¿Llegará a México? Así es la terrorífica palomera de Evil Dead Burn que todos quieren

A pocos días del estreno de Evil Dead Burn, los primeros productos promocionales de la película ya comenzaron a aparecer. Uno de los que más llamó la atención entre los seguidores de la saga fue la palomera oficial, cuyo diseño fue presentado por cadenas de cine de Estados Unidos.

Por ahora, el coleccionable solo está confirmado para algunos complejos seleccionados de ese país. Sin embargo, las imágenes rápidamente comenzaron a circular entre los fanáticos de Evil Dead, quienes ya se preguntan si también estará disponible cuando la película llegue a las salas de México.

Así es la palomera de Evil Dead Burn

El primer vistazo muestra una palomera inspirada en la estética de Evil Dead Burn, manteniendo el estilo de terror que caracteriza a la franquicia.

Aunque todavía no se han dado a conocer detalles sobre su precio o las cadenas donde estará disponible, el diseño forma parte de la estrategia promocional con la que la película llegará a los cines.

Durante los últimos años, las palomeras temáticas se han convertido en uno de los productos más buscados por los coleccionistas, especialmente cuando acompañan el estreno de películas de terror, superhéroes o grandes franquicias.

Por ello, no pasó mucho tiempo para que las primeras imágenes comenzaran a compartirse en redes sociales entre los seguidores de la saga.

Así luce la palomera oficial de Evil Dead Burn; ¿llegará a México? Captura de pantalla

¿La palomera llegará a México?

Hasta ahora, no existe una confirmación oficial sobre la venta de la palomera en México o en otros países de Latinoamérica.

La promoción únicamente ha sido anunciada para algunos cines de Estados Unidos, por lo que habrá que esperar a que las cadenas que operan en la región den a conocer si también ofrecerán este coleccionable.

En ocasiones anteriores, algunas palomeras lanzadas en Estados Unidos también llegaron a México semanas antes o durante el estreno de las películas, aunque eso depende de los acuerdos comerciales entre los estudios y cada exhibidora.

Por ahora, los seguidores mexicanos tendrán que esperar un anuncio oficial.

Así luce la palomera oficial de Evil Dead Burn; ¿llegará a México? Captura de pantalla

¿Cuándo se estrena Evil Dead Burn?

Mientras crece la expectativa por los coleccionables, Evil Dead Burn ya tiene fecha de estreno.

La nueva entrega de la franquicia llegará a los cines de México y Latinoamérica el 9 de julio, un día antes de su lanzamiento mundial.

La película representa un nuevo capítulo dentro del universo de Evil Dead, una saga que comenzó en la década de los ochenta y que con el paso de los años se convirtió en una de las referencias más importantes del cine de terror.

Con cada nueva entrega, la franquicia ha mantenido elementos característicos como la posesión demoníaca, el libro maldito conocido como Necronomicón y escenas que mezclan horror con violencia gráfica.

Así luce la palomera oficial de Evil Dead Burn; ¿llegará a México? Captura de pantalla

Los coleccionables se han convertido en parte del estreno

En los últimos años, las palomeras y vasos conmemorativos dejaron de ser un simple accesorio para acompañar una función de cine.

Muchos estudios aprovechan los estrenos más esperados para lanzar productos exclusivos que rápidamente se convierten en piezas de colección.

Películas de franquicias como Marvel, Star Wars, Jurassic World y distintas producciones de terror han apostado por este tipo de artículos, que incluso llegan a agotarse durante los primeros días de exhibición.

Ahora, Evil Dead Burn se suma a esa tendencia con una palomera que ya comenzó a despertar interés entre los seguidores de la saga.

Por el momento, habrá que esperar para saber si el coleccionable también llegará a México. Mientras tanto, la nueva película de Evil Dead tiene previsto su estreno en los cines del país el 9 de julio, mientras que su lanzamiento mundial será un día después.