los destinos turísticos más conocidos de Perú, durante siglos estas figuras permanecieron prácticamente ocultas a los ojos del mundo.

¿Qué son las líneas de Nazca? Canva

¿Cuál es la historia de las líneas de Nazca?

Las líneas de Nazca son geoglifos, es decir, figuras gigantes creadas sobre el suelo mediante la eliminación de la capa superficial del terreno. En el desierto de Nazca, la superficie está cubierta por piedras oscuras ricas en óxido de hierro.

Al retirarlas, queda expuesta una capa más clara de tierra, lo que crea un contraste visible incluso desde gran altura.

Según investigaciones del Gobierno de Perú, la mayoría de estos geoglifos fueron creados por la **cultura Nazca** entre aproximadamente 200 a.C. y 600 d.C. Existen más de 800 líneas rectas y alrededor de 300 figuras geométricas, además de decenas de otras representaciones.

Su descubrimiento estuvo marcado por estudios arqueológicos realizados durante el siglo XX, gracias al desarrollo de la aviación, cuando se pudo apreciar su verdadero tamaño y complejidad.

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María Reiche: la mujer que dedicó su vida a Nazca

Uno de los nombres más importantes en la investigación de las líneas de Nazca es María Reiche, matemática y arqueóloga alemana.

Durante más de 40 años, Reiche estudió las líneas, midió las figuras y luchó por protegerlas del deterioro. Gracias a su trabajo, el sitio recibió mayor atención científica y turística.

Reiche propuso que muchas de las líneas podrían tener relación con fenómenos astronómicos, una teoría que generó gran interés en la comunidad científica.

¿Qué figuras aparecen en las líneas de Nazca?

Colibrí

Mono

Araña

Cóndor

Perro

Pelícano

Ballena

Espirales

Trapecios

Líneas rectas que pueden extenderse por varios kilómetros

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¿Por qué se dice que las líneas de Nazca son creación extraterrestre?

La idea de que las líneas de Nazca podrían tener origen extraterrestre se popularizó especialmente en la década de 1960. El escritor suizo Erich von Däniken sugirió que las líneas podían ser pistas de aterrizaje para naves alienígenas.

Según esta teoría, las figuras solo pueden apreciarse desde el aire, por lo que su tamaño sería demasiado grande para culturas antiguas y podrían haber sido señales para visitantes del espacio.

Aunque esta hipótesis se volvió muy popular en programas de televisión y documentales sensacionalistas, la comunidad científica no ha encontrado evidencia que la respalde.

¿Cuál es la explicación científica de las líneas de Nazca?

La mayoría de los arqueólogos considera que las líneas tienen un origen cultural y ritual. De acuerdo con investigaciones recopiladas, se sugiere que las líneas de Nazca podrían haber sido caminos ceremoniales utilizados en rituales religiosos.

La cultura Nazca vivía en una región extremadamente seca, donde el agua era un recurso vital. Algunos estudios proponen que los geoglifos podrían haber tenido relación con ceremonias dedicadas a dioses asociados con la lluvia o la fertilidad.

Algunos expertos creen que las líneas podrían haber sido parte de rituales vinculados con la gestión del agua y antiguos sistemas hidráulicos.

María Reiche defendía la idea de que ciertas líneas estaban alineadas con eventos astronómicos, aunque hoy en día, algunas investigaciones más recientes indican que no todas las líneas tienen relación astronómica directa.

Lo que sí es un hecho es que las líneas de Nazca fueron declaradas como Patrimonio Histórico y Cultural el 17 de diciembre de 1994.

Las líneas de Nazca siguen siendo uno de los grandes misterios arqueológicos del planeta; sin embargo, a pesar de las teorías, no son una creación extraterrestre.