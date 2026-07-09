¿Qué pasó con Ash Williams? La razón por la que Bruce Campbell dejó la saga de Evil Dead

El estreno de la película Evil Dead: Burn reavivó las dudas de los fanáticos sobre el paradero de Ash Williams. El legendario protagonista de la franquicia de terror, interpretado por Bruce Campbell, abandonó los sets de filmación de manera definitiva, dejando el destino de su icónico personaje sellado en la televisión.

Bruce Campbell confirmó su retiro oficial debido al extremo desgaste físico que exigía el papel y a su reciente diagnóstico de salud. La estrella del cine de género reveló que padece un tipo de cáncer tratable pero no curable. Esta condición médica obligó al histrión a alejarse de las producciones para dar prioridad absoluta a su tratamiento médico especializado.

Ash Williams posando en Ash vs Evil Dead. Foto: Universal Pictures

A sus más de 60 años de edad, el actor acumuló casi cuatro décadas vistiendo la camisa azul y portando la motosierra. El rodaje de la serie Ash vs Evil Dead demandó un esfuerzo físico insostenible que incluyó acrobacias complicadas, peleas intensas y extenuantes jornadas cubierto de sangre falsa, factores que mermaron su resistencia corporal.

El fin de la era live-action y el nuevo rumbo de la saga

La cancelación de la serie televisiva por parte de la cadena Starz en 2018 aceleró el retiro de Campbell. El programa concluyó tras tres temporadas por los bajos niveles de audiencia que provocó la piratería digital. El actor rechazó las campañas de los seguidores para rescatar el proyecto y ratificó su jubilación definitiva del formato de acción real.

Los creadores de la franquicia cambiaron la estrategia comercial y creativa para garantizar la supervivencia de la marca. El director Sam Raimi y el propio Campbell, en su faceta de productores, determinaron que la saga cinematográfica debía caminar sola. Decidieron eliminar la dependencia de una única estrella cinematográfica para expandir el universo de terror.

Ash Williams Foto: Universal Pictures

Las nuevas cintas, como Evil Dead Rise y la reciente Evil Dead: Burn, enfocaron sus historias por completo en el libro Necronomicon. Los guiones actuales exploran las diferentes maldiciones del libro de los muertos en entornos urbanos y familiares. Esta transformación refrescó la marca con nuevos rostros y dinámicas de horror que prescinden del clásico héroe.

El viaje al futuro postapocalíptico del cazador de Deadites

Dentro de la cronología oficial de la historia, el destino del personaje quedó resuelto en el episodio final de la serie, titulado El último sacrificio. Tras derrotar al demonio gigante Kandar en las calles de su pueblo, Ash eligió sacrificarse para salvar al mundo entero y asegurar la supervivencia de su hija.

El héroe despertó cientos de años en el futuro tras permanecer atrapado en una cámara de criogenización. El panorama que encontró mostró un planeta desértico y destruido por completo por las fuerzas del mal. Este escenario apocalíptico marcó el inicio de una nueva batalla para el legendario guerrero.

Ash Williams en un futuro apocalíptico. Foto: Universal Pictures

En sus últimos segundos en pantalla, una mujer cíborg entregó a Ash una versión mejorada de su clásica mano-motosierra. El protagonista subió a su icónico automóvil Delta 88 modificado y arrancó hacia el horizonte desértico. La escena cerró su historia con la promesa de continuar la caza de Deadites en el porvenir.

La ausencia física de Campbell no rompió sus lazos con la franquicia que lo lanzó a la fama internacional. El actor mantiene su posición clave como productor ejecutivo en todos los proyectos cinematográficos recientes de la marca. Su control creativo asegura el respeto a la esencia original de la obra de horror.

Campbell aportó su voz para diversos videojuegos oficiales de la saga de terror, manteniendo vivo al personaje en el entorno digital. Incluso, realizó un breve cameo de audio oculto que deleitó a los espectadores en las salas de cine durante las funciones de Evil Dead Rise. Su legado permanece vigente en cada rincón del Necronomicon.