Rihanna protagoniza emotivo momento con una periodista en la MET Gala 2026

Rihanna fue una de las grandes protagonistas de la MET Gala 2026, evento que reunió a importantes figuras del entretenimiento, la moda y el arte en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York el pasado 4 de mayo. La cantante, reconocida por su estilo único, volvió a captar la atención en la alfombra roja no solo por su atuendo, sino también por un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Durante la velada, múltiples celebridades desfilaron mostrando looks que reflejaban creatividad y elegancia, pero la llegada de la intérprete de “Diamonds” destacó especialmente. Acompañada por su pareja, el rapero A$AP Rocky, ambos acapararon miradas gracias a sus elecciones de vestuario, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas de la noche.

Grosby Group

El gesto de Rihanna con una periodista que conmovió en la MET Gala 2026

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando la cantante se detuvo para interactuar con la prensa. Fue ahí donde protagonizó un gesto lleno de cercanía con la periodista Sheinelle Jones, corresponsal de NBC News, que no tardó en volverse tendencia.

La comunicadora compartió en sus redes sociales una serie de fotografías junto a la artista, acompañadas del mensaje:

La cantante conmovió con un momento junto a una periodista Grosby Group

“Cuando intentas celebrarla y ella te devuelve el amor”.

Este comentario surgió después de que Rihanna le dedicara palabras de reconocimiento tanto a su trabajo como a su presencia en el evento.

En ese instante, la cantante expresó de manera directa: “Te mereces que te llenen de amor. Y eres hermosa, eres periodista negra. Y te respeto. Te amo por esto. Y por cierto, tu atuendo está jod… increíble”. Mientras pronunciaba estas palabras, tomó la mano de la periodista, quien reaccionó visiblemente emocionada.

El look de Rihanna en la alfombra roja

Más allá del emotivo momento, el atuendo de Rihanna fue otro de los temas centrales de la noche. La artista reafirmó por qué es considerada un ícono de la moda, destacando con un diseño que combinó lujo, detalle y originalidad.

Para esta edición de la MET Gala, la cantante eligió un vestido plateado estructurado de Maison Margiela, creado por el diseñador Glenn Martens. El diseño estuvo inspirado en la forma de una ostra, lo que le dio una estética única y llamativa.

AFP

El top del vestido fue uno de los elementos más impactantes, ya que incluía más de 100,000 cristales, además de cadenas y joyas antiguas colocadas a mano, lo que demuestra el nivel de detalle en la pieza. Este tipo de propuestas es lo que ha consolidado a Rihanna como una de las figuras más esperadas cada año en este evento.

Por su parte, A$AP Rocky optó por un traje en color rosa, apostando por un estilo elegante que complementó el look de la cantante. Juntos, lograron destacar como una de las parejas mejor vestidas de la noche.

PJG