Paulina Rubio y Colate se enfrentan en audiencia para saber con quién vivirá su hijo

Paulina Rubio y Colate vuelven a acaparar la atención pública debido a un nuevo episodio en la disputa legal que mantienen por la custodia de su hijo Andrea Nicolás. En esta ocasión, ambos se presentaron ante la Corte Familiar de Miami para una audiencia en la que se busca establecer con quién vivirá el menor, en medio de un proceso que ha sido largo y complicado.

A más de una década de su divorcio, concretado en 2014, los desacuerdos entre la cantante y el empresario español continúan sin resolverse. Las diferencias en la forma de crianza y convivencia han provocado múltiples enfrentamientos legales, y ahora la situación se encuentra en una etapa decisiva en la que la prioridad será el bienestar del adolescente.

Paulina Rubio

¿Qué pasó en la primera audiencia entre Paulina Rubio y Colate?

Durante la jornada en la corte que inició este 4 de mayo, se reportó que la intérprete mexicana llegó con aproximadamente 30 minutos de retraso, acompañada de su abogada Sandra Hoyos, siendo de las últimas en ingresar a la sala. Por su parte, Nicolás Vallejo-Nájera ya se encontraba presente junto a su representante legal, Aliette Carolan.

La jueza Marlene Fernández, responsable del caso, ha tenido acercamientos directos con Andrea Nicolás para conocer su postura. El menor, que actualmente tiene 15 años, expresó desde 2024 su deseo de mudarse a Madrid, España, donde reside su padre.

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Esta decisión estaría relacionada con conflictos en su entorno familiar, incluyendo señalamientos hacia su madre por presuntas agresiones físicas y restricciones en su comunicación con su progenitor.

¿Andrea Nicolás deberá ir a un internado?

Otro elemento importante dentro del proceso es la participación de Amber Glasper, quien funge como tutora designada del menor. Ella ha estado cerca de Andrea Nicolás durante varios años como niñera, por lo que su testimonio ha sido relevante para la jueza.

Paulina Rubio y su hijo Andrea Nicolás

Glasper señaló que tanto Paulina Rubio como Colate mantienen un adeudo de aproximadamente 14 mil 500 dólares cada uno por honorarios pendientes. De hecho, esta situación retrasó la audiencia programada, ya que la jueza exigió que se cubriera el pago en un plazo de 48 horas.

Además de este tema, la guardiana ha dado una opinión contundente sobre el entorno en el que vive el menor. Según su perspectiva, lo más conveniente sería que Andrea Nicolás ingresara a un internado, con el objetivo de alejarlo del “ambiente tóxico” generado por los constantes conflictos entre sus padres.

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Hasta el momento, no se ha emitido una resolución definitiva, por lo que el menor permanecerá bajo custodia mientras continúa el proceso legal. La jueza escuchará los argumentos de ambas partes a través de sus abogados antes de tomar una decisión que podría darse en los próximos días.

La falta de acuerdos entre Paulina Rubio y Colate ha complicado aún más el caso. Incluso, se ha señalado que el adolescente no regresará por ahora a vivir ni con su madre ni con su padre, hasta que exista un dictamen claro que garantice su bienestar.

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Actualmente, tanto Paulina Rubio como Colate buscan obtener la custodia definitiva de su hijo. En meses recientes, la disputa se intensificó con acciones legales de ambas partes, incluyendo una demanda por parte de él y una contrademanda de la cantante, en la que solicitó sanciones por la supuesta filtración de información confidencial y la exposición del menor en redes sociales.

PJG