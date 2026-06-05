¿Qué pasó con Osvaldo Benavides? El actor se disculpa tras provocar un accidente

El actor Osvaldo Benavides se convirtió en tendencia en redes sociales luego de publicar un video poco habitual en el que decidió hablar abiertamente sobre un error que cometió mientras se desplazaba por las calles de la Ciudad de México.

A diferencia de otras figuras públicas que suelen evitar abordar situaciones polémicas, el protagonista optó por contar personalmente lo ocurrido y asumir las consecuencias de sus actos.

Su mensaje llamó la atención porque no buscó minimizar los hechos ni justificar su comportamiento. Por el contrario, reconoció que una distracción de su parte estuvo a punto de derivar en un accidente que pudo tener consecuencias mucho más graves.

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la sinceridad con la que relató lo sucedido.

¿Qué ocurrió exactamente?

De acuerdo con la explicación compartida por el propio actor, el incidente ocurrió mientras circulaba en bicicleta por la zona de División del Norte, una de las vialidades más transitadas de la capital mexicana.

Benavides explicó que durante el trayecto cometió varios errores al mismo tiempo, lo que terminó provocando una situación de riesgo para otra ciclista.

Osvaldo Benavides

Según relató, iba distraído y utilizando audífonos mientras hablaba por teléfono, lo que redujo considerablemente su atención al entorno.

Esa falta de concentración provocó que no advirtiera correctamente la circulación dentro del carril destinado para bicicletas y terminara invadiendo la trayectoria de otra persona que también se desplazaba sobre dos ruedas.

El actor reconoció que la maniobra fue completamente equivocada y que el incidente pudo haber terminado de forma muy distinta.

Un accidente que logró evitarse por segundos

Aunque finalmente no se produjo una colisión, Benavides admitió que la situación estuvo muy cerca de convertirse en un accidente.

La otra ciclista logró reaccionar a tiempo y ambos pudieron evitar el impacto, pero el susto fue suficiente para que el actor reflexionara sobre las consecuencias de conducir distraído.

En el video compartido en sus redes sociales, reconoció que tuvo suerte de que nadie resultara lesionado y que la experiencia le dejó una importante lección sobre responsabilidad vial.

El actor señaló que, al analizar lo ocurrido, comprendió que una simple distracción puede poner en riesgo tanto la propia integridad física como la de otras personas.

La disculpa pública de Osvaldo Benavides

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la decisión de Benavides de ofrecer una disculpa pública a la mujer involucrada.

Visiblemente afectado por lo ocurrido, expresó su arrepentimiento y reconoció que fue él quien provocó la situación de peligro.

El actor aprovechó su mensaje para pedir perdón directamente a la ciclista y para recordar la importancia de mantener la atención mientras se circula por la vía pública.

También confesó que pasó varias horas reflexionando sobre el incidente y cuestionándose por la imprudencia que había cometido.

Según explicó, el sentimiento de culpa fue inmediato.

Incluso aseguró que nadie lo había juzgado con mayor dureza que él mismo después de comprender la magnitud del riesgo que generó con sus acciones.