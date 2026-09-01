¿Eclipsó su gran día? La dolorosa razón por la que Mette-Marit dejó solo a Haakon VIII en su juramento

Tras la muerte de Harald V, su hijo Haakon VIII asumió automáticamente el trono y este martes protagonizó uno de los momentos institucionales más importantes de su reinado: su juramento ante el Parlamento noruego.

Sin embargo, una ausencia convirtió la solemne ceremonia en una jornada agridulce. Mette-Marit no pudo acompañar a su esposo.

¿Por qué Mette-Marit no acompañó a Haakon VIII en su juramento?

La presencia de la nueva reina estaba prevista y había sido confirmada apenas un día antes. Todo apuntaba a que Haakon estaría acompañado por Mette-Marit y su hija mayor, la princesa heredera Ingrid Alexandra, mientras que otros miembros de la familia real seguirían el acto desde el Storting.

La ausencia de Mette-Marit tomó por sorpresa a la familia real, pues su asistencia al juramento de Haakon VIII había sido confirmada apenas un día antes. Reuters

Pero el estado de salud de la soberana obligó a modificar los planes a pocas horas del evento. El Palacio Real explicó que Mette-Marit permanece bajo observación médica después de experimentar nuevos episodios de complicaciones posteriores a su trasplante pulmonar.

Mette-Marit permanece bajo observación tras complicaciones de salud

Are Holm, jefe del Departamento de Neumología del Hospital Universitario de Oslo, señaló que este tipo de problemas no son inusuales después de una intervención de esta magnitud y confirmó que la reina había presentado complicaciones incluso durante este martes.

El estado de salud de la nueva reina obligó a cambiar los planes de la ceremonia. @Kongehuset

Por esta razón, los médicos determinaron que debía permanecer en el hospital durante toda la jornada y no podía trasladarse al Parlamento.

La situación adquirió todavía más atención cuando Haakon fue visto llegando al Hospital Nacional de Oslo, precisamente el mismo centro médico donde falleció su padre apenas cuatro días antes.

Imágenes posteriores mostraron al monarca abandonando el recinto sin su esposa, que permaneció bajo supervisión médica. El Palacio no ofreció detalles sobre la naturaleza exacta de las complicaciones ni calificó el estado de la reina como grave.

Sin embargo, su ausencia resulta especialmente significativa porque Mette-Marit sí había participado el lunes en los actos de despedida de Harald V, junto a otros integrantes de la familia real.

La llegada de Haakon VIII al Hospital Nacional de Oslo después del juramento generó inquietud sobre la recuperación de Mette-Marit. AFP

Así fue el primer gran acto de Haakon VIII como rey de Noruega

Mientras su esposa se recupera, Haakon VIII tuvo que afrontar su primera gran ceremonia como soberano. Vestido con uniforme de gala, pronunció ante los parlamentarios el juramento establecido por la Constitución noruega y prometió gobernar respetando las leyes y la Carta Magna.

Haakon VIII comenzó oficialmente su reinado en una jornada histórica para Noruega. AFP

A diferencia de otras monarquías europeas, Noruega no celebra una coronación tradicional. Por ello, el juramento ante el Storting constituye uno de los principales actos constitucionales asociados al cambio de monarca.

La ceremonia estuvo además marcada por el recuerdo de Harald V. Los parlamentarios guardaron un minuto de silencio en memoria del rey fallecido a los 89 años, después de 35 años al frente de la Corona.

Haakon VIII tuvo que afrontar su primera gran ceremonia sin la compañía de su esposa. AFP

Ingrid Alexandra ocupa el lugar de Mette-Marit junto a Haakon VIII

Ante la ausencia de Mette-Marit, fue Ingrid Alexandra quien acompañó a su padre durante la histórica jornada. Con 22 años, la princesa ocupa ahora oficialmente el primer lugar en la línea de sucesión y está destinada a convertirse en reina.

La ausencia de la reina contrastó con la presencia de Ingrid Alexandra, quien acompañó a su padre y protagonizó además un momento constitucional histórico. AFP

Además, protagonizó otro momento constitucional inédito: también formalizó su propio juramento ante el Parlamento, aunque en su caso mediante un documento escrito entregado al presidente del Storting.

La imagen de Haakon jurando como rey mientras su hija asume formalmente su posición como heredera resume el cambio generacional de la monarquía noruega.

¿Cuál es el estado de salud de Mette-Marit?

Mette-Marit fue sometida el 17 de junio a un trasplante de pulmón después de años enfrentando una enfermedad pulmonar incurable. Tras recibir el alta, los médicos ya habían advertido que los primeros meses serían especialmente delicados y requerirían un seguimiento constante.

Nuevos episodios de complicaciones tras el trasplante pulmonar llevaron a los médicos a mantener a Mette-Marit bajo vigilancia IG @Kongehuset

Ahora, su inesperada ausencia en el primer gran acto del reinado de Haakon vuelve a poner el foco sobre su recuperación.

Mientras Noruega se prepara para despedir a Harald V con un funeral de Estado el próximo 9 de septiembre, el nuevo rey comienza su reinado enfrentando una jornada que debía simbolizar la continuidad de la Corona y que terminó convirtiéndose por la ausencia de la reina en una de las imágenes más comentadas del histórico relevo.