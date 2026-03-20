Muere Chuck Norris a los 86 años; familia confirma la noticia

El mundo del entretenimiento está de luto. La familia de Chuck Norris confirmó su fallecimiento a través de un comunicado en el que compartieron algunos detalles sobre sus últimos momentos.

De acuerdo con el mensaje, el actor y artista marcial murió la mañana del jueves 19 de marzo de 2026. Aunque decidieron no revelar las causas, aseguraron que estuvo acompañado por sus seres queridos y en un entorno de paz.

“Con mucho pesar, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris”, se lee al inicio del comunicado.

Así despidió su familia a Chuck Norris

En el texto, sus familiares destacaron no solo su trayectoria pública, sino también su papel dentro del núcleo familiar.

Para el público, fue un referente del cine de acción y las artes marciales; sin embargo, en lo personal, lo describieron como un hombre cercano y profundamente comprometido con los suyos.

“Para el mundo, fue un símbolo de fortaleza. Para nosotros, fue un esposo dedicado, un padre amoroso y el corazón de nuestra familia”, señalaron.

Además, resaltaron que vivió bajo principios sólidos, guiado por la fe, el propósito y una disciplina que lo llevó a convertirse en una figura admirada a nivel global.

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Familia pide respeto en medio del duelo

En la parte final del comunicado, la familia de Chuck Norris mencionó que muchos seguidores ya estaban al tanto de la reciente hospitalización del actor, motivo por el cual agradecieron las muestras de apoyo y las oraciones.

Finalmente, solicitaron respeto y privacidad para atravesar este momento difícil.

“Mientras vivimos este duelo, pedimos amablemente privacidad para nuestra familia”, concluye el mensaje.

La noticia ha generado una fuerte reacción entre sus seguidores y en la industria del entretenimiento, donde su legado permanece como uno de los más influyentes dentro del género de acción.

¿Qué se sabe sobre su hospitalización previa?

En su comunicado, la familia de Chuck Norris mencionó que muchos seguidores ya estaban al tanto de una hospitalización reciente, aunque no ofrecieron detalles específicos sobre su estado de salud ni las causas que la motivaron.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente el motivo de su ingreso ni si este estuvo directamente relacionado con su fallecimiento. La familia optó por mantener esa información en privado, solicitando respeto durante el proceso de duelo.

Lo que sí dejaron claro es que, durante ese periodo, el actor recibió múltiples muestras de apoyo por parte de sus fans, algo que —según sus palabras— fue muy significativo tanto para él como para sus seres cercanos.

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¿Quién fue Chuck Norris?

Chuck Norris fue una de las figuras más emblemáticas del cine de acción y las artes marciales en Hollywood. Nacido en 1940 en Estados Unidos, construyó una carrera que combinó disciplina deportiva y presencia en pantalla.

Antes de convertirse en actor, destacó como campeón de karate, lo que le abrió las puertas en la industria del entretenimiento. Su estilo de pelea, así como su imagen de hombre fuerte e invencible, lo convirtieron en un referente cultural durante décadas.

Además del cine, también tuvo gran popularidad en televisión, especialmente por su papel en la serie Walker, Texas Ranger, donde consolidó su imagen como héroe justiciero.

Sus mejores películas y series

A lo largo de su trayectoria, Chuck Norris protagonizó múltiples producciones que marcaron a toda una generación de fans del género de acción.

Entre sus títulos más destacados están:

The Way of the Dragon (1972), donde compartió pantalla con Bruce Lee

Missing in Action (1984), uno de sus papeles más icónicos

Delta Force (1986), que reforzó su imagen como héroe de acción

The Expendables 2 (2012), donde compartió pantalla con otras leyendas del género

Estas producciones ayudaron a posicionarlo como uno de los actores más representativos del cine de acción de los años 80 y 90.