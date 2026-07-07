"Respetas y destruyes", así hizo Sébastien Vanicek la película 'Evil Dead: En llamas'

El universo fílmico de Evil Dead que Sam Raimi creó hace 45 años ha pasado por varias visiones y para Evil Dead: En llamas el propio Raimi eligió al realizador francés Sébastien Vanicek, quien saltó a la fama tras su ópera prima Vermin: La plaga, que le valió el Premio a la Mejor Película en el Festival de Sitges en 2023.

Ser parte de Evil Dead para mí es algo muy importante. En todo el mundo es un fenómeno enorme y no eligen a cualquier director para hacer estas películas. Es una forma de confiar en ti para aportar una nueva voz y ser capaz de traer una nueva visión a la franquicia. Hay muchísima confianza de parte de la gente que la creó, así que no te lo tomas a la ligera.

“Se siente un poco de presión, pero luego entiendes que te pidieron hacer esto precisamente porque querían que aportaras algo, así que vas tan lejos como puedes con esta nueva visión y esta nueva forma de filmar las cosas y ellos siempre te apoyan, lo cual es increíble”, contó en entrevista con Excélsior Sébastien Vanicek.

Evil Dead: En llamas, la sexta película de la franquicia, se centra ahora en el seno familiar, justo cuando una mujer francesa que vive en Estados Unidos pierde en un accidente de auto a su esposo. En ese accidente un Deadite (entidad demoniaca y sanguinaria que tiene su origen en el Demonio Kandariano) se apodera del esposo y poco después de la familia, a la cual se deberá enfrentar esa mujer si es que quiere salir con vida.

Tal como el resto de las cintas de la franquicia, Evil Dead: En llamas transforma el gore extremo en un espectáculo visual, cómico y plagado de sarcasmo. Tomando en cuenta lo anterior, ¿cómo fue para el realizador francés de 36 años respetar una esencia y al mismo tiempo imprimirle su visión demoníaca a una familia?

Sony Pictures

Respetas y destruyes. Es como la relación que deberías tener con tus padres: los respetas, pero tampoco quieres hacer exactamente lo mismo que ellos. Quieres cortar cosas, ir al grano, ser tu propio ser humano. Lo mismo pasa con Evil Dead y especialmente con Sam Raimi”, contó el director y continuó.

Entendió todo eso a la perfección, él conoce su franquicia, pero más que nada, conoce sus películas y ahora la franquicia es diferente, ahora es algo más porque él ha confiado en directores distintos y sigue confiando en ellos y por eso la franquicia sigue viva. Sam te dice: ‘Haz lo tuyo, diviértete, no te pongas límites’. A veces te da algún consejo o cosas por el estilo, pero fuera de eso, es como: ‘¡vuela!’”, apuntó Vanicek.

Evil Dead vuelve a atacar la armonía de una familia, según la mitología oscura del Necronomicón, los deadites se suelen alimentar de las energías negativas y los traumas de los seres humanos para facilitar la ruptura del espíritu y llevarlos fácilmente a una posesión cien por ciento oscura y capaz de hacer acciones atroces.

En foros de Reddit, los fans explican que los deadites también se ayudan de los voces, rostros y recuerdos personales para infligir un dolor máximo, manipulación y confusión que les permite generar miedo en sus víctimas antes y un posterior desmembramiento.

“El respeto también consiste en entender que Evil Dead no es sólo sangre y motosierras. Hay mucho más que explorar en este universo, y eso era lo que estaba decidido a hacer. Entender las reglas y retorcerlas. Intentar aportar una nueva visión, una visión única a este increíble mundo”, aseguró.

Consultaron Wiki Evil Dead

Para poder contar su historia, misma que se estrena este jueves en la cartelera comercial, Sébastien Vanicek, poseedor de un Premio César, convocó a un puñado de actores jóvenes como el estadunidense Hunter Doohan (Merlina), la actriz suiza Souheila Yacoub y la neozelandesa Luciane Buchanan.

Souheila Yacoub es la encargada de darle vida a Alice, la francesa recién viuda que descubrirá, con ayuda de su cuñado Joseph (Hunter Doohan), lo que es el Necronomicon o el Libro de los muertos —el eje central de toda la saga— y los deadites, esas almas demoniacas que poseen cuerpos humanos.

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“Yo no estaba muy familiarizada con la franquicia de Evil Dead. No soy una gran fanática del género de terror, de hecho me asusto con mucha facilidad, pero había oído hablar de ella y conozco el nombre de Sam Raimi, a quien adoro. Ahora me estoy dando cuenta de la suerte que tengo de formar parte de todo esto. Al principio sólo estaba feliz de estar en una franquicia así de grande, pero no tenía idea de lo apasionados y dedicados que son los fanáticos y la comunidad. Es hermoso de ver todo esto y al mismo tiempo es una locura”, contó a este diario Souheila Yacoub.

Hunter Doohan, quien ha tenido una carrera más conocida en Hollywood, sabía que al unirse al universo de Evil Dead tenía que estar muy familiarizado con el mismo porque en cierta forma las cintas están conectadas.

¡Me puse a ver todas las películas! Incluso antes de la ronda final de audiciones ya estaba metido en la Wiki de Evil Dead leyendo cosas. Estaba como: ‘¿Qué es una daga Kandariana?’ y cosas por el estilo. Fue una forma muy divertida de investigar, de sumergirme en estas películas porque ahora conozco muchas más de las que ya conocía antes”, contó a este medio Hunter Doohan.

Por su parte, la neozelandesa Luciane Buchanan habló de lo simbólico que es ser parte de una franquicia tan importante dentro del género del terror, que también ha tenido como directores a Fede Álvarez y Lee Cronin.

“Creo que a todos nos emociona y nos hace felices estar en esta franquicia. Es un honor absoluto y además es un género muy divertido, es muy popular y está prosperando mucho en este momento, así que estar en ese espacio es genial”, remató Buchanan, quien interpreta a la novia de Joseph. Evil Dead: En llamas estrena el jueves