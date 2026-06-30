Pokémon GO lanza evento exclusivo: fechas, recompensas y cómo conseguir la camiseta 10

El número 10 tiene una carga especial en el futbol. Es el dorsal asociado con los jugadores que organizan, desequilibran y cargan con la fantasía del equipo. Ahora, Pokémon GO tomó esa referencia para llevarla a su propio mapa: durante varios días, los entrenadores de América Latina podrán participar en un evento regional con recompensas, bonificaciones y una camiseta exclusiva para el avatar.

El evento se llama Ponte la #10 con Pokémon GO y forma parte de las actividades del juego durante su nueva temporada, Forever Forward o Siempre Adelante. La dinámica estará disponible exclusivamente para jugadores de América Latina desde el martes 30 de junio a las 10:00 horas hasta el viernes 10 de julio de 2026 a las 10:00 horas, en horario local.

De acuerdo con la información oficial de Pokémon GO, la celebración busca unir el décimo aniversario del juego con el ambiente futbolero de la región. Durante el evento, los entrenadores podrán encontrar Pokémon temáticos, completar investigaciones temporales y obtener un artículo especial para vestir a su personaje dentro del juego: la camiseta número 10.

¿Qué es el evento Ponte la #10 de Pokémon GO?

Ponte la #10 es un evento temporal de Pokémon GO diseñado para América Latina. A diferencia de otras celebraciones globales, esta dinámica está pensada para la región y aprovecha el vínculo cultural con el futbol.

Durante el evento, aparecerá confeti temático en el mapa y habrá bonificaciones especiales para quienes salgan a jugar, usen Incienso, recorran rutas o participen en Juego en equipo.

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de conseguir la camiseta n.º 10, un artículo exclusivo para el avatar. Para obtenerla, los jugadores tendrán que completar la Investigación temporal del evento.

Esta recompensa no estará disponible de forma indefinida: las tareas deberán completarse y reclamarse antes del lunes 20 de julio de 2026 a las 20:00 horas, tiempo local.

Bonificaciones del evento en América Latina

Durante “Ponte la #10”, los entrenadores tendrán varias ventajas dentro del juego. Una de ellas será el doble de duración del Incienso, aunque esta bonificación no aplicará para el Incienso de Aventura Diario.

También aumentará la ayuda del compañero Pokémon durante las capturas. En concreto, habrá el doble de probabilidad de que el compañero intervenga para ayudar al jugador, una función que puede ser útil cuando se intenta capturar a un Pokémon que se resiste a entrar en la Poké Ball.

Además, la duración de Juego en equipo aumentará hasta 8 horas, lo que permitirá pasar más tiempo jugando con otros entrenadores sin tener que reiniciar la sesión con tanta frecuencia.

Pokémon que aparecerán durante el evento

El evento también tendrá apariciones temáticas en las Rutas. Entre los Pokémon destacados estarán Pikachu, Eevee, Grookey, Scorbunny y Sobble, criaturas que formarán parte de los encuentros y desafíos asociados con la celebración.

Los jugadores que participen en los Desafíos de equipo también podrán tener encuentros especiales al completar ciertas tareas. Entre los Pokémon confirmados se encuentran Snorlax y Raboot. En el caso de Snorlax, la información oficial señala que, con un poco de suerte, podrá aparecer en su versión variocolor o shiny.

Investigación temporal y recompensas

La Investigación temporal de “Ponte la #10” estará disponible para todos los entrenadores de América Latina durante el evento. Al completar sus tareas, los jugadores podrán recibir Polvos Estelares, encuentros con Pokémon temáticos y la camiseta número 10 para el avatar.

Como ocurre con otras investigaciones temporales de Pokémon GO, las tareas tienen fecha límite. Aunque el evento principal termina el 10 de julio, las recompensas de esta investigación deberán reclamarse antes del 20 de julio de 2026 a las 20:00 horas, horario local.

También habrá Desafíos de Colección, en los que los jugadores deberán capturar Pokémon específicos del evento. Al completarlos, podrán recibir recompensas como Incienso, experiencia y Polvos Estelares.