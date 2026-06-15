Steven Spielberg afirma que no haría una película para Netflix

Steven Spielberg volvió a marcar distancia frente a Netflix y defendió, una vez más, el valor de ver películas en una sala de cine. El director de Tiburón, E.T., Jurassic Park y La lista de Schindler aseguró que no se ve trabajando para la plataforma si el destino principal de la película es la pantalla de casa.

En una entrevista con ITV News, el cineasta fue cuestionado sobre si haría una película para Netflix. Su respuesta fue directa: solo lo consideraría si fuera “alguien que hiciera películas destinadas a ser enviadas en pequeños casetes o pequeños DVD a particulares”.

“Soy un cineasta que cree en las grandes producciones cinematográficas, en las experiencias de sala de cine de 70 mm”.

La frase reavivó una discusión que lleva años dentro de Hollywood: ¿una película estrenada principalmente en streaming debe entenderse igual que una obra pensada para salas?

Spielberg defiende la experiencia colectiva del cine

Para Steven Spielberg, el cine no se trata únicamente de ver una historia en pantalla. También importa el lugar, el tamaño de la imagen, el sonido y, sobre todo, la experiencia de compartir una función con desconocidos.

El director explicó que una sala llena genera una energía imposible de replicar en casa. Para él, escuchar cómo el público ríe, grita, se emociona o guarda silencio al mismo tiempo forma parte de la esencia del cine.

Steven Spielberg attends the 83rd annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Grosby Group

Esa idea ha acompañado buena parte de su carrera. Varias de sus películas fueron concebidas como grandes eventos de sala: historias diseñadas para verse en pantalla grande, con sonido envolvente y ante un público reunido.

Por eso, Spielberg insiste en que su forma de hacer cine apunta a “grandes plataformas”, no a estrenos pensados desde el inicio para verse únicamente en televisores, tablets o celulares.

La tensión de Spielberg con Netflix no es nueva

La postura de Spielberg frente a Netflix tiene antecedentes. En 2018, el director ya había generado controversia al sugerir que las películas de la plataforma deberían competir por los premios Emmy y no por los Oscar, especialmente cuando su paso por cines era breve y parecía funcionar solo como requisito para participar en la temporada de premios.

Su argumento era que un estreno limitado no convertía automáticamente a una producción en una experiencia cinematográfica comparable con la de una película diseñada para salas.

L to R: Emily Blunt, Director Steven Spielberg, and Wyatt Russell on the set of DISCLOSURE DAY, directed by Steven Spielberg. Niko Tavernise/Universal Pictures and Amblin Entertainment

Netflix respondió en su momento defendiendo su modelo y señalando que también acercaba películas a públicos que no siempre tenían acceso a estrenos teatrales. Desde entonces, la discusión se volvió una de las más repetidas en la industria: el cine como evento colectivo frente al cine como acceso inmediato.

Los directores que sí han trabajado con Netflix

Aunque Spielberg mantiene distancia, Netflix ha logrado atraer a varios cineastas de alto perfil.

Directores como Martin Scorsese, Alfonso Cuarón, Jane Campion, David Fincher, Noah Baumbach, Guillermo del Toro, Joel Coen y Todd Haynes han trabajado con la plataforma en proyectos que, quizá, habrían tenido más dificultades para conseguir financiamiento dentro del sistema tradicional de estudios.

Ese es uno de los puntos más complejos del debate. Para algunos cineastas, Netflix representa una oportunidad para hacer películas adultas, autorales o de presupuesto ambicioso en un momento en que los grandes estudios priorizan franquicias y marcas reconocibles.

Para otros, como Spielberg, el problema no está necesariamente en el financiamiento, sino en el destino de la película: si una obra nace para verse principalmente en casa, pierde algo del ritual cinematográfico.

bgpa