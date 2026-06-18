La explicación de por qué el final de El día de la revelación termina de forma abrupta

Desde su estreno, El día de la revelación ha provocado la misma reacción entre muchos espectadores. Y es que la nueva película de Steven Spielberg termina justo cuando parece que va a responder la incógnita más importante de toda la historia, una decisión que ha generado todo tipo de teorías en redes sociales.

Ahora, el guionista David Koepp y los actores Emily Blunt y Josh O’Connor han compartido su interpretación sobre el desenlace, ofreciendo algunas pistas sobre lo que realmente significa la última escena.

¿Cómo termina El día de la revelación?

Durante gran parte de la película, los protagonistas intentan descubrir la verdad detrás de una serie de fenómenos relacionados con vida extraterrestre y una organización que durante décadas habría ocultado información al mundo.

La historia llega a su punto más importante cuando Daniel Kellner y Margaret Fairchild consiguen revelar públicamente pruebas sobre la existencia de visitantes extraterrestres y los encubrimientos que se realizaron durante años.

En la secuencia final, un extraterrestre transmite un mensaje a Daniel. Él lo comunica a Margaret y ella se dirige al mundo entero a través de una transmisión global.

Sin embargo, cuando parece que llegará la explicación definitiva, Margaret solo pronuncia una palabra:

“Escuchen”.

La película termina inmediatamente después.

L to R: Emily Blunt, Director Steven Spielberg, and Wyatt Russell on the set of DISCLOSURE DAY, directed by Steven Spielberg. Niko Tavernise/Universal Pictures and Amblin Entertainment

¿Qué dijo David Koepp sobre el desenlace?

Para muchos espectadores, la gran pregunta es qué ocurre después de ese momento.

David Koepp, responsable del guion, considera que la respuesta forma parte del propio objetivo de la película.

Según explicó recientemente, en su opinión, la humanidad eventualmente podría llegar a un lugar mejor después de conocer la verdad, pero el camino para lograrlo sería complicado.

El guionista cree que una revelación de ese tamaño provocaría caos, tensiones políticas y cambios profundos en las estructuras que actualmente organizan la sociedad.

Por esa razón, la película evita mostrar las consecuencias directas del mensaje.

La intención no era ofrecer una respuesta cerrada, sino plantear una pregunta al público: ¿cómo reaccionaría realmente el mundo si descubriera de forma irrefutable que no está solo en el universo?

DISCLOSURE DAY, directed by Steven Spielberg. Universal Pictures and Amblin Entertainment

Las teorías de Emily Blunt y Josh O’Connor tras el final de El día de la revelación

Aunque el final quedó abierto, los protagonistas también compartieron su visión sobre esa última palabra.

Para Emily Blunt, el mensaje podría estar completo desde el momento en que Margaret dice “Escuchen”.

La actriz considera que la revelación de la existencia extraterrestre ya es suficientemente impactante y que la humanidad necesita detenerse a escuchar antes de reaccionar.

Por su parte, Josh O’Connor cree que esa palabra podría ser solamente el inicio de una conversación más extensa.

Sin embargo, también coincide en que el mensaje principal gira alrededor de la comunicación.

Según el actor, la película habla constantemente sobre personas, gobiernos y organizaciones que ocultan información o que dejan de escucharse entre sí.

Por eso considera que la palabra elegida para cerrar la historia no fue casualidad.

L to R: Emily Blunt is Margaret Fairchild and Josh O'Connor is Dr. Daniel Kellner in DISCLOSURE DAY, directed by Steven Spielberg. Universal Pictures and Amblin Entertainment

El detalle de los extraterrestres que también tiene explicación

Otro de los aspectos que más comentarios ha generado es el diseño de los extraterrestres.

A diferencia de otras películas de ciencia ficción, Spielberg no apostó por criaturas completamente nuevas o alejadas de la cultura popular.

Los seres que aparecen en pantalla recuerdan a las descripciones que durante décadas han circulado en historias relacionadas con avistamientos, expedientes OVNI y teorías sobre el Área 51.

David Koepp explicó que esa decisión fue tomada desde el inicio del proyecto.

La idea era trabajar con elementos que el público ya reconociera en lugar de reinventar por completo la imagen tradicional de los extraterrestres.

Según el guionista, tanto él como Spielberg querían construir una historia que jugara con la posibilidad de que muchas de las teorías conocidas fueran ciertas dentro del universo de la película.

Cuál es la conexión entre El día de la revelación y Encuentros cercanos del tercer tipo IMDb

¿Habrá una segunda parte de El día de la revelación?

El final deja suficientes preguntas abiertas como para imaginar una continuación.

Después de todo, la historia termina justo cuando la humanidad descubre la verdad sobre la existencia extraterrestre.

Sin embargo, por ahora no existe ningún anuncio oficial sobre una secuela.

Lo que sí parece claro es que Spielberg y David Koepp no buscaban preparar una franquicia desde esa última escena. Su intención era que el público abandonara la sala preguntándose qué ocurriría después.