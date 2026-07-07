Orden cronológico de la saga Evil Dead: Dónde ver todas las películas

La franquicia de terror regresa a los cines de México este 9 de julio con el estreno oficial de Evil Dead: Burn. Ante la inminente llegada de esta sexta entrega cinematográfica, los fanáticos del horror necesitan repasar el orden cronológico de la saga. Esta guía definitiva permite ubicar las plataformas de streaming exactas para ver el canon completo antes de acudir a las salas.

La odisea infernal arranca con la trilogía original del aclamado director Sam Raimi. La primera parada obligatoria para los espectadores es The Evil Dead (1981), una joya independiente que introdujo a Ash Williams al mundo. Aquí ocurre su primer enfrentamiento contra los demonios conocidos como Deadites dentro de una cabaña aislada. Esta cinta fundacional se encuentra disponible mediante Prime Video (Alquiler o Compra) y JustWatch.

Ash Williams en The Evil Dead. Foto: Universal Pictures

Inmediatamente después, el público debe conectar la historia con la secuela Evil Dead II (1987). Aunque sus primeros minutos reescriben el inicio original por un problema legal de derechos, la trama continúa esa misma noche. Esta producción eleva el nivel de sangre con un tono mucho más cómico y está en el catálogo de YouTube y Google Play (Alquiler o Compra).

El cierre épico de Ash Williams

La primera era del icónico protagonista concluye de forma espectacular en Army of Darkness (1992). Nuestro héroe viaja por el tiempo hasta la Inglaterra medieval para combatir ejércitos esqueléticos usando su ya legendaria motosierra y su confiable escopeta. Esta tercera entrega de la saga clásica se puede alquilar o comprar a través de Prime Video.

Para concluir el arco del héroe de manera definitiva, la mejor opción es devorar las tres temporadas de la serie Ash vs Evil Dead (2015-2018). Esta producción televisiva presenta a un Ash envejecido que desata accidentalmente las fuerzas oscuras tras tres décadas de absoluta tranquilidad. Todos los episodios de este cierre mitológico están disponibles en Netflix o Prime Video, variando según la región del usuario.

La saga completa de Evil Dead. Foto: Universal Pictures

El universo de los muertos se expandió drásticamente con el violento y sangriento soft-reboot Evil Dead (2013), bajo la dirección de Fede Álvarez. Esta entrega traslada la acción nuevamente a la mítica cabaña, pero establece una atmósfera completamente seria, brutal y desprovista de cualquier rasgo de humor. Aquí conocimos a Mia, la nueva sobreviviente, en una película disponible en Max (HBO) y Prime Video.

Nuevos demonios en la gran ciudad

Posteriormente, la franquicia demostró la capacidad del mal para mutar de locación con el estreno de Evil Dead Rise (2023). Esta desgarradora historia llevó la antigua maldición del infame Libro de los Muertos desde los espesos bosques directo a un claustrofóbico edificio de departamentos en Los Ángeles. Actualmente, esta pesadilla urbana forma parte del catálogo de la plataforma Max (HBO).

Esta última línea narrativa de producciones independientes conecta de manera directa con el próximo estreno de Evil Dead: Burn (2026). El director Sébastien Vaniček diseñó esta sexta película como una experiencia sumamente visceral, cruda y sin ningún tipo de respiro cómico para los asistentes a las salas de cine.

Evil Dead: Burn, será la próxima entrega de la saga. Foto: Universal Pictures

La nueva trama sigue los pasos de una mujer en pleno proceso de duelo, quien busca refugio temporal con su familia política en una apartada casa de campo. La pacífica reunión familiar pronto se torna en un auténtico infierno terrenal cuando una violenta fuerza demoníaca comienza a poseerlos uno a uno sistemáticamente.

Esta pesadilla promete atrapar a los amantes del género al estilo de las grandes obras del terror literario. La historia expone de manera macabra que los votos matrimoniales de la protagonista la perseguirán de forma implacable, incluso superando la barrera de la propia muerte y consolidando el oscuro legado de la franquicia.