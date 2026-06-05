Muere Abraham Pérez, el "Licenciado Cortillo" de La Familia P. Luche; así reaccionó Eugenio Derbez

El mundo del entretenimiento mexicano se encuentra de luto tras darse a conocer el fallecimiento de Abraham Pérez, actor que alcanzó gran popularidad gracias a su participación en La Familia P. Luche como el inolvidable "Licenciado Cortillo".

La noticia comenzó a circular la noche del 4 de junio y rápidamente generó reacciones en redes sociales que durante años mantuvieron vivo al personaje a través de memes y videos virales.

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte, la partida del actor ha despertado muestras de cariño y reconocimiento por parte de quienes compartieron pantalla con él y de quienes recuerdan con afecto su breve pero memorable aparición en la exitosa comedia creada por Eugenio Derbez.

Eugenio Derbez dedica emotivas palabras a su compañero

Uno de los primeros en reaccionar públicamente fue Eugenio Derbez, creador y protagonista de La Familia P. Luche, quien utilizó las redes sociales para despedirse del actor.

A través de comentarios publicados en Instagram, el comediante recordó a Abraham Pérez con afecto y destacó la buena relación que mantuvieron durante los años en que trabajaron juntos.

Descanse en Paz… siempre fue un gran compañero.

Posteriormente, Derbez volvió a pronunciarse cuando se compartió un homenaje dedicado al actor y al personaje que interpretó en la serie.

Gracias @sensacinelatam. ¡Qué lindo homenaje!

Las palabras del productor y actor fueron rápidamente compartidas por miles de seguidores que también aprovecharon para recordar algunas de las escenas más emblemáticas del "Licenciado Cortillo".

Foto: Instagram ederbez

Luis Manuel Ávila también lamentó la pérdida

Otro integrante del elenco que expresó públicamente su tristeza fue Luis Manuel Ávila, conocido por interpretar a "Junior" en la popular producción televisiva.

A través de una historia publicada en Instagram, el actor compartió un breve pero emotivo mensaje para despedir a su compañero.

Triste noticia... buen viaje Abraham, descansa en paz.

La reacción de Ávila reflejó el impacto que la noticia tuvo entre quienes compartieron proyectos con Abraham Pérez y evidenció el cariño que existía hacia él dentro del medio artístico.

Las muestras de afecto no tardaron en multiplicarse, convirtiendo su nombre en tema de conversación entre los seguidores de la serie.

¿Cómo se confirmó la muerte de Abraham Pérez?

La noticia fue difundida inicialmente por el creador de contenido Omar Pardo, quien compartió un mensaje en redes sociales para informar sobre el fallecimiento del actor.

Sin ofrecer detalles sobre las circunstancias de su muerte, Pardo publicó un mensaje cargado de nostalgia.

¡Sí, que se largue! ¡Pero al cielo! Amigo Abrahamcito, 'Lic. Cortillo', hasta donde estés, ¡un abrazo muy fuerte! Tantos años de conocernos y ya te vas.

Más tarde, también recordó la amistad que existía entre sus familias y destacó las cualidades personales del actor.

Una gran persona y siempre feliz. Hermanito, como les decía a todos, ya anda en el cielo regañando a todos allá.

Hasta ahora, los familiares de Abraham Pérez no han emitido declaraciones públicas sobre el fallecimiento.

Abraham Pérez, el Licenciado Cortillo en la serie La Familia P. Luche. Especial

El personaje que pasó de la televisión a convertirse en meme

Aunque el "Licenciado Cortillo" apareció únicamente en un número limitado de episodios de La Familia P. Luche, su impacto en la cultura popular mexicana fue mucho mayor de lo que muchos imaginaron.

Con el paso de los años, una de sus frases terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que trascendió la televisión y encontró una segunda vida en internet.

La expresión:

Sí, que se largue.

Se convirtió en una de las frases más compartidas en redes sociales, utilizada en memes, videos y publicaciones humorísticas que continúan circulando hasta la fecha.

La escena corresponde a un episodio emitido durante la tercera temporada de la serie, cuando el personaje interviene en medio de una boda que termina sumida en el caos tras las ocurrencias de Ludovico P. Luche.

Abraham Pérez, el Licenciado Cortillo en la serie La Familia P. Luche. Especial

La combinación entre el contexto de la escena, la actuación de Abraham Pérez y el tono característico de la serie ayudaron a que ese momento quedara grabado en la memoria colectiva de los espectadores.