¿De qué murió Chuck Norris? Esto es lo que se sabe

La industria del entretenimiento se encuentra de luto tras darse a conocer la muerte del icónico actor y artista marcial Chuck Norris, quien falleció a los 86 años en Hawái, según información difundida por el portal TMZ y confirmada por su familia.

¿De qué murió Chuck Norris?

De acuerdo con el comunicado oficial, el también protagonista de Walker, Texas Ranger murió rodeado de sus seres queridos, en un ambiente de tranquilidad. Sin embargo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que, hasta el momento, no se han revelado las causas exactas de su fallecimiento, lo que ha generado incertidumbre entre sus seguidores en todo el mundo.

El actor falleció en Hawái tras una emergencia médica repentina. IG chucknorris

¿Qué le pasó a Chuck Norris?

La familia de Norris compartió un mensaje en el que pidió respeto a su privacidad durante este momento difícil. En el texto, destacaron no solo su trayectoria profesional, sino también su faceta personal como padre, abuelo y esposo.

Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba”, expresaron, dejando claro que, más allá de su imagen como símbolo de fuerza, era el pilar de su familia.

Su estado de salud parecía estable antes del incidente. Especial

Aunque no se han dado detalles médicos oficiales, diversos reportes señalan que el actor habría sufrido una emergencia de salud repentina en la isla de Hawái, lo que derivó en su hospitalización en las horas previas a su muerte.

¿Cuál era el estado de salud de Chuck Norris?

Según información difundida por TMZ, Norris fue ingresado a un hospital entre miércoles y jueves tras presentar una complicación inesperada. Lo que más ha sorprendido es que, apenas un día antes, el actor se encontraba activo, entrenando y con buen ánimo, de acuerdo con fuentes cercanas.

Esta situación ha provocado que surjan distintas especulaciones, aunque su entorno ha preferido mantener los detalles en privado, sin confirmar si se trató de una enfermedad previa o un episodio repentino.

La noticia generó conmoción entre sus seguidores en todo el mundo. Instagram

¿Quién era Chuck Norris?

Nacido en Oklahoma en 1940, Chuck Norris construyó una carrera que lo convirtió en una de las figuras más emblemáticas del cine de acción y las artes marciales.

Antes de alcanzar la fama, sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde comenzó su interés por las artes marciales. Con el tiempo, se convirtió en cinturón negro en múltiples disciplinas y desarrolló su propio estilo de combate, el Chun Kuk Do.

Su salto a la pantalla grande llegó en los años 70, destacando en películas como The Delta Force y Missing in Action. Uno de los momentos más recordados de su carrera fue su participación junto a Bruce Lee en The Way of the Dragon (1972), donde protagonizaron una de las peleas más icónicas del cine.

Fue una leyenda del cine de acción y las artes marciales. IMDb

En la década de los 90, alcanzó aún mayor popularidad gracias a la serie Walker, Texas Ranger, consolidándose como un referente de la cultura pop.

En los últimos años, Norris se mantuvo alejado de los reflectores, aunque continuó siendo una figura relevante en redes sociales, donde sus seguidores celebraban su legado a través de memes y publicaciones que exaltaban su imagen de dureza casi legendaria.

Su muerte deja un vacío importante en la industria del entretenimiento, pero también en millones de fans que crecieron viendo sus películas y admirando su disciplina.