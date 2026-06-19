¿Qué pasó con E.T. y Elliott? Steven Spielberg aclara el misterio

Steven Spielberg resolvió uno de los mayores misterios en la historia del cine de ciencia ficción contemporáneo. Durante la gira promocional de su nueva película El día de la revelación, el legendario director abordó el destino definitivo de E.T., el extraterrestre y su joven amigo Elliott.

El realizador estadounidense detalló qué ocurrió exactamente entre los protagonistas tras el conmovedor desenlace proyectado por primera vez hace 44 años. La audiencia mundial mantuvo la esperanza incansable de presenciar un posible retorno del amistoso alienígena a la Tierra para visitar a la familia californiana.

En una reciente entrevista concedida en exclusiva para el podcast Happy Sad Confused, el aclamado cineasta aniquiló las teorías de los fanáticos con una respuesta tajante. El director afirmó que ambos personajes jamás volvieron a coincidir físicamente en ningún punto de sus vidas adultas.

Escena de E.T. junto a Elliott. Foto: Universal Pictures

"No, nunca se vuelven a ver", sentenció el ganador del premio Oscar frente a los micrófonos del programa de entretenimiento digital. El artista explicó que la distancia intergaláctica separó sus caminos físicos de manera permanente y absoluta desde aquella lejana noche de despedida en el bosque.

Para calmar la intensa nostalgia de los fieles seguidores, el creador de la franquicia aclaró que el vínculo amistoso sobrevivió a través de una profunda conexión psíquica. El niño estadounidense mantuvo vivo el recuerdo del distante visitante espacial mediante sueños constantes a lo largo de toda su vida.

El director recordó la icónica escena donde el pequeño alienígena ilumina su dedo brillante y toca la frente del lloroso protagonista. En esa secuencia visualmente inolvidable, la criatura pronuncia la frase "Estaré aquí mismo", sellando así un pacto mental inquebrantable entre las dos especies.

El proyecto cancelado y la secuela literaria

Los altos ejecutivos de los estudios de Hollywood evaluaron muy seriamente la producción de una segunda parte cinematográfica tras el apabullante éxito de taquilla. La idea original contemplaba un ambicioso viaje espacial para explorar a fondo el oscuro planeta natal de la entrañable criatura de ojos grandes.

E.T. el extraterrestre. Foto: Universal Pictures

Steven Spielberg desechó rápidamente esta propuesta comercial para proteger el impacto emocional y la integridad narrativa del largometraje original. El autor prefirió trasladar esos conceptos artísticos a la literatura tradicional a través de una secuela escrita por el aclamado novelista William Kotzwinkle.

El talentoso director justificó esta firme decisión argumentando que el formato impreso favorecía la exploración del complejo mundo alienígena. Las limitaciones tecnológicas de la época complicaban severamente la recreación de un ecosistema extraterrestre completo en la pantalla grande de los cines.

El emotivo reencuentro comercial

A pesar de su estricta negativa a filmar una continuación oficial, el veterano realizador sorprendió a la industria publicitaria en el año 2019. El creador otorgó los derechos legales para producir un cortometraje promocional de la gigantesca compañía Comcast durante la lucrativa temporada navideña.

El anuncio televisivo logró reunir en pantalla al actor Henry Thomas en su etapa de adultez con el mítico muñeco animatrónico. La millonaria campaña publicitaria mostró al pequeño extraterrestre interactuando directamente con la nueva familia del protagonista en un tono sumamente nostálgico y familiar.

Elliott ayudando a E.T. a volver a su planeta Foto: Universal Pictures

El reconocido genio de la ciencia ficción declinó la jugosa oferta económica para dirigir este proyecto comercial de cuatro minutos de duración. La gran responsabilidad visual recayó exclusivamente en el director de fotografía Lance Acord, quien calcó minuciosamente la estética visual de la cinta original.

Esta revelación mediática reciente consolida la inamovible postura del veterano cineasta de mantener totalmente intacto el legendario legado de su obra maestra ochentera. La industria global del entretenimiento comprende que esta tierna historia sobre la amistad infantil quedó cerrada magistralmente, descartando la necesidad de secuelas modernas o nuevas versiones innecesarias.